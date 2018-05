Trời rét đậm khiến nhiều người Hà Nội bị méo miệng

Thời tiết lạnh trong hơn một tuần qua ở phía Bắc được các bác sĩ cho là nguyên nhân khiến nhiều người bị liệt dây thần kinh số 7 dẫn đến méo miệng. Bệnh viện Châm cứu Trung ương hiện mỗi ngày khám, điều trị cho 20-30 người bị méo miệng, trong khi mùa hè mỗi ngày chỉ vài ca liệt dây thần kinh số 7 do nằm phòng điều hòa hay quạt.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Cảnh, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, bệnh lý liệt dây thần kinh số 7 thường xảy ra trong mùa lạnh, hay gặp ở người cao tuổi, đặc biệt là người đi tập thể dục quá sớm hoặc không bảo vệ sức khỏe lúc ra đường. Trường hợp bệnh nhẹ thì môi chỉ hơi nhếch lên, nặng thì cả mặt bệnh nhân như bị kéo xệch về một bên. Có những bệnh nhân bị méo cả hai bên mặt.

Trời rét đậm khiến nhiều người bị liệt dây thần kinh số 7. Ảnh: L.P.

Theo bác sĩ Cảnh, méo miệng là thuật ngữ dân gian, y học hiện đại gọi là liệt dây thần kinh 7 ngoại biên. Đây là dây thần kinh chỉ đạo vận động tất cả nhóm cơ ở nửa mặt. Trong các nguyên nhân gây liệt ngoại biên thì yếu tố lạnh là phổ biến nhất. Ngoài ra các bệnh lý viêm tai xương chũm, chấn thương, viêm màng não... cũng có thể khiến miệng bị méo.

Chứng bệnh này có thể xảy ra ở mọi thời điểm trong năm, nhưng trời lạnh khiến số người mắc bệnh tăng. Lý do, vùng đầu mặt là nơi dễ bị nhiễm lạnh nhất dẫn đến hiện tượng co mạch, co cơ vùng mặt và tai làm dây thần kinh 7 bị phù nề gây tắc nghẽn dẫn truyền các xung động thần kinh, làm liệt vận động của một bên mặt.

Biểu hiện của bệnh là mắt không nhắm kín được, miệng méo về bên lành. Người bệnh cần đến viện kịp thời để chữa trị bởi tỷ lệ tự khỏi là rất thấp.

Bác sĩ Cảnh cho biết, hiện châm cứu là phương pháp điều trị hữu hiệu. Nếu để lâu không chữa, bệnh có thể để lại di chứng nặng nề như teo cơ một bên mặt, mắt viêm nhiễm do không chớp được, ăn uống rất khó khăn do môi không khép kín, mất thẩm mỹ...

Nhóm tuổi nào cũng dễ mắc bệnh. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ chủ quan ăn mặc phong phanh trong thời tiết lạnh sẽ dễ mắc bệnh hơn người già. Người có sức đề kháng yếu, hay bị căng thẳng, mệt mỏi và làm việc ngoài trời thì có nguy cơ cao mắc bệnh.

Bệnh dễ tái phát. Nhiều bệnh nhân bị méo một bên mặt phải ba lần điều trị do tái phát.

Để phòng bệnh, quan trọng nhất là giữ ấm vùng đầu mặt cổ. Buổi sáng ngủ dậy nên ở trong phòng ấm 10-15 phút làm quen thời tiết trước khi ra ngoài. Khi trẻ chơi ngoài trời lạnh, cha mẹ cần chú ý cho bé mặc ấm, quấn khăn, đội mũ, chơi trong thời gian ngắn. Tránh ngồi nơi gió lùa, không tắm quá khuya, đi đường xa phải đeo kính bịt mặt, che ấm cả hàm, đeo khẩu trang. Sau khi uống rượu bia thì không đi ngoài trời lạnh hay tắm lạnh.

Hà An