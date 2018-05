Trẻ hóa máu cơ thể để chống ung thư

Nhóm máu tiết lộ khả năng sống sót của bạn

Cùng với tuổi tác, máu già đi và làm tăng nguy cơ các rối loạn máu như ung thư hoặc nhiễm trùng máu. Giờ đây, các nhà khoa học đã phát hiện cách thức có thể "làm chậm" sự lão hóa của máu bằng cơ chế tự thực.

Theo Medical Daily, nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học California (Mỹ) tiến hành nhận thấy ngoài việc dọn dẹp chất thải tế bào, tự thực còn đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành các tế bào gốc tạo máu (HSCs). Nếu không tự thực, HSCs sẽ bị lão hóa và rối loạn chức năng. Thử nghiệm trên chuột cho thấy tế bào máu ở chuột già có tự thực hoạt động tương tự chuột non. Ngược lại, chuột non bị biến đổi gen để không tự thực trở nên già cỗi.

Ảnh: fi.edu.

Emmanuelle Passegué, trưởng nhóm nghiên cứu nhận định phát hiện trên đem lại hy vọng về phương pháp điều trị bằng tái kích hoạt tự thực trong tất cả HSCs cũ. Nhờ đó, con người sẽ nâng cao chất lượng và ngăn máu lão hóa, hạn chế nguy cơ phát triển ung thư máu đồng thời cải thiện kỹ thuật ghép tủy xương và HSCs.

Tự thực là quá trình tự nhiên trong đó tế bào cũ bị phá hủy để làm nền tảng cho tế bào mới hình thành. Nếu cơ thể không thể kích hoạt tự thực, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Nhà sinh học Yoshinori Ohsumi đã đoạt giải Nobel năm 2016 nhờ tìm ra quá trình tự thực.

Minh Nguyên