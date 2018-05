'Trên 16 tuổi có thể phẫu thuật thẩm mỹ mặt'

Buổi tư vấn trực tuyến "Cách làm đẹp khuôn mặt theo style Hàn Quốc" chiều 19/8 đã thu hút sự tham gia của hàng trăm độc giả. Các câu hỏi dành cho 3 vị khách mời là bác sĩ Kuang Cheng, Viện trưởng Viện phẫu thuật thẩm mỹ Bio Hàn Quốc; bác sĩ của Thẩm mỹ viện Khơ Thị, Nguyễn Thế Thạnh và Hoa hậu phu nhân thế giới Nguyễn Thị Thu Hoài đều xoay quanh câu hỏi: Phẫu thuật thẩm mỹ bằng công nghệ gì để đẹp như sao Hàn.

- Hiện nay tôi 31 tuổi và nhiều lúc buổi sáng tôi trang điểm, rất mất thời gian để chọn màu tông mắt với môi cho phù hợp. Vậy cho tôi hỏi những màu tông mắt như: trầm, hồng nhạt,... thì nên kết hợp với màu môi nào? Xin cảm ơn. (Hoàng Thị Thêm, 31 tuổi, Quận 8-Tp hcm)

- Hoa hậu phu nhân thế giới Nguyễn Thị Thu Hoài: Khi trang điểm vào buổi sáng, chúng ta nên chọn những tông màu nhẹ như màu nâu, nâu nhạt, nâu da, nâu hồng,... Đối với màu môi, bạn nên chọn màu hồng da, hồng cam.

- Thế nào là đẹp như sao Hàn thưa bác sĩ? (Phuong, 25 tuổi, dev hcm viettel)

- Bác sĩ Thẩm mỹ viện Khơ Thị - Nguyễn Thế Thạnh: Chào độc giả VnExpress.net. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến buổi trực tuyến hôm nay. Theo tôi, để đẹp như sao Hàn, khuôn mặt phải hài hòa, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt to và sáng, làn da đẹp... Nếu muốn đẹp như một sao Hàn Quốc, bạn phải thực hiện nhiều phẫu thuật thẩm mỹ cùng một lúc trên khuôn mặt và hình thể.

- Cặp mắt là điểm nhấn cho khuôn mặt, mắt của cháu hơi bé và một mí nên làm cho khuôn mặt của cháu nhìn trông xấu khủng khiếp, cháu rất tự ti về việc này. Vậy làm thế nào để cho đôi mắt của cháu to ra và trông đẹp hơn ạ. Rất mong được các cô, các bác trả lời. (Lưu Ngọc Anh, 24 tuổi, Hà nội)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Chào em! Nếu em muốn có đôi mắt đẹp, em phải tiến hành phẫu thuật tạo hình mắt hai mí kèm thêm phẫu thuật treo cơ nâng mi làm cho mắt to thêm. Phẫu thuật này tiến hành trong vòng 1h30 phút. Chúc em luôn trẻ đẹp như mong muốn nhé!

- Xin bác sỹ cho em hỏi: Mắt của e bị sụp mí ở phần đuôi mắt, e muốn chỉnh sửa cho nó được to, đẹp hơn. Thì quy trình làm như thế nào, thời gian làm mất bao lâu, có gây đau đớn không ạ và trong thơi gian bao lâu thì mắt bình thường trở lại ạ.

Em xin cảm ơn! (khanhhoa, 31 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Chào em. Thường sau 30 tuổi, vùng mí trên hay sụp ở vùng đuôi do cơ chế lão hóa cơ vòng mắt và da. Phẫu thuật này đơn giản. Chọn lựa thứ nhất, bạn sẽ được cắt da mi trên tái tạo lại vùng mi mắt, làm mắt của bạn to và sáng hơn. Chọn lựa thứ 2, bạn sẽ được treo vùng mí trên và khuôn mặt.

Mỗi phẫu thuật có ưu và khuyết riêng. Thời gian phẫu thuật từ 45-60 phút. Thời gian hồi phục hoàn toàn khoảng 5 ngày.

Chúc em thành công!

- Số lần nâng cơ mặt bằng chỉ để tạo nên một khuôn mặt ưng ý là bao nhiêu? Thời gian làm cho mỗi lần mất bao lâu và chế độ bảo hành của dịch vụ này? (Phuthanhvan, 29 tuổi, 125/2 Ngguyễn Văn Đậu Phường 11,Quân 10,TP.HCM)

- Giáo sư, bác sĩ Kuang Cheng, Viện trưởng Viện phẫu thuật thẩm mỹ Bio Hàn Quốc: Chào bạn, rất cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến chương trình tư vấn ngày hôm nay. Về câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời như sau: nâng cơ mặt bằng chỉ là một loại phẫu thuật không xâm lấn, dùng kim tiêm và trong kim tiêm này có chỉ sẽ được đưa vào trong cơ để kéo cơ mặt xóa nhăn. Đây là loại chỉ y khoa đặc biệt mang tên anti-aging chống lại lão hóa. Chỉ này gồm có 3 loại, loại nhỏ nhất để làm cho da mặt được săn chắc, loại trung bình có gai để làm nâng cơ da mặt, loại chỉ lớn nhất có gai dạng xoắn điều trị cho những vùng cơ da bị chảy xệ nhiều thường thấy ở những người lớn tuổi. Những chỉ này thường dùng cho da bị chảy sệ, nếp nhăn rãnh mũi má, nếp nhăn trên trán sâu, cằm chảy sệ... và chưa có chỉ định phải phẫu thuật hay không muốn phẫu thuật. Nâng cơ bằng chỉ là công nghệ mang lại hiệu quả cao. Mỗi lần điều trị khoảng 40 phút và chỉ cần một lần điều trị là đủ. Hiệu quả có thể từ 2-4 năm tùy theo độ tuổi của người phẫu thuật.

- Bạn Hoài ơi, bạn bao nhiêu tuổi rồi mà nhìn bạn trẻ thế. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm để làn da đẹp và hạn chế nám da tàn nhang ở phụ nữ ngoài 30 tuổi không? Cảm ơn bạn nhiều (Thu Trang, 34 tuổi, HCM)

- Hoa hậu phu nhân thế giới Nguyễn Thị Thu Hoài: Hoài hiện nay đã 38 tuổi :) Hoài làm đẹp bằng công nghệ Silic Tảo sống. Tảo sống là một loại tảo biển từ thiên nhiên giúp loại bỏ thâm nám, vết nhăn và thon gọn mặt. Đặc biệt rất an toàn cho da và sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng nên thường xuyên dưỡng da tại nhà và chống nắng khi ra ngoài.

- Xin bác sĩ cho biết tôi năm nay 40 tuổi, độ tuổi như vậy có còn thích hợp để phẩu thuật có khuôn mặt đẹp được không? (Kim Trang, 40 tuổi, HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Chào bạn. Ở tuổi của bạn phẫu thuật thẩm mỹ về da vùng mặt được thực hiện nhiều nhất vì lý do tuổi này dễ lão hóa da vùng mặt, tạo các nếp nhăn, các cấu trúc vùng mặt chảy sệ, sụp da mi trên, sụp cung mày...

Về phẫu thuật thẩm mỹ hàm mặt cho khuôn mặt thì không chống chỉ định ở lứa tuổi 40. Nếu bạn muốn có khuôn mặt đẹp vẫn được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả.

- Tôi bị nám da nhiều, phương pháp căng da mặt bằng chỉ mới Ultra V-Lift 4D có cải thiện được tình trạng nám da không? (Thanh Tuyền, 35 tuổi, Kiến Thụy, Hải phòng)

- Giáo sư, bác sĩ Kuang Cheng: Phương pháp căng da mặt bằng chỉ mới Ultra V-Lift39 4D không được dùng để điều trị nám da mà chỉ dùng để căng da mặt cho những người có làn da mặt bị chảy sệ. Khi đưa chỉ vào trong da mặt sau 2 tháng sẽ kích thích da tiết ra nhiều collagen hơn giúp cho da ngày càng sáng lên, chống lão hóa.

- Chị Hoài ơi, em cũng đã 30 tuổi rồi, da bắt đầu sạm dần và nám cũng khá nhiều. Xin chị cho em biết cách để giữ gìn làn da luôn được tươi trẻ ạ? (Thu Thủy, 30 tuổi, TP HCM)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: 30 tuổi là độ tuổi mà tình trạng bắt đầu lão hóa nhanh nên bạn cần chăm sóc và quan tâm hơn làn da của mình. Bạn nên có định kỳ đến những trung tâm thẩm mỹ uy tín để được soi da, tư vấn và giúp bạn chọn một phương pháp phù hợp để chăm sóc, điều trị trẻ hóa làn da của mình.

Nếu như không có thời gian thì bạn nên tẩy tế bào chết 1 tuần 1 lần. Bạn cần có một hũ kem dưỡng ẩm, một hũ kem làm sáng da và nhớ đừng quên một hũ kem chống nhăn mắt. Đấy là những điều cơ bản nhất bạn nhé.

- Thưa bác sĩ, cách đây 2 năm, tôi đi chỉnh sửa mũi để bớt bị tẹt nhưng giờ mũi tôi không còn tự nhiên như trước nữa. Bác sĩ cho em hỏi những biến chứng có thể kèm theo trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. (Hải Anh, 30 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Hải Anh thân mến! Trước đây hai năm, bạn đã thực hiện phương pháp nâng mũi theo cách cổ điển là nâng mũi kín, đặt sụn silicon nhân tạo để nâng sóng mũi và đầu mũi. Theo thời gian, những biến chứng này có thể xảy ra như đỏ sóng mũi và đầu mũi, mỏng đầu mũi, lộ sóng mũi ở đầu mũi, nhiễm trùng mãn tính, dị ứng với vật liệu nâng mũi...

Mũi em không còn tự nhiên như trước là do các mô che phũ sụn nhân tạo đã bị mỏng theo thời gian, tạo nên hình ảnh bị bóng mũi. Bạn có thể sửa lại bằng phương pháp nâng mũi sụn tự thân S-line.

Phương pháp này sẽ khắc phục những biến chứng mà bạn đang có.

- Cách chăm sóc khuôn mặt hàng ngày của chị như thế nào vậy chị Hoài? Em đã sanh 1 đứa con rồi mà sao da không đẹp như chị. Xin chị cho em bí quyết để gìn giữ làn da và khuôn mặt sao cho quyến rũ hơn nhé. (Hải Triều, 34 tuổi, Sóc Trăng)

- Hoa hậu phu nhân thế giới Nguyễn Thị Thu Hoài: Điều đầu tiên cần chú ý là trước khi đi ngủ phải tẩy trang thật sạch và phải chăm sóc dưỡng da hằng ngày. Mỗi tuần nên đắp mặt nạ cho da và có chế độ sinh hoạt lành mạnh, tránh stress. Riêng bản thân Hoài, Hoài hay sử dụng công nghệ Silic tảo sống để chăm sóc cho da mặt và công nghệ quang đông tế bào mỡ để làm thon gọn và giữ vóc dáng.

- Tôi bị bọng mắt đã nhiều năm, áp dụng các phương pháp đắp túi trà, dưa chuột nhưng không có tác dụng; Hàng ngày thời gian để ngủ khoảng 6 tiếng. Xin được bác sĩ tư vấn. (nguyễn thị thanh bình, 37 tuổi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Chào Bình! Bọng mắt là quá trình lão hóa vùng cơ vòng mi dưới, các bọng mỡ đã thoát vị ra gần ngoài da, tạo nên hình ảnh bọng mắt của mi dưới. Hiện tượng này có thể điều trị một cách triệt để bằng phẫu thuật lấy mỡ da vùng mi dưới. Phẫu thuật này thực hiện khoảng 45 phút và hồi phục hoàn toàn trong 5 ngày.

Bạn ngủ khoảng 6 tiếng thì vùng mi dưới của bạn hay bị thâm quầng do thiếu ngủ. bạn có thể khắc phục hiện tượng này bằng một số mỹ phẫm có chứa collogen, vitamin C, vitamin E bằng cách thoa trực tiếp lên da vùng mi dưới hay bằng phương pháp lăn kim.

Chúc em thành công!

- BB cream có thay thế được các loại kem khác không? Khi sử dụng BB cream cần lưu ý những gì? Kem che khuyết điểm nên sử dụng như thế nào thì tốt nhất. Cảm ơn các chuyên gia đã tư vấn. (Thanh Tú, 35 tuổi, Đống Đa, Hà nội)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: BB Cream là một loại phấn thông minh vì nó kết hợp giữa phấn nền và phấn nén. Khi sử dụng BB Cream, bạn nên đánh mỏng, nhẹ tay. Nếu cần che khuyết điểm, bạn nên đánh màu sáng hơn phần nền cho những vùng khuyết điểm cần che. Bạn có thể kết hợp với phấn BB để da mịn sáng và khô ráo cả ngày.

- Sau khi căng da mặt bằng chỉ Ultra V-lift 4D thì khoảng bao lâu sau phải căng trở lại, có cần rửa mặt nhẹ tay hay không? Nếu chỉ bên trong bị đứt thì xử lý như thế nào? (Pham Diem My, ciputra)

- Giáo sư, bác sĩ Kuang Cheng: Sau khi điều trị căng da mặt bằng chỉ, tùy theo độ tuổi mà sau 2 đến 4 năm sẽ phải thực hiện trở lại. Sau khi điều trị bạn vẫn có thể rửa mặt bình thường mà không cần lo lắng sẽ làm tổn hại chỉ bên trong. Tuy nhiên trong hai tuần đầu tiên nên tránh nói nhiều, nói quá lớn hay ăn quá nhiều, có thể ăn uống và nói chuyện điều độ. Không nên massage mặt trong một tháng đầu tiên sau trị liệu.

Chỉ Ultra V-lift 4D được làm bằng công nghệ tiên tiến nên bạn không phải lo về độ bền. Hơn nữa khi đưa chỉ xuống da mặt, sau hai tuần cơ thể sẽ tự động tiết ra chất "bao xơ" collagen bọc quanh chỉ giúp tăng cường bảo vệ.

- Em có gương mặt tam giác, hơi nhỏ thường khiến cho người đối diện có cảm giác gầy gò, mong manh và thiếu sức sống. Xin tư vấn giúp cách trang điểm giúp em khắc phục những khuyết điểm đó. (Thu Hoài, 22 tuổi, Thừa Thiên Huế)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Khi trang điểm, bạn nên đánh vùng chữ T sáng hơn và phần xương hàm nên đánh phấn nền màu tối hơn thì khuôn mặt sẽ trở nên hài hòa và có sức sống hơn.

Chúc bạn thành công!

- Xin hỏi chi phí để phẫu thuật nâng mũi hết khoảng bao nhiêu? thời gian phẫu thuật là bao lâu và sau đó bệnh nhân sẽ bị đau trong bao lâu? (nguyễn thị huyền, 29 tuổi, HN)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Chào em! Tùy thuộc vào loại phẫu thuật sẽ có những chi phí khác nhau.

Nâng mũi đơn thuần bằng sụn nhân tạo, giá khoảng 10-15 triệu đồng với thời gian thực hiện 15-30 phút.

Nâng mũi bằng sụn tự thân công nghệ S-line chỉnh sửa toàn bộ vùng sóng, vùng đầu, vùng nền mũi giá khoảng 30-36 triệu đồng, trong khoảng thời gian 1 - 1h30 phút. Sau phẫu thuật, bệnh nhân chỉ đau nhẹ, sưng nhẹ vùng trán mũi, chỉ dùng thuốc giảm đau đơn thuần như paracetamol và các thuốc giảm đau non-steroid và kháng sinh dùng trong 5 ngày.

- Phương pháp căng da bằng chỉ mới Ultra V-Lift 4D có làm thay đổi hoàn toàn gương mặt không? Chi phí là như thế nào? (Phương, 32 tuổi, Hà nội)

- Giáo sư, bác sĩ Kuang Cheng: Phương pháp căng da bằng chỉ mới Ultra V-Lift 4D có thể giúp cho người điều trị có thể trẻ hơn so với tuổi thật của mình, ví dụ người 40 tuổi sau phẫu thuật có thể trẻ như 35 tuổi. Ngoài ra chỉ sẽ làm khuôn mặt thay đổi đẹp hơn như làm cho mũi cao hơn, lỗ mũi nhỏ lại, gò má cao... Tùy theo da mặt của từng người mà có thể sử dụng nhiều hay ít chỉ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tổng chi phí của cuộc phẫu thuật. Hiện tại phương pháp căng da bằng chỉ mới Ultra V-Lift 4D tại Thẩm mỹ viện Khơ Thị đang được Hội phẫu thuật thẫm mỹ Đài Loan hỗ trợ chuyển giao công nghệ nên có mức thấp nhất khoảng 55 triệu đồng.

- Mình có quầng thâm ở mắt, xin hỏi cách trang điểm như thế nào để che quầng thâm ở mắt. Có cách nào làm mất quầng thâm vĩnh viễn không? (Thanh Trúc, 35 tuổi, HCM)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Thâm quầng mắt có rất nhiều nguyên nhân: di truyền, chế độ sinh hoạt. Thông thường các vi mạch máu dưới da cơ mắt không lưu thông đều nên tạo thành thâm quầng mắt. Hiện nay, phương pháp chữa trị hiệu quả và nhanh chóng nhất đó là công nghệ RF. Công nghệ RF được tải nhiệt nóng làm lưu thông vi mạch máu, giúp giảm tối thiểu vấn đề thâm quầng mắt. Bạn nên sử dụng những sản phẩm dưỡng mắt có thành phần vitamin K và không nên ngồi máy tính quá lâu, gội đầu phải sấy khô chân tóc.

- Mình thích vẻ đẹp tự nhiên nên hãy tư vấn giúp mình các phương pháp đẹp tự nhiên và trẻ lâu mà không cần tới các phương pháp phẫu thuật. (Hoàng Thu Hà, 30 tuổi, Bình Dương)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Hiện nay có rất nhiều công nghệ để phục vục các chị em làm đẹp một cách tự nhiên như điều trị vấn đề da mặt, thâm nám, xóa nhăn thon gọn thì đã có công nghệ Silic tảo sống. Công nghệ này đem đến hiệu quả 3 trong 1, tiết kiệm được thời gian, chi phí và đặc biệt an toàn cho làn da và sức khỏe vì đây là công nghệ được chiết suất hoàn toàn từ thiên nhiên.

- Xin hỏi bác sĩ tôi có gương mặt góc cạnh gò má cáo mũi gãy xin nhờ bác sĩ tư vấn giúp? (Minh Trinh, 33 tuổi, q12)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Trinh thân mến! Theo như em miêu tả, em cần nâng sóng mũi thì khuôn mặt em sẽ hài hòa hơn. Nếu gò má em quá cao thì phải phẫu thuật hai gò má. Phẫu thuật này chi phí cao, đòi hỏi thời gian nghĩ dưỡng lâu dài.

- Điều trị căng da bằng chỉ mới Ultra V-Lift 4D có gây cản trở đối với người đi làm không có nhiều thời gian? Có những biến chứng trong quá trình điều trị hay không? (Thanh Loan, 35 tuổi, Minh Khai, Hà nội)

- Giáo sư, bác sĩ Kuang Cheng: Do thời gian phẫu thuật ngắn nên bạn vẫn có thể thu xếp thời gian đi làm để tiến hành căng da bằng chỉ Ultra V-Lift 4D. Có khoảng 30% số người sau phẫu thuật bị một số biến chứng nhỏ như khi điều trị xong khuôn mặt sẽ hơi bầm, hơi sưng, nếu người bệnh uống rượu bia thì còn sưng nhiều hơn. Tuy nhiên sau 3 ngày, các triệu chứng trên sẽ tự hết. Nhiều người bị trường hợp nặng hơn sẽ thấy rõ chỉ nằm dưới biểu bì da, nhưng không nên quá lo lắng vì những sợi chỉ này sẽ "lặn" mất trong vòng 3 tuần kế tiếp.

- Da em có màu tối, khô, mọi người bảo em trang điểm nhìn còn không đẹp bằng bình thường, mặt dù em thử đi đến nhiều tiệm trang điểm để makekup thử, kết quả vẫn thế. Họ bảo do màu phấn và màu mắt không ăn vào da của em, vậy cho em hỏi em nên cải thiện như thế nào ạ? (Cỏ Mây, 25 tuổi, HCM)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Chào bạn! Bước đầu tiên để trang điểm đẹp là phải có làn da đẹp nên bạn phải lên chiến lược chăm sóc làn da mình ngay từ bây giờ. Bạn nên đến một trung tâm thẩm mỹ có uy tín để được soi da và tư vấn chương trình phù hợp do làn da của bạn, hằng ngày phải tẩy trang thật sạch sau khi trang điểm, giữ ẩm cho làn da và nhớ chống nắng kỹ bạn nhé.

- Có những người lạm dụng thẩm mỹ nhiều dẫn đến tình trạng nghiện thẩm mỹ. Có thể trong 1, 2 năm họ làm phẫu thuật nhiều lần. Nhưng họ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Mỗi ca phẫu thuật đó tốn không biết bao nhiêu tiền. Ông nghĩ sao về điều đó? Và nên làm gì? (Thuy Nguyen, 30 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Trong quá trình hành nghề, tôi cũng gặp vài trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần trong vòng 1, 2 năm thực hiện 1-2 phẫu thuật. Ví dụ như phẫu thuật vùng mi dưới, mi trên, mũi, căn da mặt, ghép mỡ thẩm mỹ, hút mỡ...

Theo quan điểm của tôi, phẫu thuật thẩm mỹ thường đem lại cho bạn một vẻ đẹp, một ngoại hình hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng quá phẫu thuật thẩm mỹ vì điều này nhiều khi dẫn đến một vẻ đẹp không tự nhiên, không hài hòa cho khuôn mặt của bạn. Bạn nên cân nhắc những điều có lợi và có hại trước khi thực hiện một phẫu thuật thẩm mỹ nào đó.

- Xin cho bí quyết mà chỉ cần make up 10 phút vào buổi sáng, với những bước rất cơ bản, mình sẽ trở nên rạng rỡ hơn, trẻ trung hơn với tuổi 30 của mình. (Hoài, 30 tuổi, Bình Dương)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Bạn nên thoa một lớp nước hoa hồng và một lớp kem giữ ẩm. Bạn nên dùng BB Cream vì khi sử dụng, bạn không cần phải đánh thêm một loại phấn nào khác, kẻ chân mày bằng cọ và bột chân mày màu nâu đen, bấm mi cong và vuốt một lớp nhẹ mascara, dùng son dưỡng môi có màu hồng cam hoặc hồng nhạt. Như vậy, gương mặt bạn đã rạng ngời để bắt đầu một ngày làm việc hiệu qua rồi đấy.

Chúc bạn thành công!

- Ưu điểm vượt trội của căng da bằng chỉ mới Ultra V-Lift 4D là gì? Nó có mang lại nhiều hiệu quả như các phương pháp thẩm mỹ khác không? (Tiến, 40 tuổi, Hà nội)

- Giáo sư, bác sĩ Kuang Cheng: Trước tiên những sợi chỉ rất nhỏ sẽ được cấy một cách nhẹ nhàng vào dưới lớp da mặt nên người điều trị sẽ không cần phải phẫu thuật hay chịu can thiệp cắt rạch nào cả. Công nghệ này mang lại hiệu quả nhanh và lâu dài, độ an toàn cao và có chi phí rẻ hơn so với nhiều công nghệ căng da mặt khác.

Căng da bằng chỉ Ultra V-Lift 4D sẽ giúp tạo được khuôn mặt hình chữ V, tạo hiệu quả chuyên biệt mà các phương pháp khác không làm được như xóa rãnh sâu tại bất kỳ vị trí trên mặt. Ultra V-Lift 4D không chỉ căng và thon gọn được da mặt mà còn tạo được các đường nét cho khuôn mặt và các vị trí nhỏ trên khuôn mặt như rãnh nhăn vùng má miệng, vết chân chim vùng mắt, nhăn vùng trán, nọng mỡ vùng cằm và người điều trị không cần thời gian nghỉ dưỡng.

- Mũi của cháu rất to và tẹt, nhìn thẳng vào mặt thấy 2 lỗ mũi nên cháu rất "ghét" nó. Bác sĩ cho cháu hỏi có thể sửa mũi ở đâu cho an toàn và giá cả như thế nào? (Thu Hà, 30 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Theo như miêu tả của cháu, vùng đầu mũi to và ngắn thì phẫu thuật mũi phải vừa nâng cao sóng mũi, vừa thu gọn và kéo dài đầu mũi phải dùng kỹ thuật ghép sụn tự thân thì mới chỉnh sửa được các khiếm khuyết này. Giá cả cho toàn bộ phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân này từ 30-36 triệu đồng. Cháu có thể đến Viện phẫu thuật Thẩm mỹ KhơThị để được bác sĩ tư vấn cụ thể hơn.

- chị Hoài cho em hỏi mỹ phẩm mà chị dùng hàng ngày là của hãng mỹ phẩm nào? ví dụ như chống nắng, trang điểm, dưỡng vùng da mắt... em ở Bình Định có cách nào để mua ko chị hướng dẫn cho em với. Em cảm ơn (hieu, 30 tuổi, Binh Dinh)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Chào em! Mỹ phẩm dùng hằng ngày là hiệu O'n Beer của Mỹ được bán tại Viện Thẩm Mỹ Khơ Thị, em có thể vào trang web thammyvienkhothi.com để xem thông tin sản phẩm và nơi đây cũng có thể gửi hàng tận nơi đến em.

- Tôi được biết sau 2-4 năm điều trị căng da mặt bằng chỉ thì phải đi phẫu thuật trở lại. Tuy nhiên nếu không muốn sử dụng tiếp phương pháp căng da bằng chỉ Ultra V-Lift 4D thì có phải đến bệnh viện để phẫu thuật lấy chỉ ra hay không? (Ly Diem My, 42 tuổi, Ciputra)

- Giáo sư, bác sĩ Kuang Cheng: Sau khi điều trị căng da bằng chỉ Ultra V-Lift 4D thì sau 8 tháng, các sợi chỉ sẽ được collagen trong cơ thể tiết ra bao bọc sau đó sẽ tự tiêu. Do vậy nếu không muốn thực hiện tiếp công nghệ này sau 2-4 năm, bạn không cần phải đến thẩm mỹ viện để tiến hành phẫu thuật lấy chỉ ra. Tuy nhiên để có kết quả tốt nhất, bạn nên tiếp tục điều trị bằng phương pháp này để cơ thể tiếp tục tăng cường collagen nuôi dưỡng và bảo vệ làn da mặt của bạn.

- Mắt em một mí nên em đang quan tâm đến dịch vụ bấm mí Hàn Quốc. Cho em hỏi dịch vụ này duy trì được trong bao lâu và chi phí phẫu thuật là bao nhiêu ạ? (Vân Anh, 23 tuổi, HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Chào Vân Anh, có nhiều kỹ thuật bấm mí của Hàn Quốc. Hiện có 2 kỹ thuật được bác sĩ Hàn Quốc hay dùng, đó là bấm mí kiểu 3 điểm và bấm mí kiểu 5 điểm. Bấm mí 3 điểm sẽ tạo nếp mí tự nhiên và đều đặn hơn, nhưng có khuyết điểm dễ bị mất nếp mí. Kỹ thuật 5 điểm mới nhất của Hàn Quốc sẽ tạo nếp mí bền vững hơn, đòi hỏi sự tinh tế trong kỹ thuật để tạo được nếp mí đều đặn và tự nhiên. Chi phí phẫu thuật khoảng 10 triệu đồng.

- Thưa các chuyên gia, hiện nay có quá nhiều dịch vụ thẩm mỹ mở ra và đều quảng cáo là hoành tráng, biến vịt thành công. Tôi rất quan ngại về điều này, xin cho biết thực hư việc thẩm mỹ ra sao? (Hạnh Hà, 35 tuổi, Hà Nội)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Công nghệ thẩm mỹ ra đời nhằm giúp các chị em giải quyết được một nào về khiếm khuyết của gương mặt cũng như cơ thể. Trước khi tiến hành một cuộc làm đẹp nào đó, bạn nên tìm hiểu kỹ về thông tin cũng như đến những thẩm mỹ viện lớn và uy tín để được tư vấn rõ ràng.

- Thưa giáo sư, bác sĩ cho tôi hỏi muốn trang điểm cho mắt to ra, khuôn mặt hình chữ V thì phải làm thế nào. Nếu muốn phẫu thuật với khuôn mặt của tôi có được không? (Hong Lam, 29 tuổi, Nghe Tinh)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Chào bạn! Hiện nay, các vấn đề như bạn quan tâm được xử lý một cách triệt để, hiệu quả và một lần duy nhất đó là công nghệ nâng cơ mặt bằng chỉ Anti-aging, giúp bạn có đôi mắt to, khuôn mặt thon gọn hình chữ V. Bạn cũng có thể tham khảo tại trang web thammyvienkhothi.com để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

- Công nghệ nâng cơ mặt bằng chỉ Ultra V-Lift 4D do bác sĩ người Việt hay bác sĩ nước ngoài đảm trách? (Thanh Vân, 12/8 Điện Biên Phủ,P11,Quận 10,TPHCM)

- Giáo sư, bác sĩ Kuang Cheng: Do đây là một công nghệ tiên tiến còn mới trên thế giới nên ban đầu các chuyên gia từ các nước như Hàn Quốc, Đài Loan... được mời đến Thẩm mỹ viện Khơ Thị hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các bác sĩ trong nước. Hiện tại các bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện điều trị căng da mặt bằng công nghệ tiên tiến này.

- Chào bác sĩ. Tôi vừa làm phẫu thuật nâng mũi được 5 ngày, được bác sĩ cho thuốc uống trong 5 ngày đầu. Tuy nhiên tôi lo lắng không biết chế độ ăn uống nên kiêng chất gì. Và nên ăn uống những chất gì để mũi phát triển nhanh, tự nhiên. Hơn nữa, tôi đã có gia đình rồi, vì vậy chuyện quan hệ có ảnh hưởng gì không?

(Rubi, 26 tuổi, SG)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Nếu bạn phẫu thuật nâng mũi đơn thuần bằng sụn nhân tạo không cắt cánh mũi sẽ không cần chế độ ăn kiêng. Nếu bạn thực hiện phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân hay các phẫu thuật nâng mũi kèm theo cắt cánh mũi, bạn cần thực hiện chế độ ăn kiêng để tránh việc hình thành các sẹo lồi.

Bạn cần kiêng các loại đồ biển, rau quả có sắc tố sậm như rau muống, rau dền...

Thường bạn nên kiêng quan hệ trong vòng 3 tuần đầu sau phẫu thuật, vì trong thời gian này rất dễ làm di lệch sóng mũi.

- Ở tuổi tôi, rất nhiều phụ nữ muốn được tân trang lại nhan sắc của mình đặc biệt là khuôn mặt (da nhăn nheo nhất là khu vực quanh mắt, mí mắt sụp xuống, nám và tàn nhang ). Các chuyên gia có chia sẻ gì? (Nhung Hong, 25 tuổi, TP HCM)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Chào chị! Theo Hoài, Hoài vẫn thích chọn phương pháp làm đẹp không xâm lấn như muốn xóa nhăn, thon gọn mặt, tạo hình mặt hình chữ V thì Hoài vẫn chọn phương pháp căng da mặt bằng chỉ Anti-aging. Đối với vết thâm nám, tàn nhang, Hoài chọn Silic tảo sống vì nó vừa an toàn, hiệu quả nhanh và tốt cho sức khỏe. Chị có thể tham khảo thêm tại website của chúng tôi. Chúc chị tìm được phương pháp làm đẹp phù hợp và hiệu quả.

- Môi trên của cháu dày nên rất xấu, cháu muốn làm phẫu thuật thu gọn môi nhưng nghe nói là nhiều người làm xong một thời gian thì môi lại bị trề ra, xấu hơn cả khi chưa cắt. Vậy bác sỹ cho cháu hỏi mức độ hiệu quả của phẫu thuật này? (Le Nhung, 30 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Câu hỏi của cháu cũng là nỗi lo lắng của rất nhiều người. Tuy nhiên, phẫu thuật cắt môi dày thành mỏng rất đơn giản. Bác sĩ sẽ cắt một phần niêm mạc và cơ vòng môi để làm môi của cháu nhỏ lại, tạo hiệu quả lâu dài. Vì vậy cháu cứ yên tâm nhé!

- Tôi thấy nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ xong một thời gian khuôn mặt bị biến dạng. Vậy phương pháp làm đẹp khuôn mặt bằng Ultra V-Lift 4D có đảm bảo an toàn không? (Hoa, 32 tuổi, hà nội)

- Giáo sư, bác sĩ Kuang Cheng: Ultra V-Lift 4D là sợi chỉ nhỏ mảnh có đường kính nhỏ hơn sợi tóc, chất liệu sợi chỉ PDO - Polydioxanone. Đây là chỉ chuyên dùng trong phẫu thuật tim mạch hay tiểu đường. Chỉ sẽ tự tiêu sau thời gian từ 6-8 tháng nên an toàn, không dây dị ứng hay tác dụng phụ, không chống chỉ định với bất kỳ người nào. Do có kích thước nhỏ nên khi cấy sâu xuống da sẽ hạn chế việc gợn dưới da như các sợi chỉ nâng mặt trước đây. Công nghệ này được chứng nhận và cho phép lưu hành bởi nhiều cơ quan trên toàn cầu như FDA (Mỹ), CE (châu Âu) hay KFDA (Hàn Quốc), được sử dụng rộng rãi trong nhiều trung tâm thẩm mỹ, phòng mạch... Tại Việt Nam, công nghệ Ultra V-Lift 4D đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

- Chị Hoài ơi, làn da của em bị tàn nhang, em nghe nói tàn nhang không thể điều trị hết được và theo thời gian nó sẽ lây lẫn ra nhiều hơn. Điều này đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ cho em cách chống nắng hiệu quả nhé kem chống nắng nào hiệu quả nhất ạ. Cảm ơn chị. (ngannguyen, q.12, tp.hcm)

- Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hoài: Chào em! Để điều trị được tàn nhang, hiện nay đã có công nghệ laser CO2. Đây là loại ánh sáng laser có thể làm đốt cháy biểu bì, đẩy gốc tàn nhang tự bong trong vòng một tuần. Sau một tuần, em nên sử dụng sữa giữ ẩm, cung cấp nước, chống nắng có SPF 35++.

Đối với chỉ số SPF càng cao thì thời gian sử dụng sẽ kéo dài hơn nhưng ngược lại phân tử sản phẩm càng lớn dễ gây tắt nghẽn lỗ chân lông, dễ lên mụn, di ứng, không phù hợp lắm cho khí nóng tại Việt Nam.

- Em muốn hỏi: Làm thon gọn khuôn mặt giá bao nhiêu tiền ? và mắt em bị sụp mí 1 bên to bên bé thì làm thế nào? và cho em địa chỉ an toàn để làm. (Nhung Hong, 25 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh: Có nhiều phương pháp để làm thon gọn khuôn mặt, tùy thuộc vào những đặc điểm giải phẫu trên khuôn mặt của em. Thường có hai phương pháp chính để làm thon gọn khuôn mặt, gồm phẫu thuật cắt hai góc hàm trong trường hợp hai góc hàm của xương hàm dưới lớn hay tiêm botox vào hai góc hàm để làm giảm thể tích vùng cơ cắn trong trường hợp cơ cắn phì đại.

Trong trường hợp mắt của em bị sụp mí một bên thì phải phẫu thuật treo cơ nâng mi, với mắt bị sụp mí để làm hai bên to và đều nhau.

Em có thể đến Viện Thẩm mỹ Khơ Thị để được tư vấn cụ thể hơn.

- Con gái tôi mới 12 tuổi nhưng mặt cháu vuông vức, khía cạnh và rất to. Tôi rất lo rằng cháu lớn lên sẽ không được xinh đẹp như mong muốn. Xin chương trình tư vấn giúp tôi: độ tuổi nào có thể đi thẩm mỹ cắt gọt mặt, chi phí, các bước tiến hành và những rủi ro nếu có. Tôi xin cảm ơn (Thủy Tiên, 50 tuổi, TP HCM)

- Hoa hậu Thu Hoài: Chào chị, tuổi để phẫu thuật trên 16 tuổi. Vì khi đó các xương trên mặt đã phát triển một cách đầy đủ. Phẫu thuật này được tiến hành từ 1,5h -2 h. Thường phẫu thuật cắp góc hàm bằng phương pháp nội soi với độ an toàn cao, không có rủi ro. Vì vậy, chị có thể an tâm cho cháu đi thẩm mỹ cắt gọt mặt khi cháu đủ tuổi cho phép. Chị có thể đến thẩm mỹ viện Thơ Thị để được các chuyên gia về phẫu thuật hàm mặt tư vấn cụ thể hơn.

Buổi giao lưu trực tuyến hôm nay, chúng tôi đã nhận rất nhiều sự quan tâm của độc giả VnExpress. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn nên chúng tôi không thể trả lời hết tất cả những câu hỏi của các bạn. Vì vậy, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, độc giả có thể gửi câu hỏi về hoidap@khothi.vn nhé.

Mến chúc độc giả báo VnExpress nhiều sức khỏe, sắc đẹp và thành công!