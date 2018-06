Trẻ nhũ nhi thường gặp vấn đề về tiêu hóa

Theo thống kê, tỷ lệ trẻ gặp các vấn đề trên chiếm từ 55 đến 87%, trong đó khoảng 33% trẻ bị khó chịu, đầy hơi, trướng bụng và hiện tượng nôn trớ chiếm 22%.

Bác sĩ Craig Jensen, Giáo sư bộ môn Nhi trường Y khoa Baylor, phân môn Tiêu hóa và dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng Houston, Texas - Mỹ trình bài tại hội thảo khoa học chuyên đề: “Giải pháp dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ nhỏ - Trẻ gặp các vấn đề rối loạn tiêu hóa” do Mead Johnson Nutrition Việt Nam phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam vừa tổ chức tháng 5, nguyên nhân của vấn đề này thường là do kém dung nạp đường lactose và khó tiêu hóa đạm.

Lactose là một dạng đường có trong sữa động vật, sữa mẹ, khi vào đến ruột sẽ chia ra thành đường glucose và galactose nhờ vào một men lactase thường có tại thành ruột non. Sự thiếu hụt men lactase - do hệ thống tiêu hóa còn non nớt ở trẻ sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu lactose. Lactose không được thủy phân khi đến đại tràng sẽ lên men bởi các vi khuẩn để sinh ra khí và một số axit (axit lactic, axit béo chuỗi ngắn: propionate, acetate, butyrate…). Sự dư thừa khí trong ruột sẽ dẫn đến trướng bụng, đầy hơi gây đau bụng, khó chịu, quấy khóc ở trẻ. Số lượng lactose không được hấp thu cũng liên quan tới tiêu chảy và những triệu chứng tiêu hóa khác.

Khó tiêu hóa đạm là nguyên nhân thứ 2 gây ra rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Tiêu hóa đạm là sự phá vỡ protein thành các chuỗi peptid nhỏ hơn và axit amin tự do, sau đó hấp thu qua màng vi nhung mao vào dòng máu, để đưa đến gan, chuyển hóa và tiếp tục vào các mô trong cơ thể. Ở một số trẻ, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, các men phân giải đạm chưa đầy đủ về số lượng và khả năng hoạt động, dẫn đến việc chất đạm đưa vào cơ thể chỉ được phân giải một phần, còn lại bị vi khuẩn tác động, và sản xuất ra các khí, gas..., dẫn đến những vấn đề về rối loạn tiêu hóa.

Tuy là vấn đề thường gặp, nhưng các giáo sư, bác sĩ cũng khẳng định: có thể giải quyết được tình trạng rối loạn tiêu hóa trong vòng 24 giờ nếu được sử dụng sữa đặc chế phù hợp. Kết quả chứng minh lâm sàng mà Giáo sư, bác sĩ Carol Lynn Berseth đã trình bày tại hội thảo cho thấy, việc sử dụng sữa công thức có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu ở trẻ chỉ trong 24 giờ. Cũng theo bác sĩ này, các đặc tính mong muốn cần phải có trong một sữa công thức chất lượng là:

- Carbohydrate dễ hấp thụ nhưng không loại bỏ hoàn toàn lactose (thành phần lactose trong sữa công thức nên còn khoảng 20%). Việc loại bỏ hoàn toàn lactose trong sữa là không hợp lý và để lại hậu quả về lâu dài, có thể sẽ khiến bé khó trở lại bú mẹ (tỷ lệ lactose trong sữa mẹ là 100%) hay tiếp tục sử dụng các loại sữa thông thường khác với hàm lượng lactose tương tự sữa mẹ.

- Chứa đạm thủy phân một phần dễ tiêu hóa

Đặc biệt, thành phần dinh dưỡng trong sữa phải tương đương với sữa mẹ, vốn là nguồn thực phẩm tối ưu nhất đối với trẻ. Hơn nữa, điều đó giúp trẻ có thể quay trở lại bú sữa mẹ ngay sau khi giải quyết tình trạng rối loạn tiêu hóa mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một số trẻ không có điều kiện bú mẹ hoặc gặp các vấn đề về tiêu hóa như trướng bụng, đầy hơi, nôn trớ, khó chịu, quấy khóc… thì việc tìm một loại sữa công thức được đặc chế phù hợp, có thành phần gần giống với sữa mẹ, không loại bỏ hoàn toàn lactose, protein được thủy phân một phần sẽ là giải pháp thích hợp, giúp cho sự phát triển toàn diện.

(Nguồn: Công ty Nhận Thức)

SG003997