Trên 40% ca ung thư là do lối sống

Những thứ gây ung thư hàng đầu. Ảnh: BBC.

Thuốc lá là thủ phạm lớn nhất, gây ra 23% các ca ung thư ở nam giới và 15,6% ở nữ giới (trong tổng số hơn 130.000 ca phát hiện ở nước này mỗi năm), Trung tâm nghiên cứu Ung thư Anh cho biết.

Xếp ngay sau là tình trạng ăn ít hoa quả, rau củ ở nam giới, và thừa cân ở phái nữ.

"Nhiều người tin rằng ung thư là do số phận hoặc 'do gene' rồi, và việc mắc sớm hay muộn chỉ là thời gian hoặc do sự may mắn. Tuy nhiên, khi nhìn vào tất cả các bằng chứng, rõ ràng là khoảng 40% các ca mắc bệnh là từ các nguyên nhân mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh được", giáo sư Max Parkin, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Theo đó, với đàn ông, lời khuyên tốt nhất là: ngừng hút thuốc, ăn nhiều hoa quả, rau củ, giảm lượng rượu uống vào.

Với phụ nữ, ngoài việc dừng hút thuốc, kiểm soát cân nặng cũng là điều cần thiết.

Cũng theo nghiên cứu, 14 yếu tố môi trường và lối sống, chẳng hạn nơi bạn sống và công việc bạn làm, kết hợp để gây ra các loại bệnh ung thư.

Cứ 25 ca bệnh thì có một người có liên quan tới yếu tố công việc, chẳng hạn do tiếp xúc với hóa chất độc.

Tốp 6 nguyên nhân gây ung thư cho nam và nữ giới. Với nam giới lần lượt là Thuốc lá - Thiếu rau, quả- Tiếp xúc chất độc - Rượu - Thừa cân - Phơi nắng quá nhiều. Với nữ, các nguy cơ được sắp xếp theo thứ tự khác. Ảnh: BBC.

Một số nguy cơ thấy rõ, như hút thuốc lá và ung thư phổi, nhưng các nguy cơ khác thì khó nhận biết hơn. Chẳng hạn, với bệnh ung thư vú, nguy cơ từ việc bạn thừa cân hay béo phì là cao hơn nhiều so với ảnh hưởng của việc bạn cho con bú hay không.

Một số dạng ung thư, như ung thư miệng và họng, phần lớn gây ra do tác động của lối sống. Song các dạng khác, như ung thư bàng quang, lại hầu như không liên quan đến cách bạn sống như thế nào.

"Bằng việc thực hiện các thay đổi nhỏ, chúng ta có thể cắt giảm các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng", Bộ trưởng y tế cộng đồng nước này cho biết trên BBC.

T. An