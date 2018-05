Trẻ nhỏ dễ nhiễm tiêu chảy cấp do Rotavirus

Đối tượng nhiễm bệnh chủ yếu là trẻ nhỏ, phần lớn nằm trong độ tuổi từ 3 tháng đến 2 tuổi. Do đó, việc bảo vệ sớm là yếu tố quan trọng giúp trẻ tránh được Rotavirus.

Phát biểu tại hội thảo khoa học “Chủng ngừa Rotavirus - trẻ cần được bảo vệ sớm” do Hội Y học dự phòng Việt Nam phối hợp cùng công ty GlaxoSmithKline (GSK) tổ chức mới đây tại TP HCM và Hà Nội, Bác sĩ Carlo Giaquinto, Giám đốc bộ phận Nhiễm nhi - sơ sinh và nghiên cứu lâm sàng nhi, Đại học Padova, Italy cho rằng Rotavirus hiện diện khắp mọi nơi. Hầu hết trẻ em trên khắp thế giới đều bị nhiễm trong 5 năm đầu đời.

Rotavirus cũng là nguyên nhân chính gây tiêu chảy cấp nặng, phải nhập viện thậm chí là tử vong ở trẻ nhỏ. Mỗi năm, thế giới có đến 530.000 trẻ em tử vong do nhiễm rotavirus, chiếm tỷ lệ 29% số ca tử vong do tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi. Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra các nước đang phát triển. Tại một số nước châu Á Thái Bình Dương, tỷ lệ nhập viện do tiêu chảy gây ra bởi virus này trung bình là 45%. Trong đó, virus Rota týp G1 chiếm đa số, đặc biệt ở Việt nam là cao nhất (đến 47,1%). Trẻ bị nhiễm Rotavirus ở giai đoạn rất sớm (từ 6 đến 24 tháng tuổi), thậm chí có thể gặp từ 3 tháng tuổi. Trẻ càng nhỏ tuổi thì nguy cơ nhiễm bệnh càng cao và triệu chứng càng nặng.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ nhập viện vì tiêu chảy cấp do Rotavirus gây ra giống nhau trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các biện pháp vệ sinh thông thường như rửa tay đúng cách, cung cấp nước sạch hay cải thiện vệ sinh môi trường không hiệu quả trong phòng ngừa Rotarius. Cách tốt nhất để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi tiêu chảy do Rotavirus là chủng ngừa bằng vắc xin càng sớm càng tốt. Bác Sĩ Carlo Giaquinto cũng cho biết vắc-xin chủng Rotavirus từ người được giảm độc lực sẽ giúp cho vắc-xin tạo được miễn dịch bắt chước giống như nhiễm tự nhiên và tạo hiệu lực bảo vệ cao, ổn định kéo dài 3 năm cho trẻ em châu Á.

(Nguồn: Công ty nhận Thức)



SG003997