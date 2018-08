Trẻ nên uống vắc-xin ngừa Rotavirus ngay từ 6 tuần tuổi

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc – Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) chụp ảnh kỷ niệm tại tòa soạn VnExpress, khu vực phía Nam.

- Thưa bác sĩ, làm sao nhận biết được trẻ bị tiêu chảy cấp do Rotavirus và cách chăm sóc trẻ như thế nào? Chân thành cảm ơn bác sĩ (Nguyễn Thị Đào, 29 tuổi, Bến Lức- Long An)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc – Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 1:

Chào bạn!

Không thể phân biệt được tiêu chảy cấp do Rotavirus với các tác nhân khác gây ra tiêu chảy. Vì vậy, cách chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cấp do Rotavirus không khác gì tiêu chảy chung. Trong một số trường hợp điển hình, trẻ bị tiêu chảy cấp do Rotavirus nôn nhiều hơn và số lần đi tiêu cũng như lượng phân nhiều hơn hẳn những tác nhân khác.

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc – Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 1

- Tôi vẫn chưa rõ lắm vaccine ngừa Rotavirus là uống, tiêm hay chủng. Bác sĩ có thể cho tôi biết rõ hơn được hay không? Và có cần điều kiện gì để con tôi được ngừa Rotavirus không? (ví dụ: bao nhiêu tháng? cân nặng? tình trạng sức khỏe...? (Ng. Anh, 27 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Vắc xin ngừa Rotavirus được bào chế dưới dạng uống. Bạn nên cho trẻ bắt đầu uống lúc trẻ 6 tuần tuổi và hoàn tất lịch chủng trong 6 tháng đầu tiên sau sinh.

- Con tôi đã 7 tháng tuổi và bú sữa mẹ hoàn toàn đến tháng thứ 6. Con tôi có cần uống ngừa Rotavirus không? (Vi Nguyen, 28 tuổi, 46 Nguyễn Văn Đậu Bình thạnh)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Rất tiếc là bé đã quá tuổi để có thể uống vắc xin ngừa Rotavirus. Trẻ có thể uống kể từ khi 6 tuần tuổi và hoàn tất lịch chủng trước 24 tuần tuổi sau sinh.

- Thưa bác sĩ Hoàng Lê Phúc. Con nhà em sáu tháng tuổi, bé mới tập ăn bột và không chịu ăn bột ngọt nên em tập cho bé ăn bột mặn luôn. Lúc đầu bé ăn rất háo hức, một ngày ăn được khoảng một lưng bát con chia làm hai bữa, một ngày bé đi vệ sinh một lần và phân cũng rất tốt. Nhưng một tuần gần đây, bé đi ngoài một ngày đến bốn năm lần, phân không lỏng nhưng thỉnh thoảng có nhầy (rất ít), không sống phân, em cho uống men tiêu hóa nhưng không cải thiện. Hiện bé vẫn ăn uống bình thường, không quấy khóc nhưng em không biết sao bé lại đi nhiều như vậy và mình cần làm gì? Cảm ơn bác sĩ nhiều. (Phạm Việt Dũng, 32 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Bé nhà bạn đã bị tiêu chảy cấp. Nếu trong phân của bé có lẫn máu thì bạn nên đưa bé đến cơ sở y tế để được kê toa phù hợp. Nếu sau 7 ngày, tình trạng tiêu chảy của bé vẫn không cải thiện, hoặc bé trở nên sốt, quấy khóc, mệt đừ thì bạn nên đưa bé đến bệnh viện khám.

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc

- Bác sĩ vui lòng cho em hỏi thăm, trẻ nhỏ có khả năng bị tiêu chảy do những nguyên nhân nào? Ngoài Rotavirus, còn các chủng virus nào có thể ngừa cho con? Con em hiện đã 17 tháng, có thể ngừa tiêu chảy cho con bằng cách nào, vì bé đi học rồi, nên việc ngừa thông thường như ở nhà rất khó áp dụng. (Nguyễn Ngọc Huyền, 29 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Tiêu chảy có thể do nhiều nguyên nhân. Người ta thường chia làm 2 nhóm nguyên nhân do nhiễm và không do nhiễm. Tiêu chảy do nhiễm lại được chia làm do virus (thường nhất là Rotavirus, Norovirus, Callixivirus...), do vi trùng (Ecoli, Shigela, Salmonella...), và độc tố của nó, do ký sinh trùng (Amip, Giardia). Hiện chỉ có vắc xin ngừa được Rotavirus mà thôi. Bé 17 tháng thì không còn cơ hội ngừa được Rotavirus bằng vắc xin. Tuy nhiên, bạn cần tuân thủ các biện pháp để cắt đứt đường lây truyền của tác nhân gây tiêu chảy là đường phân-miệng bằng cách "ăn chín uống sôi".

- Bé nhà mình 13 tháng, nặng 8,5kg, cao 75cm. Bé rất hay bị rối loạn tiêu hoá, mỗi ngày đi tiêu 1 lần, phân nhão. Thỉnh thoảng ăn cà rốt và rau xắt hơi to là bé đi phân lợn cợn, thấy cả xác rau. Mấy tháng trước bé bị tiêu chảy (chắc do mình chủ quan cho bé bốc đồ ăn và ăn lung tung), mỗi ngày đi 7,8 lần; mỗi lần rất ít, lúc thì màu vàng, lúc thì màu xanh. Mình cho bé đi khám, siêu âm thì bác sĩ bảo không phải tiêu chảy cấp, chỉ bị ứ dịch đường ruột, ăn không tiêu. Bác sĩ có cho thuốc nước và men, nước bù điện giải. Bây giờ mình chỉ dám cho ăn cháo xay thật nhừ, mỗi ngày 3 chén nhỏ, nước vỏ cà rốt nấu chín 100ml, nước Oresol mỗi ngày uống được 400ml, sữa thì uống bình thường 5,6 cữ/ngày, mỗi lần 130ml. Riêng váng sữa, sữa chua, bánh bông lan, xúc xích (là những món trước đây bé ăn vặt hàng ngày) thì mình cắt hoàn toàn. Bé uống thuốc 1 ngày, ngày hôm nay bé đi 6 lần, không có biểu hiện gì lạ, vẫn ăn uống, vui chơi bình thường. Mình muốn hỏi là nên tiếp tục cho bé uống thuốc bác sĩcho hay không? Những đồ ăn nào nên dùng cho bé trong giai đoạn này? Có cần thiết đổi sữa hay không vì bé đi phân nhão đã hơn 3,4 tháng nay rồi (Trần Thùy Linh, 29 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Nếu bé vẫn lên cân bình thường trong 3-4 tháng nay thì bạn có thể cho bé giảm nước trái cây, tạm thời xay nhuyễn, nấu nhừ các thức ăn hay làm bé tiêu phân sống. Chỉ uống Oresol sau mỗi lần tiêu lỏng nhiều. Nếu sau 2 ngày theo dõi thấy không cải thiện thì bạn nên đưa bé đến cơ sở y tế khám.

- Chào bác sĩ, cháu nhà em bị tiêu chảy 5 ngày, hiện tại cháu đã hết đi lỏng nhưng phân vẫn chưa được khuôn như bình thường. Cháu rất thích ăn sữa chua, trước khi bị tiêu chảy cháu ăn 1 hộp/ngày, giờ đã hết tiêu chảy em có nên cho cháu tiếp tục ăn sữa chua không hay phải chờ một thời gian nữa? (Phạm Hoàng Yên, 35 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Bạn có thể cho bé uống sữa chua ngay cả khi bé bị tiêu chảy với điều kiện lứa tuổi của bé đã phù hợp với sữa chua đó.

- Thưa bác sĩ, bé nhà tôi sinh ngày 2/8/2014. Hiện nay cháu đang bị tiêu chảy do Rotavirus. Tôi muốn hỏi là khi cháu khỏi bệnh có nên đi chủng ngừa Rotavirus? Sau bao nhiêu lâu, và cháu còn trong độ tuổi chủng ngừa Rotavirus không? (Trinh Nguyễn, 24 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Nếu bé đã được xác định tiêu chảy là do Rotavirus bằng những xét nghiệm tin cậy thì không cần cho bé đi chủng ngừa Rotavirus. Con bạn 3 tháng tuổi, còn nằm trong lứa tuổi có thể uống vắc xin Rotavirus nếu đợt tiêu chảy này không phải do Rotavirus.

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc

- 2 bé nhà em đã được uống thuốc phòng bệnh Rotavirus rồi liệu có phòng được bệnh này không? Bé nhỏ nhà em được 15 tháng tuổi cứ mẹ ăn cá, trừng gà là bé bú vào là bị đi ngoài với bị sôi bụng. Còn nếu bé ăn trực tiếp thì không bị sao, ngày bé ị 1 lần. Mong bác sĩ tư vấn giúp em (Đinh Hồng Duyên, 29 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Bé đã uống đủ liệu trình vắc xin ngừa Rotavirus thì có thể ngừa được bệnh tiêu chảy do tác nhân này.

Các loại thực phẩm khi vào đường tiêu hóa đã được tiêu hóa để hấp thu dưới dạng dưỡng chất và giúp tạo ra sữa mẹ tại tuyến sữa. Cho nên, không có mối liên hệ giữa chuyện mẹ ăn cá, trứng gà làm cho bé sôi bụng, trừ trường hợp khá hiếm là bé bị dị ứng với đạm của trứng gà và mẹ của bé thuộc tạng người có thể hấp thu đạm trứng gà nguyên vẹn từ đường tiêu hóa.

- Thưa bác sĩ, bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus có phải là bệnh lây không và chủ yếu lây qua những đường nào? Con tôi hàng ngày đi nhà trẻ thì nên có những biện pháp gì để phòng tránh lây nhiễm căn bệnh này? (Trần Anh Thư, 32 tuổi, Bắc Ninh)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus là một bệnh lây truyền qua đường phân-miệng (tức là phân của trẻ bị bệnh vì lý do nào đó đi vào miệng của trẻ lành làm cho trẻ bị tiêu chảy). Ở trẻ em, đường lây truyền này thường qua trung gian là bàn tay. Rotavirus có thể tồn tại trong tự nhiên, ở mặt bám bề mặt tiếp xúc, tay vịn cầu thang, nắm cửa, đồ chơi của trẻ. Vì độ lây lan của tiêu chảy do Rotavirus rất lớn do liều gây bệnh thấp mà trẻ bị bệnh lại thải ra một lượng rất lớn virus theo phân; thời gian ủ bệnh ngắn (thường 2 ngày). Hơn nữa, virus này thường thoát khỏi các biện pháp vệ sinh tẩy rửa thông thường. Vì vậy, cách ngừa tiêu chảy do Rotavirus hiệu quả nhất chỉ là uống vắc xin. Tuy nhiên, khi trẻ uống vắc xin ngừa Rotavirus vẫn phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm "ăn chín uống sôi" và rửa tay đúng cách, thích hợp vì vắc xin ngừa Rota chỉ có thể ngừa được tiêu chảy do Rotavirus, trong khi có hơn 20 tác nhân khác có thể gây ra tiêu chảy.

- Con tôi sinh ngày 17/5/2014, lúc cháu được 3 tháng tuổi có đi uống liều một Rotavirus tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Sau uống được khoảng 30 phút, cháu bị trớ ra. Tôi có gọi điện hỏi nhân viên y tế về vấn đề cháu bị trớ và liệu có phải uống bù liều khác không thì nhân viên y tế bảo là thuốc đã ngấm không cần uống lại. Xin hỏi bác sĩ là câu trả lời của nhân viên y tế có đúng không? Và liều vắc xin con tôi đã uống có phát huy được tác dung của thuốc? Mong bác sĩ giải thích thêm về trường hợp của con tôi. Xin cảm ơn. (Phạm Ngọc Cường, 30 tuổi, 1/2A2-Chương Dương-P.Trần Phú-TP Hải Dương)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Lượng virus trong một liều vắc xin thường đã dư hơn là liều cần để tạo miễn dịch. Thường sau uống 20 phút, thuốc đã đến dạ dày và hấp thu đủ, cho nên bé không cần uống lại thuốc nếu bị nôn sau 20 phút. Vì 2 lý do này nên nhân viên y tế đã trả lời đúng. Bạn không cần phải cho bé uống lại liều vắc-xin.

- Xin bác sĩ cho biết đối tượng nào thì cần uống ngừa vắc-xin tiêu chảy cấp do Rotavirus? Người lớn có khả năng mắc căn bệnh này không và có nên uống ngừa không? Vắc xin này có phổ biến không và nên chủng ngừa ở đâu? Xin cảm ơn bác sĩ. (Bích Ngọc, 28 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Rotavirus là tác nhân gây bệnh tiêu chảy thường gặp nhất ở trẻ em. Có thể nói cho tới khi trẻ được 5 tuổi thì hầu như các trẻ đều đã nhiễm virus này. Rất tiếc là vắc xin này cần cho trẻ uống từ 6 tuần tuổi và hoàn tất liệu trình trong 24 tuần, cho nên người lớn sẽ không còn cơ hội có thể ngừa vắc xin này. Tuy nhiên, ở tuổi người trưởng thành, Rotavirus này chỉ gây ra những biểu hiện nhẹ, trong khi ở trẻ em thì nó lại là tác nhân gây bệnh tiêu chảy phải nhập viện điều trị thường gặp nhất (khoảng 65%, theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 1).

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc

- Thưa bác sĩ, trẻ uống vắc-xin đó có thể bú sữa mẹ không? Những lưu ý khi cần cho bé chủng ngừa Rotavirus? (Vũ Kim Chi, 30 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Trẻ uống vắc xin vẫn có thể bú mẹ như bình thường. Bạn cần lưu ý những điều sau:

- Tuổi uống vắc xin là từ 6 tuần sau khi sinh, và kết thúc liệu trình trước 24 tuần tuổi.

- Các chống chỉ định: trẻ quá mẫn với vắc xin liều đầu tiên, có tiền sử bị lồng ruột hay có những dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa hoặc trẻ có rối loạn miễn dịch nghiêm trọng. Bạn cần thông báo tình trạng của bé nếu có một trong những chống chỉ định này với bác sĩ khi đưa trẻ tới uống vắc xin ngừa Rotavirus.

- Xin cho em hỏi chế độ dinh dưỡng cho trẻ bị tiêu chảy cấp do Rotavirus. (Trần Ngân, 30 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Nói chung, chế độ ăn cho trẻ bị tiêu chảy do nhiễm Rotavirus không khác tiêu chảy do những tác nhân khác. Cụ thể là: chọn thức ăn dễ tiêu, nấu nhừ, cho trẻ ăn từng chút một, chia nhỏ bữa ăn và ăn nhiều cữ. Sau khi trẻ lành bệnh, cho trẻ ăn thêm một cữ mỗi ngày để phục hồi dinh dưỡng. Một số trường hợp nhiễm Rotavirus này có thể có tình trạng bất dung nạp lactose (trẻ uống sữa bị tiêu chảy nhiều hơn) thì cần cho trẻ dùng sang sữa đặc biệt với hàm lượng lactose thấp hoặc không có. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định đổi loại sữa này. Thời gian sử dụng thường 1-2 tuần.

- Cho tôi hỏi, có phải Rotavirus này thường xâm nhập vào các trẻ em không bú sữa mẹ phải không? Hay có thể xâm nhập bất kỳ trẻ em nào? (Lê Nhật Trường, 26 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Rotavirus là một tác nhân rất thường gặp gây tiêu chảy cấp ở trẻ em. Đây là virus dân chủ vì nó có thể gây bệnh ở tất cả các nước không kể giàu nghèo, phát triển hay không phát triển. Tất cả trẻ em bú mẹ hay không thì cũng đều bị nhiễm virus này. Có thể nói, đến 5 năm sau sinh, hầu như tất cả các trẻ đều bị nhiễm Rotavirus.

- Bé nhà tôi còn 5 ngày nữa là 5 tháng tuổi, liệu có uống phòng Rotavirus lần 1 được không? Bé đang bị tiêu chảy do loạn khuẩn thì uống có vấn đề gì không ạ? (Thùy Anh, 32 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Trẻ có thể bắt đầu uống vắc xin ngừa Rotavirus từ 6 tuần tuổi và hoàn tất liệu trình trong 24 tuần tuổi. Khoảng cách giữa các lần uống tối thiểu là một tháng. Con của bạn chưa tới 5 tháng tuổi (còn 5 ngày nữa) nên còn có thể uống vắc xin ngừa Rotavirus. Tuy nhiên, vì bé đang bị tiêu chảy cho nên bé cần phải ổn định bệnh này trước 5 ngày tới thì mới có khả năng uống được.

- Chào bác sĩ, em không nghĩ tiêu chảy lại nguy hiểm đến vậy. Em đang nuôi con bằng sữa mẹ, không biết khi bé bị tiêu chảy vẫn có thể cho bé dùng sữa mẹ được chứ? Bé có cần được chủng ngừa vắc xin gì không ạ? Hay là sau khi bé bị tiêu chảy thì có nên uống vắc xin nữa không? (Trần Thị Thu Trang, 26 tuổi, 395/25 vĩnh viễn, phường 5, quận 10)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Một trong những nguy cơ của tiêu chảy cấp là mất nước. Tình trạng này có thể nặng tới mức độ gây sốc làm trẻ tử vong. Nên cho trẻ bị tiêu chảy bú sữa mẹ nhiều cữ và mỗi cữ bú lâu hơn vì sữa mẹ vừa là thực phẩm, vừa là nguồn cung cấp nước cho con. Trẻ cần uống ngừa vắc xin Rotavirus dù trẻ đang bú mẹ. Sau khi trẻ tiêu chảy, nếu được xác định là do Rotavirus thì không cần uống ngừa. Các trường hợp khác nên cho trẻ đi uống vắc xin ngừa Rotavirus nếu trẻ còn nằm trong tuổi có thể uống được vắc xin này.

- Câu hỏi tôi đặt ra là: khi bé bị nhiễm Rotavirus, khi đến các trung tâm chăm sóc sức khỏe tuyến dưới (các bệnh viện ở huyện, thị,...) thì tại đây các bác sĩ có dễ dàng phân biệt giữa tiêu chảy cấp do Rotavirus gây ra với các loại tiêu chảy khác để có biện pháp khám chữa bệnh kịp thời. (Nguyen Thuc, 27 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Rất tiếc là không thể phân biệt được tiêu chảy do Rotavirus với tiêu chảy do những tác nhân khác bằng thăm khám và hỏi bệnh sử. Muốn chẩn đoán xác định tiêu chảy do Rotavirus cần có xét nghiệm phân của trẻ để tìm Rotavirus dưới kính hiển vi hoặc dùng các thử nghiệm cao cấp khác.

- Cháu nhà tôi 24 tháng đã uống đủ 2 lần vaccine ngừa Rotavirus rồi, mà cháu vẫn bị đi tiêu chảy, xin bác sĩ cho biết trường hợp con tôi bị tiêu chảy là nguyên nhân do đâu,, liệu có phải bị kháng vaccine không? (phạm doan minh đức, 30 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Vắc-xin ngừa Rotavirus chỉ có tác dụng phòng ngừa tiêu chảy do Rotavirus mà thôi. Vì vậy, trẻ đã uống đầy đủ liệu trình vắc-xin vẫn có thể tiêu chảy do những tác nhân khác. Do đó, trẻ vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay, mặc dù đã được uống vắc-xin đầy đủ.

- Xin bác sĩ tư vấn cho em trường hợp của con em như thế này. Khoảng 5 ngày nay, hôm đầu cháu đi ngoài khi gần hết bãi thì thấy có dịch nhầy và có dính ít máu tươi. Em thấy vậy lên đã đưa cháu đi xét nghiệm phân và đường huyết và đông máu ở bệnh viện nhi trung ương Hà Nội nhưng các bác sĩ không kết luận được gì vì không phát hiện vi khuẩn trong phân lên bác sĩ cho về theo dõi thêm. Ngày hôm sau cháu đến cuối giờ chiều mới đi và từ hôm đó 1 ngày cháu đi khoảng 12 lần 1 ngày, nhưng phân vẫn hoa cà hoa cải kèm theo nước đôi khi có dịch nhầy. Khoảng 2 ngày gần đây thì phân cháu vẫn hoa cà hoa cải màu vàng nhưng nước dần chuyển sang màu xanh rêu, mùi vị thì hơi chua và hơi hơi nồng. Cháu vẫn bú và ngủ bình thường nhưng em thấy số lượng và có biến chuyển bất thường như vậy không biết có lên đưa cháu đi kiểm tra nữa không ạ? Mỗi lần kiểm tra lại lấy máu của cháu để làm 2 xét nghiệm đó em cũng lo. Cháu nhà em tính tới thời điểm này là được 1 tháng 15 ngày, cháu sinh non khi mới 32 tuần và được 2,2kg, hôm nay em cân kiểm tra cháu được 3,9kg. Trong 10 ngày đầu cháu nằm viện điều trị chứng suy hô hấp thì ra viện và về nhà được 3 ngày thì cháu bị viêm phế quản phổi và lại tiếp tục nằm viện thêm 10 ngày điều trị nữa. Sau khi ra viện cháu vẫn ăn ngủ bình thường nhưng chỉ trong 5 ngày nay cháu mới có hiện tượng đó ạ. Hàng ngày em cho cháu ăn sữa mẹ và bổ sung sữa dành cho trẻ sinh non dạng lỏng của simdilac abot Hoa Kỳ 24kcal/non 60ml khoảng 10 ngày nay. Từ hôm đi khám về em không cho cháu bú sữa đó nữa chỉ bú sữa mẹ, nhưng mẹ cháu có uống thêm sắt và canxi. Trước đó cả mẹ và cháu đều uống thuốc sắt lên bác sĩ có bảo không cho cháu uống sắt nữa, giờ chỉ uống thêm vitamin D3 thôi ạ. Mong bác sĩ cho lời khuyên nhanh nhất ạ. Cám ơn bác sĩ. (Nguyễn Thị Thu Hà, 27 tuổi)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Khi trẻ bị tiêu chảy, đặc biệt là do tác nhân gây nhiễm thì cần tạm thời ngưng các chế phẩm có sắt, vì chúng làm cho tình trạng nhiễm trùng nặng hơn. Bạn nên cho bé bú sữa mẹ phần đục sau khi đã vắt bỏ phần sữa trong lúc đầu. Nếu tình trạng vẫn không cải thiện, bạn nên đưa bé đến bệnh viện khám lại.

- Bác sĩ cho tôi hỏi vắc-xin ngừa Rotavirus, sau khi cho trẻ uống sẽ có tác dụng phòng ngừa đến khi bé mấy tuổi? Vắc-xin ngừa Rotavirus cần uống mấy lần vào các tháng thứ mấy? Con tôi sinh 1/8/2014, vậy nên cho uống vào thời gian nào? (Thái Sơn, 37 tuổi, Hà nội)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

Sau khi trẻ uống đủ liệu trình vắc-xin ngừa Rotavirus thì trẻ có khả năng ngừa được bệnh tiêu chảy do Rotavirus. Có thể cho trẻ uống từ lúc 6 tuần tuổi và kết thúc liệu trình trước 24 tuần. Khoảng cách giữa các liều tối thiểu là một tháng.

- Chào bác sĩ Phúc! Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi:

1. Vì sao cần cho bé chủng ngừa Rotavirus?

2. Tuổi nào thì tốt nhất để bé chủng ngừa?

3. Các cơ sở y tế nào là tốt nhất cho bé?



Xin cám ơn! (Tran Dao Bao Truc, 27 tuổi, 8/87 Duong 12, Q.Go Vap, HCMC)

- Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:

Chào bạn!

1. Rotavirus là một tác nhân gây bệnh tiêu chảy cần phải nhập viện thường gặp nhất ở trẻ em. Trẻ bị tiêu chảy thải ra một lượng virus rất lớn trong phân. Liều gây bệnh của virus này lại khá nhỏ. Virus có thể tồn tại trong tự nhiên và có thể thoát các chất tẩy rửa thông thường. Đó là các lý do phải cho trẻ chủng ngừa vắc-xin Rotavirus

2. Tuổi có thể bắt đầu uống vắc-xin là từ 6 tuần tuổi và hoàn tất liệu trình trong vòng 24 tuần tuổi.

3. Các cơ sở y tế có tổ chức chủng ngừa vắc-xin Rotavirus là các bệnh viện nhi khoa, các bệnh viện sản khoa, trung tâm y tế dự phòng quận huyện, Viện Pasteur.

