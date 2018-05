Truy tìm nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong

Mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện / Khoảnh khắc đáng nhớ của nữ bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ trên không trung

Chiều 27/4, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo vụ việc cho UBND tỉnh. Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu xác nhận cơ quan này đã trưng cầu giám định, gửi Viện Khoa học hình sự phía Nam, Bộ Công an để tìm nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ Khưu Thị Kiều Vân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Đây là quy trình sau khi cảnh sát khám nghiệm tử thi và hiện trường.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: P.H

Theo báo cáo của Sở Y tế, sản phụ 39 tuổi, ngụ huyện Đông Hải nhập viện sáng 22/4. Bác sĩ ghi nhận thai 40 tuần, có phù, huyết áp 140/90 mmHg, cơn gò thưa, tim thai 140 lần một phút. Tối cùng ngày bác sĩ thăm khám lại và chỉ định mổ lấy thai.

Dự kiến ngay sau khi bác sĩ thực hiện phẫu thuật xong cho một trường hợp sản phụ có vết mổ cũ dọa vỡ tử cung thì sẽ chuyển sản phụ Vân lên mổ. Tuy nhiên sản phụ được chuẩn bị tiền phẫu xong, đang chờ chuyển lên phòng mổ thì đột ngột ngất xỉu, bất tỉnh và đã tử vong cùng thai nhi ngay sau đó. Ông Trần Văn Khánh, giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu nhận định nguyên nhân khiến mẹ con sản phụ Vân tử vong có thể do tai biến sản khoa liên quan đến thuyên tắc ối.

Người nhà sản phụ Vân có đơn gởi Bộ Y tế yêu cầu can thiệp vì cho rằng mẹ con tử vong là do bác sĩ tắc trách. Người nhà cũng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Công an tỉnh Bạc Liêu đã khám nghiệm tử thi ngay trong đêm sản phụ tử vong.

Phúc Hưng