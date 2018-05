Truy tìm nhôm trong sữa xuất xứ từ Anh 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngày 8/10, Tạp chí BMC Pediatrics đăng tải một nghiên cứu chuyên sâu về hàm lượng nhôm trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ. Kết quả cho thấy 30 mẫu bị nhiễm nhôm ở mức cao và chưa giảm đi so với nghiên cứu trước đây. Cả sữa uống và sữa bột đều bị ô nhiễm nhôm với hàm lượng 100-430 µg/L.

Nghiên cứu do các nhà khoa học Đại học Keele (Anh) thực hiện trên 30 sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ đang được sử dụng phổ biến ở Anh như Aptamil Toddler Growing up, Sma Toddler, Hipp Organic First, Cow &Gate First...

Cục An toàn thực phẩm đã liên hệ với Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm của Anh và Cơ quan An toàn thực phẩm của Châu Âu, cả hai cơ quan này đều chưa có thông tin chính thức về vấn đề này. Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm của quốc tế cũng không quy định hàm lượng nhôm trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ.

Kết quả rà soát các sản phẩm nhập từ Anh cho thấy chỉ có sữa Aptamil các loại đã công bố tại Cục. Vì thế, Cục yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia lấy mẫu giám sát hàm lượng nhôm. Kết quả báo cáo về Cục trước ngày 15/10.

Phương Trang