Trạm cấp cứu vệ tinh thứ 20 tại TP HCM

Trạm cấp cứu vệ tinh ở cửa ngõ đông bắc Sài Gòn / Quận đông dân thứ hai TP HCM có trạm cấp cứu vệ tinh

Bác sĩ Đỗ Thành Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Quận 4 cho biết trong năm 2016, khoa cấp cứu nơi đây tiếp nhận khoảng 80-100 lượt bệnh, trong đó có những trường hợp cứu chữa không kịp thời do đến viện trễ nên ngưng tim, ngưng thở… Địa bàn quận có nhiều đường hẻm nhỏ hẹp, chằng chịt gây trở ngại trong việc tiếp cận hiện trường cấp cứu.

Bác sĩ Tuấn đánh giá đặt trạm cấp cứu vệ tinh tại bệnh viện là nhu cầu cần thiết để tận dụng thời gian vàng tiếp cận hiện trường sơ cứu, cấp cứu kịp thời những trường hợp nguy kịch. Bệnh viện tổ chức đội ngũ y bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ, xe cấp cứu có đầy đủ trang thiết bị và sẵn sàng xuất xe đến cấp cứu người bệnh trong vòng 3-5 phút.

Khánh thành Trạm cấp cứu vệ tinh 115 thứ 20 tại BV quận 4. Ảnh: SYT

Tại lễ ra mắt, Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM đề nghị bệnh viện đầu tư mô tô cấp cứu có trang bị dụng cụ y tế cấp cứu để thuận tiện tiếp cận hiện trường khi có cuộc gọi yêu cầu phù hợp với đặc thù địa bàn quận có nhiều đường hẻm nhỏ hẹp.

Trung tâm cấp cứu 115 TP HCM hiện đã phủ sóng 20 trạm vệ tinh ở các quận huyện nội ngoại thành, các cụm cửa ngõ thành phố, kịp thời cứu sống hàng nghìn bệnh nhân thập tử nhất sinh do tai nạn, bệnh tật. Mạng lưới có 2 bệnh viện tuyến thành phố là Đa khoa Sài Gòn, Đa khoa khu vực Củ Chi, 14 bệnh viện tuyến quận huyện. 4 bệnh viện ngoài công lập là Đa khoa Xuyên Á, Quốc tế Phúc An Khang, Triều An, Sài Gòn ITO. Sở Y tế đang tiếp tục triển khai tại Bệnh viện quận Tân Bình, Đa khoa Tâm Trí...