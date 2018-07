Truy tìm thực phẩm giảm cân chứa chất cấm

Gần đây, các cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm được quảng cáo công dụng giảm cân, thành phần có chứa sibutramine. Đây là một hoạt chất đã bị cấm sử dụng do tác dụng không mong muốn. Các sản phẩm này đã bị thu hồi và xử lý theo quy định.

Loại thuốc giảm cân của Trung Quốc bị Australia thu hồi vào năm 2013 vì chứa chất cấm sibutramine.

Để tiếp tục kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành cùng cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh giám sát sản phẩm thực phẩm chứa sibutramine.

Cơ quan chức năng tăng cường lấy mẫu trên diện rộng, tập trung vào nhóm sản phẩm giảm cân là thực phẩm chức năng. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm đánh giá chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, ưu tiên giám sát chỉ tiêu sibutramine. Sản phẩm bị phát hiện có chứa chất cấm sẽ xử lý nghiêm.

Tại Việt Nam, sibutramine từng được chỉ định trong điều trị béo phì gồm giảm cân và duy trì cân nặng. Tuy nhiên, hoạt chất này bị Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu, Mỹ và một số nước khuyến cáo về khả năng làm tăng nguy cơ tim mạch. Ngày 8/6/2010, Cục Quản lý Dược đã ngưng cấp phép nhập khẩu sibutramine. Năm 2011, Cục đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất sibutramine do có tác dụng không mong muốn. Cục cũng rút số đăng ký của tất cả thuốc có chứa hoạt chất sibutramine. Các bệnh viện, viện có sử dụng thuốc này cũng bị Cục yêu cầu dừng ngay việc kê đơn, sử dụng thuốc.

Trong những năm qua, cơ quan chức năng đã đình chỉ lưu hành và thu hồi nhiều thực phẩm chức năng giảm cân vì chứa chất cấm này.

Phương Trang