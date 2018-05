Trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao vào giao mùa

Có những biểu hiện khác nhau nhưng các bệnh về đường hô hấp thường gặp ở trẻ thường dễ lây lan và có một số đặc điểm phổ biến như sốt, nghẹt mũi, sổ mũi, ho... Trong những năm đầu đời (dưới 5 tuổi), cấu trúc giải phẫu, hệ miễn dịch đang trong quá trình phát triển chưa hoàn thiện. Do đó, sức đề kháng của bé còn non kém, dễ mắc bệnh liên quan đến hô hấp. Những trẻ có tiền sử sinh non, bị bệnh mãn tính, dị tật bẩm sinh, suy giảm miễn dịch bẩm sinh có nguy cơ mắc các bệnh hô hấp cao hơn.

Trẻ dưới 5 tuổi dễ mắc bệnh đường hô hấp hơn, do hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh nên sức đề kháng kém. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài ra, môi trường dơ bẩn, ô nhiễm không khí; việc sử dụng các loại thức ăn không đảm bảo vệ sinh; sống trong môi trường có virus, vi khuẩn gây bệnh cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ hô hấp của trẻ. Đặc biệt, hiện nay, một số loại virus, vi khuẩn gây ra các bệnh lý hô hấp ở trẻ chưa có thuốc phòng ngừa và đặc trị.

Trẻ có sức khỏe không tốt cũng ảnh hưởng đến cơ hội học hỏi, lĩnh hội kiến thức, hòa nhập với môi trường xung quanh. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nặng có thể gây những hậu quả nguy hiểm thậm chí dẫn đến tử vong.... Theo Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm, khoảng 4-5 triệu trẻ em tử vong vì bệnh đường hô hấp, phần lớn dưới 5 tuổi, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Trẻ mắc bệnh liên quan đến hô hấp có thể làm giảm cơ hội học hỏi, hòa nhập với môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng. Ảnh: Shutterstock.

Cha mẹ nên chú ý việc giúp con đề phòng các bệnh lý liên quan đến hô hấp bởi trẻ ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo chưa có ý thức vệ sinh cao. Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh, nên tạo cho trẻ môi trường sống sạch sẽ, không ô nhiễm, tránh không cho bé tiếp xúc với khói bụi, khói thuốc lá, than tổ ong… Bên cạnh đó, việc tăng cường hàng rào miễn dịch để bảo vệ trẻ từ bên trong cũng cần thiết. Theo đó, bạn có thể áp dụng một số phương pháp hiệu quả, ít tốn kém như nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ ăn dặm theo đúng khẩu phần và phù hơp lứa tuổi, bổ sung các dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch hô hấp như: DHA, Beta Glucan…

Beta-Glucan 1,3/1,6 - hỗn hợp sinh học polysaccharide được tìm thấy trong nhiều nguồn thực phẩm tự nhiên như men làm bánh mỳ, một số loại nấm, hạt ngũ cốc (yến mạch, đại mạch), tảo… giúp trẻ tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khoẻ hô hấp. Sau khi được ăn, uống vào cơ thể qua đường tiêu hóa, Beta-Glucan1,3/1,6 được hấp thu qua ruột non. Trong các cơ quan miễn dịch, chất này sẽ kích thích miễn dịch trên các tế bào và tăng cường sức mạnh cho chúng. Những tế bào của hệ thống miễn dịch được tăng cường sức mạnh sẽ nhận dạng và tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh. Kết quả nghiên cứu lâm sàng mới nhất của nhà khoa học Talbott công bố năm 2009 cho thấy tác dụng của Beta-Glucan1,3/1,6 trong việc làm giảm các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên như: nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng, ho... Hiện nay, Beta Glucan được bổ sung vào các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ như sữa bột.

TS BS Lê Thanh Hải

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi TW