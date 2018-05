Em bé sinh non được cứu sống nhờ viagra / 100 ngày hồi sinh kỳ diệu của bé trai sinh non 4 tháng

Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP HCM cho biết hàng năm nơi đây tiếp nhận điều trị cho khoảng 6.500 trẻ sinh non, nhẹ cân. Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong vòng một tháng đầu đời và đứng thứ hai chết trẻ dưới một tuổi, sau bệnh lý viêm phổi.

Trẻ sinh non đòi hỏi phải nằm viện, chăm sóc y tế lâu dài hơn trẻ đủ tháng. Ảnh: Lê Phương.

So với trẻ đủ tháng, trẻ sinh non có nguy cơ tử vong gấp 20 lần do dễ bị hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn, suy hô hấp và những trở ngại trong nuôi dưỡng. Chi phí y tế dành cho trẻ sinh non gấp 10 lần cho trẻ đẻ đủ tháng, thời gian nằm viện dài gấp 9 lần. Trẻ sinh non sống sót phải đối mặt với nguy cơ bất thường trong phát triển vận động, thần kinh, giảm khả năng học tập. Khoảng 25% trẻ sinh non bị mù hoặc giảm thị lực, 5% trẻ giảm thính lực. Những di chứng dài hạn có thể gặp như tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, hen suyễn...

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng Khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ cho biết những biện pháp dự phòng như chăm sóc, quản lý thai nghén, sử dụng liệu pháp corticosteroids trước sinh, cho trẻ bú sữa mẹ sớm trong một giờ đầu sau đẻ và kéo dài đến 24 tháng, chăm sóc trẻ đẻ non, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo… có thể tránh được 75% nguy cơ tử vong cho bé.

Hưởng ứng ngày Thế giới vì trẻ sinh non 17/11, Bệnh viện Từ Dũ cập nhật những khuyến cáo mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về can thiệp sản khoa và sơ sinh để cải thiện dự hậu cho trẻ sinh non. Đơn vị chăm sóc Kangaroo của bệnh viện đã được WHO và UNICEF chọn là mô hình mẫu cho các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Bộ Y tế chọn Từ Dũ là trung tâm đào tạo phương pháp Kangaroo cho các tỉnh thành trong cả nước.

Lê Phương