Trẻ thiếu kẽm dễ mắc tự kỷ

Khẩu phần ăn không đủ kẽm khiến trẻ có nguy cơ cao mắc hội chứng tự kỷ, một nghiên cứu của Nhật Bản vừa cho biết, sau khi tìm thấy số lớn các trẻ mắc tự kỷ và những bệnh liên quan như hội chứng Asperger đều thiếu vi chất này.

> Dấu hiệu của trẻ tự kỷ/ 'Thần đồng' có thể là dấu hiệu tự kỷ/ Nhận diện khuôn mặt trẻ tự kỷ Kẽm là một vi chất quan trọng vốn có nhiều trong thịt, bánh mỳ và các sản phẩm sữa. Theo madeformums, tự kỷ và các hội chứng liên quan ngày càng được biết đến nhiều hơn. Chỉ riêng tại Anh, số trẻ mắc hội chứng này lên đến hơn 1% (cao gấp 10 lần so với 30 năm trước), tuy vậy, căn nguyên bệnh vẫn còn rất mơ hồ với các nhà khoa học. Trong nghiên cứu mới đây nhất, nhóm nghiên cứu ở Tokyo đo hàm lượng kẽm trong tóc của gần 2.000 trẻ mắc tự kỷ và các chứng bệnh liên quan. Kết quả cho thấy có "mối liên hệ đáng kể" giữa hội chứng này với tình trạng thiếu kẽm, đặc biệt trong nhóm trẻ ít tuổi nhất. Hàm lượng kẽm đo được là thấp nhất trong nhóm trẻ ít tuổi nhất, với gần một nửa số bé trai và hơn nửa số bé gái chưa đầy 3 tuổi được đánh giá thiếu kẽm. Một số trường hợp nghiêm trọng, chẳng hạn bé trai 2 tuổi chỉ có lượng kẽm chưa đầy 1/12 mức yêu cầu. Nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện mở ra hy vọng cho việc điều trị và ngăn ngừa hội chứng này. Họ cho rằng dường như trẻ sơ sinh cần nhiều kẽm hơn để tăng trưởng và phát triển so với các trẻ lớn tuổi hơn, và việc thiếu kẽm ở giai đoạn đầu đời có thể liên quan đến chứng tự kỷ. Tuy nhiên, các chuyên gia Anh cho rằng cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa, và rằng việc tìm ra mối liên hệ giữa một thứ gì đó với bệnh tật không nhất thiết nghĩa là việc đó gây ra bệnh. Họ cũng cho rằng chưa thể rút ra bất kỳ kết luận nào từ nghiên cứu này, và mọi người không nên chạy ngay ra cửa hàng mua thực phẩm bổ sung kẽm. T. An