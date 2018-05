Trĩ sẽ biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị sớm

Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm và Bác sĩ Phạm Hưng Củng có mặt tại tòa soạn VnExpress để giao lưu và tư vấn cho độc giả.

- Tôi bị bệnh trĩ từ 2 năm nay, mỗi khi hoạt động nhiều (đi, đứng, ngồi) hay mỗi khi đại tiện, tôi thường bị ra máu. Xin hỏi Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm về cách điều trị và đến đâu để thăm khám, điều trị? Xin trân trọng cảm ơn! (Nguyễn Văn Thiện, 33 tuổi, 101/165, Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội)

- Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm - Chủ tịch Hội hậu môn, Trực tràng Việt Nam:

Xin chào bạn và cám ơn câu hỏi của bạn. Bệnh của bạn đã 2 năm rồi, búi trĩ lòi ra và đau như thế thì 90% là trĩ. Tuy nhiên, bạn nên đến thăm khám bác sĩ để có kết luận đúng nhất. Trong trường hợp này, bạn có thể phải mổ. Một trong những địa chỉ có thể thăm khám là bệnh viện Tràng An (Hà Nội). Các bác sĩ hoặc tôi sẽ trực tiếp thăm khám, mổ và theo dõi sau mổ. Chúc bạn mạnh khỏe!

- Chào bác sĩ. Khi mang thai tới tháng thứ 6, cháu bị sa bũi trĩ ra ngoài hậu môn, hiện giờ đã sinh em bé được 5 tháng nhưng bũi trĩ vẫn không thụt vào và sưng to hơn. Mỗi lần đi đại tiện cảm thấy đau. Xin hỏi bác sĩ cháu phải chữa trị thế nào? (Pham Hông Đuc, 25 tuổi)

- Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hưng Củng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Y học Cổ truyền:

Một trong số nguyên nhân gây trĩ là mang thai. Nhưng sau khi sinh nở, bệnh sẽ trở lại bình thường. Trường hợp của bạn cần phải đi khám để xem búi trĩ có trước lúc mang thai hay sau khi mang thai. Bạn có thể dùng một số dược thảo: An Trĩ vương - sản phẩm từ thảo dược để nhuận tràng, co búi trĩ và không ảnh hưởng tới việc cho con bú. Tốt nhất là bạn nên đi khám để chữa trị cụ thể.

- Chào bác sĩ. Vừa qua tôi có đi đại tiện khó, sau khi đi xong có tí máu dính trong giấy vệ sinh. Đi khám nội soi kết quả trĩ nội 3 búi vừa. Xin bác sĩ cho biết mức độ của bệnh, cách điều trị và chế độ ăn uống sinh hoạt đối với bệnh này để dự phòng tái phát? Xin cám ơn! (nguyễn văn chiến)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Xin chào anh Chiến. Trường hợp anh Chiến đưa ít thông tin quá nên tôi khó kết luận anh mắc trĩ mức độ nào. Tốt nhất, anh nên đến bệnh viện thăm khám, có thể là bệnh viện của tỉnh, các bệnh viện về y học cổ truyền hoặc bệnh viện Tràng An (Hà Nội)

Về cách điều trị, do chưa có chẩn đoán rõ ràng, mặc dù bạn nội soi có búi trĩ nhưng chúng tôi chẩn đoán chưa chắc đã là trĩ. Việc điều trị và nguy cơ tái phát hay không tùy thuộc vào có phải trĩ hay không, mức độ bệnh, tình trạng cơ thể...

Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm.

- Cháu chào các bác sĩ, Cháu năm nay 26 tuổi, ở Hà Nam, đã kết hôn, khoảng 3 năm trước đây cháu bị trĩ ngoại ở bên ngoài hậu môn. Đến nay búi trĩ khoảng 1,5 cm và đang có hiện tượng phát triển một bũi trĩ khác. Cháu đi vệ sinh không bị ra máu và chỉ cảm thấy hơi khó chịu, cháu cũng ít khi bị táo bón. Cháu đang chuẩn bị để có em bé nên rất lo ngại bệnh của cháu sẽ nặng hơn trong quá trình mang thai, hơn nữa cháu thấy rất bất tiện. (Mạnh Quân, 26 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn nên chữa trị khỏi bệnh rồi mới có em bé. Trường hợp nhẹ, bạn có thể sử dụng một số loại thực phẩm chức năng kết hợp ngâm vào chậu nước nóng pha muối mỗi tối để kháng khuẩn. Nếu sau một thời gian không có kết quả, bạn có thể đến bệnh viện để điều trị cụ thể.

- Kính chào bác sĩ. Tôi bị đi ngoài ra máu. Đi nội soi ở bênh viện, phòng khám tự nguyện bác sĩ bảo bị trĩ nội độ một và được kê đơn thuốc bôi và uống. Khoảng một tháng sau tôi bị nặng hơn, mỗi lần đại tiện rất đau rát và chảy máu rất nhiều, hậu môn lòi ra thấy rõ. Tôi đi khám lại ở bệnh viện Y học cổ truyền quân đội, bác sỹ có cho thuốc về ngâm, bôi, uống, nhưng không đỡ. sau đó tôi đến trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc mua thuốc uống và ngâm nhưng không đỡ... Bây giờ thực sự tôi rất hoang mang, không biết phải đi khám ở đâu nữa. Xin các bác sỹ cho tôi hỏi tôi hiện tượng của tôi là bị làm sao? và tôi lên đến cơ sở y tế nào để có được kết quả điều trị tốt nhất? Xin chân thành cảm ơn bác sỹ! (Dao Hai Phong, 34 tuổi, Nam Định)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Tôi rất cảm thông với trường hợp của bạn khi phải chạy chữa gian truân như thế. Trường hợp của bạn có vẻ khá nặng, có hiện tượng nứt kẽ hậu môn mặc dù khám chỉ ở mức độ một. Tuy nhiên, chị đừng quá lo lắng, trĩ kèm nứt kẽ hậu môn có thể điều trị khỏi bằng phẫu thuật. Bạn có thể đến bệnh viện Tràng An để thăm khám và điều trị.

- Xin hỏi BS Củng, tôi đã bị trĩ 2 năm nay và thường xuyên bị đau rát, khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, trước đây tôi có dùng thực phẩm chức năng, sau này tôi có tìm hiểu và dùng bài thuốc dân gian từ quả bồ kết. Nhưng không điều trị dứt điểm được bệnh. Xin BS tư vấn giúp tôi cách điều trị bệnh. Xin cảm ơn bác sĩ. (Ngô Đạt, 31 tuổi, 407 nam dư, Hà Nội.)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Thông tin của bạn không nhiều. Mỗi loại trĩ có cách điều trị khác nhau. Bạn nên đi khám để các thầy thuốc chuyên khoa điều trị. Tôi có thể gợi ý cho bạn địa chỉ thăm khám là bệnh viện Tràng An. Tại đây, bác sĩ Nhâm có thể trực tiếp tư vấn để bạn được điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật.

Bác sĩ Phạm Hưng Củng.

- Chào bác sĩ. Thỉnh thoảng em đi ngoài có ra ít máu ở gần lỗ hậu môn và thấy rát rát ở đó. Cho em hỏi đó có phải là dấu hiệu của bệnh trĩ không? Nếu phải thì cách chữa trị như thế nào? Nên dùng lọaị thuốc nào? (Lê Thanh, 30 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn có dấu hiệu của bệnh trĩ, nhưng có thể là giai đoạn đầu. Bạn nên dùng một số loại thực phẩm chức năng phù hợp với bạn, đồng thời kết hợp việc giữ vệ sinh, ăn nhiều rau, uống đủ nước (2 lít) để tránh táo bón.

- Tôi bị trĩ 7 năm nay nhưng 5 tháng trở lại đây tôi bị ngứa ngáy khó chịu, xung quanh hậu môn lúc nào cũng ướt, búi trĩ không tự co lại được mà đưa tay nhấn vào cũng khó, tôi xin hỏi bác sĩ tôi bị trĩ độ mấy? Có phải phẩu thuật không? Phẫu thuật bệnh viện nào tốt? Chi phí ca phẫu thuật bao nhiêu? (Trần Hương Giang, 33 tuổi, Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Trường hợp của bạn có thể là trĩ độ 4, tức là rất nặng, chủ yếu là phải phẫu thuật mới khỏi. Nếu ở Hà Nội, anh có thể đến bệnh viện Tràng An, tôi có thể trực tiếp khám cho bạn. Hiện nay, có nhiều phương thức mổ tùy thuộc vào tình trạng bệnh và cơ thể của bạn, chi phí mỗi ca phẫu thuật khoảng từ 10 triệu đồng đến 17 triệu đồng. Anh nên đến thăm khám để chẩn đoán bệnh cụ thể, từ đó bác sĩ sẽ tư vấn loại phương pháp mổ phù hợp cho anh. Chúc anh sớm khỏi bệnh!

- Tôi là Hồng Thanh, năm nay tôi 58 tuổi, ở Hòa Bình. Tôi đã mắc bệnh trĩ lâu năm, kể từ khi sinh con năm 32 tuổi. Dạo gần đây bệnh tái phát nặng, đi khám thì bác sĩ bảo trĩ độ 3 rồi, phải cắt thôi. Nhưng tôi rất sợ phẫu thuật. Vậy bác sĩ xin cho tư vấn bệnh như tôi có cần phải cắt mới khỏi không? (hong thanh, 58 tuổi, Hoa Binh)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Rất tiếc, trường hợp trĩ của bạn quá nặng, chỉ có cách phẫu thuật mới khỏi và không tái phát. Hiện có phương pháp mổ Longo, không đau như ngày xưa nhưng chi phí hơi cao. Chị không nên để lâu quá, tuổi càng cao bệnh càng nặng thì chữa trị càng khó hơn.

- Tôi bị đi ngoài ra máu, mỗi khi đi thì có một túm lòi ra, đi xong phải lấy ngón tay ấn vào, nếu không rất khó chịu. Bây giờ điều trị như thế nào, tôi bị khoảng 4 năm nay). (tranduchai, 39 tuổi, tuyen quang)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn có thể đã bị trĩ độ 3, bạn nên đến các cơ sở chuyên khoa để chữa trị bằng phẫu thuật. Với phương pháp lônggo vừa đơn giản và nhanh chóng, bạn có thể chữa trị dứt điểm bệnh của mình.

- Em có con gái 10 tuổi nặng 46 kg, ăn uống bình thường, rau hoa quả tốt nhưng đi ngoài hay ra máu. Phân ra trước, phân to, sau đó là kèm máu tươi thường xuyên. Em muốn hỏi cách điều trị? (Le thi hai yen)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn nên điều chỉnh chế độ ăn của con gái (vì cháu đã thừa cân so với tuổi). Cháu có thể có bệnh lý hậu môn. Bạn nên đưa cháu đến cơ sở chuyên khoa để điều trị chính xác và kịp thời.

- Tôi bị trĩ đã 5 năm nay, hiện tượng cụ thể là khi đi cầu hậu môn lúc nào cũng sa ra một khối khoảng lớn hơn một đốt tay, khi cơ thể ăn uống điều độ và bình thường thì không có hiện tượng rát, chỉ cần lấy rửa và ấn vào rất đơn giản, nhưng khi ăn uống thức ăn nóng, cay và rượu bia nhiều thì có hiện tượng như trên, khối thịt ở hậu môn ra nhiều hơn và việc ấn tay đưa vào khó khăn hơn, có khi vừa ấn vào và di chuyển đi lại thì bị hiện tượng lòi ra, diễn ra khoảng 1- 2 ngày mới bình thường lại, rất khó chịu khi bị trường hợp này. Tôi hay dùng thuốc nhét Protolog khi bị hiện tượng này, không biết có tác hại gì không. Xin bác sĩ cho lời khuyên, chân thành cảm ơn! (Phạm Ngọc Thanh, 35 tuổi, Ninh Thuận)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Trường hợp của bạn quá nặng, có thể đến độ 4 và có nguy cơ biến chứng trĩ nghẹt. Bạn cần được khám ở các bác sĩ có kinh nghiệm. Thuốc nhét mà bạn dùng không có tác hại nhưng không có tác dụng.

- Em bị trĩ nội cấp độ một đã nhiều năm và vẫn sinh hoạt bình thường.

Em đã uống nhiều loại thuốc nhưng vẫn không khỏi hẳn. Bác sĩ cho em lời khuyên về cách chữa bệnh ở cấp độ này vì em rất sợ đi viện phẫu thuật. (Nghiêm Xuân Vượng, 35 tuổi, Tòa nhà Licogi)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Búi trĩ của bạn mới ở giai đoạn đầu: thành tĩnh mạch mới giãn ra. Bạn nên điều trị bảo tồn như dùng một số sản phẩm có nguồn gốc thảo dược làm bền vững và co thành mạch, chống tác hại gốc tự do kết hợp chế độ ăn nhiều rau củ quả, uống đủ nước và tập thể dục. Như vậy, khả năng hồi phục của bạn sẽ cao.

Bác sĩ Phạm Hưng Củng.

- Thưa Phó Giáo sư và Bác Sĩ. Tôi bị bệnh trĩ độ 2 có câu hỏi đến Bác sỹ: Trong y học cổ truyền có phương thuốc gì chữa tiêu hết bệnh được không? Ăn tỏi thường xuyên có chữa được bệnh trĩ không? (Lê Đình Tâm, 41 tuổi, 579/1/22 Đường 30 tháng 4 Phường Rạch Dưà TP Vũng Tàu)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Trường hợp trĩ độ 2 của bạn nên dùng các thuốc y học cổ truyền, như An trĩ vương. Sản phẩm có dấp cá, đương quy, hoa hòe...vừa làm bền vững và co thành mạch, chống chảy máu, chống viêm nên có tác dụng tốt trong việc chữa trị bệnh. Tỏi là một vị thuốc tốt, có nhiều chất chống lại gốc tự do, lão hóa, thông thành mạch. nên cũng góp phần điều trị trĩ.

- Gửi Phó giáo sư Nhâm và bác sĩ Củng, em ở Kiên Giang. Em đã mổ 3 lần bệnh rò hậu môn. Lần mổ gần nhất cách đây 9 tháng, hiện giờ vết mổ đã lành hết, không sưng đau nhưng dịch vẫn chảy từ khu vực hậu môn ra, màu nhạt, đặc biệt là những lúc hoạt động mạnh hoặc gần lúc đi cầu. Em đã đi siêu âm hậu môn thì ko thấy tổn thương gì cả. Vậy bác sĩ cho em hỏi như thế là sao ạ Có phải dịch từ ruột hay do cơ thắt tổn thương gì chảy xuống không? Có cần uống thuốc gì hay phẫu thuật lại không? (Vũ nam, 25 tuổi, Kiên giang)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Trường hợp của bạn có thể là mổ thất bại. Siêu âm ở hậu môn không thấy "lỗ trong" là nguyên ủy của lỗ rò. Muốn tìm lỗ trong và các đường dò, tốt nhất là dùng siêu âm nội trực tràng (với đầu dò đút vào trong trực tràng) hoặc cộng hưởng từ, cắt lớp với tiêm cản quang. Bạn bắt buộc phải mổ lại để có kết quả tốt hơn. Đây là ca mổ khó. Trường hợp của bạn cũng nên tìm đến các cơ sở chuyên môn có nhiều kinh nghiệm để tăng cơ hội khỏi.

- Cháu hay đi đại tiện ra máu tươi và hay bị táo khi đi ngoài. Vì thời gian làm việc bận nên cháu không đi khám được, 2 bác cho cháu hỏi đây có phải biểu hiện của bệnh trĩ không ạ? Cháu cảm ơn! (Nguyễn Thuần Chất, 29 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Khoảng 80% là cháu bị trĩ. Cháu nhất thiết phải đi khám để xem có phải là biểu hiện của bệnh khác hay không hoặc nếu đúng là trĩ, thì cần có biện pháp điều trị. Đi ngoài ra máu có thể là bệnh bình thường nhưng cũng có thể là bệnh nào khác nghiêm trọng hơn.

- Xin hỏi: con trai tôi khi được 2 tuổi thì bị sa trực tràng, mặc dù cháu không bị táo bón, đại tiện rất đều, phân đẹp, tôi tìm hiểu thì được biết bệnh này là do bất thường cấu trúc trực tràng, chỉ cần giữ cho không bi táo bón để khối trực tràng thay đổi khi lớn lên thì bệnh tư khỏi.

Tôi cho cháu đi khám, bác sĩ cho uống Duphalac ngày một gói 15ml, một gói men bổ sung chất xơ và một gói men tiêu hóa, con tôi uống thuốc theo đơn này đến nay đã được hơn 7 tháng, tình trạng khối trực tràng của cháu không sa ra ngoài nhiều nhưng cũng chưa khỏi dứt điểm (khi dừng thuốc một thời gian thì lại bị sa) mặc dù đến nay cháu đã được 3 tuổi một tháng.

Tôi muôn được hiểu rõ thêm về bệnh này và hỏi liệu các thuốc con tôi đang uống nếu sử dụng dài ngày thì có ảnh hưởng gì không và liệu có cách điều trị nào khác tốt và nhanh hơn không ạ.



Tôi xin chân thành cám ơn! (Đỗ Thị Hoa, 40 tuổi, Tổ 66, Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn nên đưa con đến cơ sở chuyên khoa cao về hậu môn trực tràng. Bạn có thể gặp giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm - Bệnh viện Tràng An để được chuẩn đoán cụ thể và điều trị đạt kết quả cao.

- Em bị trĩ cách đây 6 năm, em đã đi cắt. Xin hỏi bác sĩ, cắt theo phương pháp logo thì bao lâu sẽ bị tái phát, và nếu trĩ mọc trở lại tôi có phải cắt tiếp không? (Đồng An, 27 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Trường hợp của bạn đã phẫu thuật nên không thể nói bao lâu trĩ sẽ trở lại. Quan trọng, sau phẫu thuật bạn nên chú ý chế độ ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước, tránh ăn cay nóng, uống rượu bia và có chế độ làm việc, tập luyện đều đặn. Như vậy, trường hợp bị lại sẽ không cao. Bạn có thể kết hợp dùng thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược để phòng ngừa bệnh tái phát.

- Chào bác sĩ, cháu biết mình đã bị bệnh trĩ nhưng vì ngại và công việc hiện tại đang rất bận nên chưa thể đi khám được. Vậy bác sĩ có thể tư vấn giúp em một số loại thuốc chữa trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà được không? Nếu đi khám em có thể khám ở khoa nào? Và bệnh viện nào uy tín về khám điều trị bệnh trĩ ở TP HCM? Bệnh trĩ để lâu ngày không điều trị có biến chứng gì nguy hiểm không ạ? Chân thành cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Trinh, 26 tuổi, 82 đường số 4, KP 27. Phường Bìn Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP HCM)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Bạn nên cố gắng sắp xếp thời gian để đi khám bệnh. Nếu chưa khám bệnh, không thể kết luận là bạn mắc bệnh trĩ hoặc trĩ kèm bệnh khác hay không. Tại TP HCM, bạn có thể khám tại bệnh viện Đại học Y dược TP HCM hoặc bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ sẽ kê thuốc phù hợp với tình trạng bệnh của bạn. Bệnh trĩ để lâu ngày không điều trị có thể gây biến chứng nhưng không nguy hiểm, tuy nhiên, để lâu bệnh nặng hơn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống và lao động. Có hai biến chứng đáng sợ là nhồi máu trĩ (đau nhất trong các bệnh hậu môn) và chảy máu ồ ạt (có thể dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời).

Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm.

- Chào bác sĩ. Em bị bệnh trĩ đã mấy năm nay rồi nhưng em rất ngại đi khám, nhưng bây giờ em muốn điều trị thì đến bệnh viện nào ạ. Em nghe nói điều trị sẽ rất đau và mất khoảng bao lâu mới khỏi. Em cảm ơn bác sĩ. (Trần Thị Thanh Tâm, 33 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn có thể gặp bác sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm tại bệnh viện Tràng An hoặc bệnh viện Y học cổ truyền các tỉnh. Hiện nay, nhiều phương pháp tiên tiến được các bệnh viện áp dụng, mang lại hiệu quả nhanh và ít đau. Sau điều trị, bạn nên có chế độ ăn uống phù hợp: nhiều rau xanh và nước kết hợp sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để đem lại hiệu quả tốt, chống tái phát.

- Con trai tôi 38 tháng, cháu hay uống thuốc tây do sức khoẻ không được tốt, hay đau ốm, cách đây gần một năm cháu đi đại tiện thấy khó khăn và sau khi đại tiện thì búi trĩ sa ra ngoài phải ấn vào mới được. Dạo gần đây cháu đại tiện rất nhanh do lo sợ sẽ lại bị sa búi trĩ, vậy xin hỏi bác sĩ như vậy tôi phải làm sao? Kính nhờ bác sĩ tư vấn giúp, tôi xin cảm ơn! (Nguyễn Thành An, 29 tuổi, 512 cửa đại, hội an, Quảng Nam)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Chị nên cho cháu đi khám chuyên khoa hậu môn càng sớm càng tốt . Kinh nghiệm của tôi cho thấy, thường thì không phải là bệnh trĩ đâu, mà có thể là ruột hoặc niêm màng ruột sa ra ngoài. Cần đi khám trực tiếp để xác định rõ bệnh.

- Cháu năm nay 27 tuổi, trước cháu không bị táo bón mấy khi, nhưng khoảng một năm nay từ khi có bầu và sinh em bé cháu luôn bị táo, dù đã uống thuốc chống táo sau sinh, kèm theo đó là cháu thấy da nóng. cháu đã ăn nhiều rau và uống nước nhưng vẫn không thấy đỡ. Cháu xin các bác sỹ tư vấn để phòng bệnh trĩ. Cháu cám ơn. (Bui Nhung, 27 tuổi, Thanh Xuan - Nhan Chinh, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn cần chú ý chế độ ăn: nên ăn nhiều chất xơ, tránh thực phẩm gây táo bón và duy trì chế độ tập luyện hợp lý. Ngoài ra, bạn có thể dùng sản phẩm chức năng để phòng ngừa bệnh trĩ vì sản phẩm sẽ làm phân mềm, đại tiện dễ dàng.

- Chào bác sĩ, trong khoảng một năm nay có 2 lần cháu đi cầu ra máu rất nhiều, ướt cả giấy vệ sinh. Lần đầu ra máu, cháu ngứa rất nhiều ở hậu môn, cảm giác như có giun ở đó. Lần 2 thì cách lần đầu vài tháng. Ngứa thì giờ cháu thỉnh thoảng lắm mới bị. Trừ 2 lần ra máu nhiều đó ra, thì thỉnh thoảng cháu cũng có ra máu chút ít lúc xài giấy vệ sinh, máu dính trên giấy chỉ như đường chỉ nhỏ thôi. Cảm giác giống như là xài giấy nhiều và mạnh nên hơi xước ở hậu môn thôi và tránh vết xước đó ra thì không có máu.



Thời gian vài tháng nay thì cháu đã kiểm tra kĩ bên ngoài thì ko thấy búi trĩ hay gì bất thường ở đó. Nhưng trước đó, thi thoảng cháu thấy ở đó có gì đó nhỏ như hạt đậu phộng. Lúc soi gương thì chỉ thấy có vẻ như là miếng da dư nhỏ. Bác sĩ cho cháu hỏi có phải cháu bị trĩ không? Nếu bị thì trị như thế nào? Cháu cám ơn bác sĩ nhiều. Chúc bác sĩ mạnh khoẻ. (Huy, 26 tuổi)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Anh cần phải đi khám chuyên khoa hậu môn để xác định bệnh và có phương pháp điều trị đúng đắn. Khả năng bạn mắc trĩ là rất cao.

- Tôi bị trĩ đã 10 năm. Mỗi lần đi cầu xong tôi phải vô nằm 5 phút và dùng tay nhận hậu môn vô mới hết. Xin bác sĩ cho một lời khuyên. (Huỳnh Ngọc Diệu, 31 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn đã bị trĩ khá lâu, độ giãn của búi tĩnh mạch ở hậu môn nặng. Bạn nên đến cơ sở chuyên khoa về hậu môn trực tràng để được khám, điều trị đúng và hợp lý. Bạn có thể đến bệnh viện Y học cổ truyền các tỉnh đề điều trị bệnh của mình.

- Cháu đã đi nội soi và phát hiện trĩ nỗi và nhân sơ trực tràng (bác sĩ ko nói rõ là độ mấy). Cháu đã dùng nhiều loại thuốc bôi, viên đặt hậu môn và uống cả thuốc nam mà vẫn chưa khỏi. Dạo này cháu thấy đi đại tiện ko còn ra máu, cháu ngồi lâu thì rất đau. Bác sĩ tư vấn giúp cháu nên dùng loại thuốc nào ạ? (Nguyễn Đoàn, 19 tuổi)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Cháu nên đi khám bệnh để xác định rõ là bệnh gì và tình trạng bệnh như thế nào, qua đó, mới có cách điều trị và thuốc uống chính xác.

- Đã mấy năm nay khoảng 3 năm gì đó. Em hay thấy ngứa hậu môn và hình như sa trĩ một ít ra ngoài. Em bị sưng, đau rát, nứt xung quanh hậu môn. Hiện tại, mấy ngày nay e đang bị như vậy. Em ngại đi khám và cũng không biết khám ở đâu để dứt điểm được ạ. Xin bác sĩ tư vấn giúp em là em đang bị bệnh gì ? Ở mức độ nào? Khám ở đâu? Và có cần dùng đến phẫu thuật hay không? Thời gian phẫu thuật là bao lâu ạ. Em xin cảm ơn (nguyễn thị hồng, 26 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Trường hợp của bạn cần đến trung tâm có chuyên môn sâu về hậu môn trực tràng. Bạn có thể đến gặp Giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm để điều trị. Bệnh lý của bạn nếu được điều trị sớm sẽ mang lại kết quả cao.

- Kính thưa bác sĩ. Tôi bị trĩ độ 2, đã thắt 1 buối trĩ bằng phương pháp dây thun được 6 ngày. Xin hỏi, trường hợp của tôi khi nào thì chỗ bị thắt rụng và khi nào tôi sinh hoạt và chơi thể thao bình thường trở lại? Tôi có bị tái phát hay có thể hết bệnh hay không? Xin được tư vấn cách phòng tránh và thuyên giảm về sau. Xin cảm ơn! (The Anh, 39 tuổi, Can tho)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Thắt vòng cao su bằng dây chun là một phương pháp chữa trĩ tốt nếu đúng chỉ định. Thường thì sau 7 -15 ngày trĩ sẽ rụng và chơi thể thao lại được. Tuy nhiên, khả năng tái phát thường cao và sớm. Bạn cần tránh táo bón, tránh rặn khi đi ngoài để phòng bệnh tái phát. Có thể dùng An Trĩ Vương ngày 6 viên, chia 3 lần để thuyên giảm bệnh.

- Em tên Huệ năm nay em 26 tuổi em đã có một bé năm nay 3 tuổi. Hậu môn em bị trĩ dài khoảng 3 cm , em đã uống thuốc nhưng không hết . em đang có ý định đi cắt. Vậy mong phó giáo sư ,tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa tư vấn cho em nên làm như thế nào? Em bây giờ đang đi làm kinh tế trên Bình Dương. Nên cho em xin địa chỉ tin cậy và gần nhất nhất nhé. Rất mong được sự giúp đỡ của các giáo sư. (Nghiêm Thị Huệ, 26 tuổi, Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên Giang)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn có thể đến bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương, gặp bác sĩ Đức - Giám đốc bệnh viện để điều trị hiệu quả và kịp thời bệnh của mình.

- Bác sĩ cho hỏi là trước khi sinh con khoảng 2 tháng, em bị trĩ, khi đi vệ sinh, mậu môn bị sa xuống, sau khi sinh vẫn bị. Vậy khoảng bao lâu sau khi sinh em có thể đi khám và điều trị vì em sợ điều trị sẽ dùng thuốc, không tốt cho cho phụ nữ có thai và cho con bú. Em ở TP HCM thì nên đi khám ở bệnh viện nào an toàn và hiệu quả? Cảm ơn bác sĩ. (pham thuy trang, 30 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn có thể đến Viện Y học cổ truyền TP HCM, 273 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận để điều trị dứt điểm tình trạng bệnh của mình.

Bác sĩ Phạm Hưng Củng.

- Chào bác sĩ. Em bị polip trực tràng đã cắt và sinh khiết, kết quả bị nghịch sản nặng, xin hỏi bác sĩ kết quả như vậy thì uống thuốc gì. (tạ xuân dũng, 1978 tuổi, 13/10 Lữ gia - Đà Lạt)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Trường hợp của bạn nên đến trung tâm Ung bướu để được hướng dẫn cách điều trị phù hợp và kịp thời.

- Thưa bác sĩ, tôi năm nay 31 tuổi. Cách đây khoảng 3 năm, thỉnh thoảng tôi đi ngoài khó và chảy máu. Thậm chí nhiều khi đi ngoài bình thường vẫn chảy máu. Thời gian này tôi vẫn thường xuyên tập thể dục nhưng vì công việc căng thẳng nên tôi hay uống café. Năm ngoái tôi mang thai và tình trạng đỡ đi nhiều (duy có hai hay ba lần gì đó lại đi khó và chảy máu). Nay tôi đã sinh em bé và tình trạng so với lúc trường vẫn đỡ hơn, nhưng vẫn xảy ra. Tôi sờ thì có cục trĩ (tôi nghĩ vậy) lồi ra một thời gian, sau đó hết và lặp lại như vậy. Tôi rất lo nhưng chưa sắp xếp được thời gian để đi bệnh viện (do con nhỏ và phải đi làm). Tôi cố gắng ăn nhiều rau, uống nước nhiều (hơn 2 lít mỗi ngày) nhưng thấy vẫn bị bón nhiều. Nói thêm là hơn năm nay tôi không café, ít ăn đồ ngọt và cũng không tập thể dục. Tình trạng của tôi, rất mong được bác sĩ tư vấn về chế độ ăn uống, khám chữa bệnh cũng như tập luyện thể thao. Nếu đi khám, tôi nên khám ở đâu (tôi ở TP HCM). Nếu không, tôi có thể uống thuốc gì, như thế nào? Cảm ơn bác sỹ. (Nguyệt, 31 tuổi, quận 7, TP.HCM)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Chị đã thực hiện tốt vấn đề dinh dưỡng nhưng nên cố gắng sắp xếp thời gian để tập thể dục thể thao, đặc biệt là cơ bụng. Chị cần nhất là tránh rặn và táo bón khi đi ngoài, đồng thời nên bố trí đi khám chuyên khoa hậu môn để biết rõ tình trạng bệnh của mình. Tại TP HCM có bệnh viện Đại học Y dược TP HCM và bệnh viện Chợ Rẫy. Trong khi chờ đợi, có thể dùng một số loại sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược.

- Em bị bệnh trĩ khoảng 8 năm nay rồi nhưng khoảng 3 năm gần đây mới dùng thực phẩm chức năng. Nếu ăn uống đồ nóng (rượu, Bia, Kim chi) thì đi cầu sẽ ra máu và phải dùng ngón tay đẩy búi trĩ vào. Như vậy bệnh của em là trĩ cấp độ mấy và phải dùng thuốc và tránh những gì để bệnh mau bình phục. Em cảm ơn Bác Sĩ (Lê Tuấn Trung, 32 tuổi, 512/4 KP10 Bien Hoa -Đồng Nai)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Trường hợp của bạn có thể nằm giữa độ 2 và 3. Bạn nên tránh các thức ăn nhiệt: rượu, bia, đồ cay nóng. Bạn nên ăn nhiều rau, chất xơ và kết hợp uống An trĩ vương để bệnh sớm bình phục.

- Tôi đi ngoài ra máu tươi trong thời gian hay uống rượu nhiều ngày liền nhau; đi khám nội soi, bác sĩ kết luận bị trĩ nội 6h; tôi có uống thuốc theo đơn nhưng chỉ đỡ đc một thời gian đến nay lai tái phát. Vậy bác sĩ có thể tư vấn cách chữa cho tôi. Xin cảm ơn! (Thái Bá Hùng, 45 tuổi, Vĩnh Phúc)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn phải làm 3 việc: ăn nhiều rau củ quả và uống đủ nước; có chế độ vận động phù hợp. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp thêm một số thực phẩm chức năng để có kết quả và phòng ngừa tái phát.

- Xin chào bác sĩ. Bé nhà cháu hiện nay được 22 tháng tuổi. Khi bé khoảng 6 – 7 tháng thấy ở hậu môn có mụn bọc bằng hạt đỗ đen (chỉ nhìn thấy khi bé đi vệ sinh và ở bên ngoài hậu môn) màu nâu sẫm, sờ vào bé có vẻ khó chịu nhưng không đau. Đến giờ bọc đó có to ra hơn một chút . Gần đây, thỉnh thoảng cháu khó đi ngoài, cứ khoảng 2 ngày mỗi ần. Có bác sĩ gần nhà nói cháu có thể bị pôlyp và phải đợi khi bé lớn hơn mới có thể can thiệp đựoc. Cháu rất hoang mang không biết đó là gì vì sợ có thể đó là bệnh trĩ mà hiện nay gia đình chưa có điều kiện đưa bé đi thăm khám tại bệnh viện được. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp để cháu biết đó là bệnh gì và chữa như thế nào với bé?

Cháu xin chân thành cảm ơn! (Cao Thi Minh, 33 tuổi, Quat Lam - Giao Thuy- Nam Dinh)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Trường hợp của cháy bé có lẽ không phải là bệnh trĩ mà là một bộ phận nào của trực tràng sa xuống. Tuy nhiên, bệnh polyp chưa thể kết luận được. Có cần mổ hay không và mổ lúc nào, cháu bé nên được đi khám bởi một bác sĩ chuyên khoa hậu môn.

- Bác sĩ cho con hỏi, con bị táo bón đã lâu. Mỗi khi đi đại tiện thường bị lòi trĩ, con có phải đi cắt không ạ, con cũng thường xuyên uống nước (2l) mỗi ngày, ăn rau xanh nhưng tình trạng táo bón vẫn chưa thuyên giảm, bác sĩ tư vấn cho con với ạ. (Nguyễn Thùy Linh, 21 tuổi)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Trường hợp của bạn cần có chế độ vận động phù hợp: chạy bộ kết hợp dùng chế độ ăn, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược để phân mềm, nhuyễn và nhu động ruột được tăng cường, chống tình trạng táo bón.

- Bác sĩ cho cháu hỏi, cách đây 1 tháng cháu đi đại tiện ra máu tươi và có đến phòng khám tư nhân khám và được bác sĩ tại phòng khám chuẩn đoán là bị trĩ xuất huyết và cho những loại thuốc mà cháu uốngtrong 2 tuần và thấy đi đại tiện không ra máu tươi nữa nhưng sau đó ngưng uống thuốc 1 tuần lại thấy dấu hiệu ra máu lại, vậy giờ cho cháu hỏi các bác sĩ điều trị như thế nào cho bệnh bớt hoàn toàn. (Nguyễn Quốc Công, 28 tuổi, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn có thể bị trĩ nội độ 1 hoặc 2. Bạn cần duy trì chế độ ăn phù hợp, nhiều rau củ quả, uống nhiều nước, vận đồng hàng ngày và dùng một số sản phẩm thực phẩm chức năng phù hợp để làm phân mềm, tăng nhu động ruột, tăng sức bền thành mạch, đại tiện sẽ thuận lợi hơn.

- Chào bác sĩ, trường hợp của em như sau, khi đi đại tiện thì búi trĩ lòi ra nhưng đi xong rồi thì nó tự lên được. Trường hợp của em uống thuốc có hết được không hay phải làm phẫu thuật. (Hưng, 32 tuổi, TP HCM)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Nếu đúng như bạn nói, có thể bạn bị trĩ độ 2. Bệnh của bạn có thể không cần mổ nếu là trĩ nhỏ, ít búi, không có biến chứng như chảy máu chẳng hạn. Thông tin của bạn không nhiều, nên tôi không quyết định được điều trị nội khoa bảo tồn có khỏi hay không, hay cần phải phẫu thuật. Tốt nhất bạn nên đi khám chuyên khoa hậu môn. Trong khi chờ đợi kết quả, nên kết hợp chế độ dinh dưỡng, vận động và có thể dùng thêm sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược nữa.

Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm.

- Chào bác sĩ, tôi là Nam, 42 tuổi. Dạo này đi cầu tôi hay bị ra máu, đau rát. Hậu môn có cục thịt nhỏ lòi ra khi đi cầu, nhưng sau đó lại không thấy nữa. Bác sỹ cho hỏi có phải tôi bị bệnh trĩ hay không? Biểu hiện bệnh trĩ thường thấy là gì? Bệnh này có gây nguy hiểm gì không? (Đinh Văn Nam, 42 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Những dấu hiệu của bạn có khả năng bị trĩ độ 1 hoặc 2. Biểu hiện bệnh trĩ thường thấy là: đau rát hậu môn, đi ngoài ra máu, sa búi trĩ...Bệnh có thể gây ra những biến chứng phức tạp: dò hậu môn, nhiễm khuẩn...

- Chào bác sĩ, cháu năm nay 34 tuổi, hồi nhỏ ở quê không có nhà vệ sinh đầy đủ và sạch sẽ nên thường hay nhịn đi và nhất là đi đại tiện. Cháu nghĩ đó là nguyên nhân khiến 10 năm gần đây cháu bị táo bón thường xuyên, dù ăn rau củ và trái cây mỗi ngày, lượng ăn rau và trái cây còn nhiều hơn cả cơm và thịt. Cháu cũng cố gắng ăn khoai lang và những thức ăn nhuận tràng nhưng không thấy hiệu quả. Bụng luôn luôn đầy hơi và căng cứng rất khó chịu, cháu có masage và tập thể dục vùng bụng nhưng cũng không thấy đỡ.

Giờ cháu dùng thuốc hỗ trợ đường ruột của Hà Lan) mỗi ngày một viên và phải uống hàng ngày, hôm nào quên thì táo bón trở lại. Cháu thấy việc phải uống thuốc hàng ngày như vậy thì bất tiện quá, và uống hàng ngày như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay những tác dụng phụ khác không?

Cháu mong bs cho cháu lời khuyên nên làm như thế nào bây giờ để cải thiện hoặc điều trị dứt điểm được tình trạng táo bón này ạ. Cháu cảm ơn! (Nguyễn thị xuân, 34 tuổi)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Thuốc và chế độ dinh dưỡng, ăn uống... là một điều kiện hỗ trợ rất tốt để bệnh không phát triển thêm hoặc không xuất hiện. Tôi thấy bạn thực hiện chế độ ăn uống khá tốt. Trường hợp của bạn cần được khám bệnh để làm rõ bệnh và có hướng điều trị. Bạn không nên tự ý dùng thuốc để tránh tác dụng phụ.

- Dạ xin chào bác sĩ. cháu bị bệnh trĩ nội độ 1 từ năm 2013. Cháu đã đi khám và sử dụng thuốc tây và thuốc đặt cũng có thời gian thì bệnh tình đỡ. Nhưng thời gian gần đây cháu lại bị lại. Vậy cháu xin hỏi bác sĩ tư vấn giúp cháu phương pháp điều trị để chữa trị dứt điểm. Cảm ơn bác sĩ (Quang Minh, 28 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bệnh trĩ của bạn ở giai đoạn đầu, bạn cần điều trị kịp thời để chữa trị dứt điểm. Bạn phải làm 3 việc: duy trì chế độ ăn nhiều rau củ quả và uống đủ nước; duy trì chế độ vận động phù hợp; dùng sản phẩm chức năng phù hợp từ 3 đến 4 tháng để đạt kết quả tốt.

- Chào bác sỹ, năm nay tôi 38 tuổi là nhân viên văn phòng ngồi nhiều, tôi bị trĩ cũng mấy năm nay rồi, nhưng thời gian gần đây tôi thấy vùng hậu môn có nước nhưng không nhiều và có mùi hôi, rát khi đi lại nhiều. Xin hỏi như vậy tôi nên dùng thuốc uống hay thuốc bôi? Một số người bạn mách tôi là mỗi tối trước khi đi ngủ thì pha nước muối ấm ngâm như vậy có được không ạ. Xin cám ơn bác sĩ nhiều (Phan Kim Hanh, 38 tuổi, Hải Phòng)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Rất tiếc chia sẻ với bạn là trường hợp của bạn nặng rồi. Chỉ có phẫu thuật mới dứt được tình trạng bệnh. Bạn mới 38 tuổi còn trẻ, nên đi khám và điều trị dứt điểm để vui sống và lao động. Có thể ngâm nước muối ấm nhưng bạn phải ngồi bệt xuống, không được ngồi xổm. Chữa bệnh đối với bạn, bây giờ đã là muộn, nên chữa càng sớm càng tốt, phẫu thuật sẽ đơn giản và ít biến chứng hơn.

- Cháu chào bác sĩ, năm nay cháu 28 tuổi, đang mang bầu tháng thứ 2. Trong 3 năm trở lại đây cháu thỉnh thoảng bị táo bón, đôi khi đi ngoài có kèm theo một chút máu tươi. Khoảng 5 tháng trước trong một lần đi vệ sinh phân rất cứng và cháu rặn rất mạnh nên cháu bị ra máu nhiều hơn và bị trầy xước ở hậu môn, sau đó cháu bị đau rát hậu môn 2 ngày và thấy có một vết lồi ra ngoài khoảng bằng hạt gạo ở một góc hậu môn. Cháu đã điều chỉnh chế độ ăn uống và đỡ nhiều nhưng vết đó vẫn ko biến mất. Từ khi có bầu thỉnh thoảng cháu lại bị táo bón, tuy không đau rát gì nhưng đi vệ sinh thường ngồi lâu và phải 2-3 ngày cháu mới đi vệ sinh một lần. Bác sĩ cho cháu hỏi là cháu bị bệnh trĩ cấp độ nào và cháu phải làm gì để cữa khỏi bệnh ạ? (Nguyễn Thủy Hương, 28 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Trường hợp của bạn là bị trĩ nội nhưng ở mức độ nhẹ. Bạn đang có thai nên cần cẩn trọng: tập thói quen một ngày đi đại tiện một lần vào một giờ nhất định; ăn nhiều rau củ quả, uống đủ nước; vận động phù hợp. Sau khi sinh nở xong, bạn có thể tùy tình hình cụ thể để xử lý tiếp.

- Tôi bị trĩ đã mổ một lần năm 2006, nay đi cầu lại thấy ra máu và cảm thấy bị thốn. Xin hỏi bác sĩ cách phòng và điều trị như thế nào. Xin cảm ơn! (Nguyễn Văn Dân, biên hòa đồng nai)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Nhất thiết bạn phải khám thì mới có thể tư vấn được. Vì bạn đã mổ một lần rồi nên khó tư vấn được cách phòng và điều trị phù hợp. Bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi để thăm khám và chữa trị.

- tôi có hiện tượng khi ngồi nhiều trong phòng làm việc hoặc di chuyển nhiều ngồi liên tục trên xe ô tô từ 5 đến 6 giờ liên tục là có dấu hiệu rối loạn tiêu hoá như khó đi ngoài,đi ngoài giống như bị tiêu chảy và có dính máu vậy xin hỏi các bác sĩ là có phải tôi bị bệnh trĩ không và cách điều trị thế nào ? xin cảm ơn bác sĩ (phạm anh tuấn, 53 tuổi, 113 cầu giấy hà nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Trường hợp của bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa hậu môn trực tràng. Thông tin của bạn quá ít nên chúng tôi không thể tư vấn kỹ được.

- Cháu 28 tuổi đã sinh nở 2 lần, tháng 10 vừa rồi đi khám cháu bị trĩ nội độ 2 và rách hậu môn, bác sĩ có tiêm và bơm mỡ. Khi đi tái khám bác sĩ nói cháu đã khỏi hoàn toàn.Cháu về ăn uống rất kiêng cữ mỗi ngày còn uống thêm các loại thực phẩm chức năng nên đi tiêu phân rất mềm, cháu không hề bị táo bón, nhưng không hiểu sao hậu môn cháu cứ bị rách, vết rách này vừa lành lại cuất hiện vết rách khác, đi tiêu rát một lúc là hết. Xin các chuyên gia cho cháu hỏi bệnh của cháu tự chữa khỏi được không và bằng cách nào? Cháu xin cảm ơn rất nhiều. (linh, 28 tuổi)

- Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm:

Vết rách có thể do trĩ hoặc do sinh nở. Vì bạn không nói rõ thông tin là bạn sinh đẻ lần gần đây nhất là bao lâu, nên tôi chưa kết luận được. Bạn nên đến khám để được tư vấn rốt nhất, không nên tự ý chữa trị tại nhà.

- Thưa bác sỹ, trong thời gian gần đây em đi ngoài ra máu tươi keo dài khoảng 3 - 5 ngày diễn ra khoảng 2 -3 lần rồi. Xin hỏi Bác sĩ em có phải bị trĩ nội không a. Hiện em đang uống thuốc tri. (Đình Lâm, 32 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Phạm Hưng Củng:

Bạn có khả năng bị trĩ nội ở giai đoạn 1 hoặc 2. Hiện nay, bạn nên duy trì chế độ ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước, tránh thức ăn cay nóng, có chế độ vận động phù hợp kết hợp sử dụng sản phẩm An Trĩ Vương. Làm tốt nhiều điều trên, bệnh của bạn sẽ giảm và hết dần.