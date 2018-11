Truyền 12 đơn vị máu cứu người đàn ông nguy kịch sau tai nạn

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, được sơ cứu tại bệnh viện địa phương sau đó chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Bệnh viện đã báo động đỏ toàn viện tập trung cứu chữa bệnh nhân. Người bệnh nhanh chóng được chuyển vào phòng mổ, đồng thời làm các xét nghiệm cần thiết và dự trù máu.

Bệnh nhân sau mổ đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hoành, Trưởng Khoa phẫu thuật Can thiệp Tim mạch và Lồng ngực cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch do chấn thương ngực, gãy 8 xương sườn phải thành 3 đoạn, có mảng sườn di động, chảy máu ồ ạt trong khoang màng phổi. Bệnh nhân sốc do mất máu, suy hô hấp, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật ngực hút 1,8 lít máu không đông kèm máu cục, khâu cầm máu nhu mô phổi, khâu treo xương sườn. Người bệnh được truyền tất cả 12 đơn vị máu. Sau một giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã thành công cứu sống bệnh nhân.

Theo bác sĩ Hoàng, trường hợp sốc do đa chấn thương ngực như bệnh nhân này rất hiếm gặp, hơn nữa lại mất máu nhiều ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp - tuần hoàn.

Lê Nga