Truy trách nhiệm kíp y bác sĩ 'chẩn đoán' cụ ông mang thai

Điều dưỡng 'chẩn đoán' cụ ông mang thai bị đình chỉ công tác

Theo Sở Y tế, các cá nhân, tổ chức có sai phạm về thủ tục hành chính khi vào nhầm mã bệnh khiến cụ ông bị bệnh hen chuyển thành "biến chứng thai nghén", sẽ bị kiểm điểm.

"Bệnh viện cần có hình thức kỷ luật phù hợp, chấn chỉnh các quy chế về chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cũng như thái độ ứng xử của nhân viên y tế", Sở Y tế tỉnh chỉ đạo.

Cụ ông Nguyễn Đình Trương hôm 10/10 khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hen, do tăng huyết áp, "chưa xác định rõ gây biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau khi đẻ, thận mạn/thiếu máu đề kháng/không xác định".

Ông Trương sau đó được đưa vào khoa Nhi lây để cấp cứu vì huyết áp cao, tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Người nhà bức xúc cho rằng Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà chẩn đoán bệnh "khôi hài", bất hợp lý nên yêu cầu làm rõ.

Kết luận chẩn đoán bệnh của ông Trương.

Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, theo giải trình của Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, giấy ra viện của ông Trương do điều dưỡng Lê Thị Nga in trong máy tính của khoa và trình lãnh đạo ký. Do các khâu thiếu kiểm tra "nên các thông tin in trên giấy ra viện không chính xác và trùng khớp".

Cụ thể, bệnh nhân được chuyển viện lúc 3h ngày 11/10 song ghi ra viện 9h19 ngày 11/10. Áp mã bệnh ICD 10 sai ở mục bệnh kèm theo, đáng lẽ phải áp mã bệnh I10 (tăng huyết áp vô căn) thì lại áp mã bệnh O10 (tăng huyết áp có sẵn chưa xác định rõ gây biến chứng cho thai nghén, khi đẻ, sau đẻ).

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà đã xin lỗi gia đình bệnh nhân. Điều dưỡng Nga bị tạm đình chỉ công tác.

Đức Hùng