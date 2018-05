Trắng đêm chen lấn chờ chích ngừa văcxin cho con

Công khai điểm có văcxin 5 trong 1 tránh gom hàng nâng giá / Nhiều loại văcxin dịch vụ hết hàng

Ngày 24/12, Trung tâm Nghiên cứu sản xuất văcxin và sinh phẩm y tế (Polyvac) thông báo tiêm văcxin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim vào hôm nay cho trẻ em. Cơ sở liên kết tại 418 Vĩnh Hưng tiêm cho các bé đã đăng ký từ trước; cơ sở liên kết tại 182 Lương Thế Vinh chỉ phát 100 số đăng ký. Đại diện Polyvac cho biết đợt này toàn cơ sở được phân 420 liều văcxin.

Sáng 25/12 nhiều phụ huynh bồng con chen lấn xếp hàng chờ chích ngừa tại cơ sở tiêm chủng Lương Thế Vinh, Hà Nội. Ảnh: N.P.

Tối 24/12, nhiều phụ huynh đổ đến cơ sở Lương Thế Vinh xếp hàng lấy số, tạo nên cảnh chen lấn hỗn độn tại đây. Chị Xuân ở Cầu Giấy cho biết khi chị biết tin quá đông người xếp hàng nên đến đây chờ thì đã 5h sáng. Lúc ấy còn khoảng 200 người đứng xếp hàng. "Mọi người chịu mưa rét khổ sở đến xếp hàng từ tận tối qua, chỉ vì con chưa tiêm được mũi văcxin nào nên phải cố", chị Xuân chia sẻ.

Đêm 24/12 hàng trăm người xếp hàng đến sáng để lấy số đăng ký tiêm chủng. Ảnh: Đặng Như Quỳnh.

Đến sáng nay trước cửa cơ sở vẫn có hàng trăm người chen lấn, có phụ nữ bị ngất xỉu. Nhiều người bồng bế con trên tay để chờ chích. Do quá đông, để đảm bảo an ninh, công an phường phát loa thông báo tạm hoãn tiêm trong hôm nay, đến 19h tối sẽ có thông báo chính thức. Tuy vậy, nhiều bố mẹ vẫn cố nán đợi mà chưa ra về.

Đến sáng hôm sau, hơn 100 số đăng ký đã phát hết song số người xếp hàng chờ đợi vẫn đông nghịt. Ảnh: N.P.

Polyvac 182 Lương Thế Vinh là một trong 3 điểm đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu tiêm chủng văcxin dịch vụ 5 Pentamxim mới được nhập về. Các phòng tiêm chủng khác như Trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc, Hà Nội, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, Trung tâm tiêm chủng Vabiotech Care, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội… sang tuần sau mới bắt đầu chích ngừa.

Đợt văcxin 5 trong 1 này có 15.000 liều, trong đó điểm tiêm của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội được phân bổ nhiều nhất 3.200 liều, sau đó là điểm tiêm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương 1.600 liều. Một số điểm tiêm chủng lớn khác cũng được phân phối hàng trăm liều, các cơ sở nhỏ số lượng ít hơn.

Ông Nguyễn Đăng Hiền, Giám đốc Polyvac khuyên phụ huynh nên bình tĩnh, lựa chọn điểm tiêm gần nhất để tạo thuận tiện nhất, tránh tập trung vào một nơi quá đông, phòng tiêm chủng không phục vụ tốt được. "Sáng nay số lượng văcxin ít mà phụ huynh đến quá đông nên chúng tôi tạm hoãn tiêm để lên phương án triển khai tốt nhất và công bằng", ông Hiền nói.

Ngược với khung cảnh hỗn loạn tại điểm tiêm Lương Thế Vinh, tại điểm tiêm 418 Vĩnh Hưng khá trật tự. Đến 8h30 sáng 25/12, ngoài 68 người trong danh sách được tiêm trả nợ, có thêm khoảng gần 150 người đến đăng ký tiêm cho con. 30 bé đã được tiêm chủng tại điểm Vĩnh Hưng.

Người dân bức xúc vì bệnh viện thông báo không tiêm vắc xin trong hôm nay

Trao đổi với VnExpress.net, tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế dự phòng cho biết sẽ tổ chức họp lãnh đạo tất cả các điểm tiêm chủng dịch vụ tại Hà Nội để bàn phương án tiêm chủng hợp lý, rút kinh nghiệm vụ việc tại điểm Lương Thế Vinh.

Văcxin Pentaxim 5 trong 1 phòng ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi, viêm mũi họng do HIB. Văcxin này khan hiếm từ hơn một năm nay, lượng nhập khẩu về khá ít nên nhiều gia đình phải chờ đợi để tiêm chủng cho con. Đợt này 200.000 liều Pentaxim từ Pháp được nhập khẩu, trong đó 160.000 liều phân phối vào tháng 12 và 40.000 liều được đưa ra thị trường dự kiến tháng 2/2016. Cục Quản lý dược tuyên bố sẽ công khai các điểm có văcxin Pentaxim lần này để tránh hiện tượng gom hàng nâng giá. Đây là văcxin dịch vụ, nằm ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng, giá đắt thứ 5 hiện nay trong 12 loại văcxin cao giá nhất tại Việt Nam.

Nam Phương