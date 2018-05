Tư thế ngủ có lợi cho sức khỏe

CNN dẫn ra 4 tư thế ngủ phổ biến nhất cùng những ưu và nhược điểm để bạn chọn cách tốt nhất cho sức khỏe.

Nằm ngửa

Nằm ngửa giúp duy trì vị trí trung lập cho đầu, cổ và khung xương sống và các bộ phận này ít bị chèn ép trong quá trình ngủ. Ưu điểm của tư thế ngủ này là giúp ngăn ngừa đau cổ, đau lưng. Các chuyên gia cho biết cách ngủ này hạn chế hiệu ứng trào ngược axit do đầu được gối cao hơn phần dạ dày. Tư thế ngủ này được khuyến cáo giúp ngăn ngừa nếp nhăn do mặt được hướng lên không tỳ, gác trong lúc ngủ.

Ảnh: Health.

Nhược điểm là người ngủ tư thế này dễ ngáy. Các bác sĩ gợi ý một vài thay đổi nhỏ cho vị trí này để giúp giấc ngủ ngon hơn. Hãy thử đặt một chiếc gối mềm hoặc khăn cuộn lại dưới đầu gối của bạn cho phù hợp với các đường cong tự nhiên của cột sống đồng thời giúp đường khí quản lưu thông dễ dàng.

Nằm nghiêng

Các bác sĩ cho biết tư thế ngủ này giảm chứng ngủ ngáy do cột sống được kéo dài. Một ưu điểm khác là ngủ cách này giúp giảm chứng trào ngược axit do đầu ở vị trí cao hơn so với dạ dày. Tư thế được đánh giá là tốt cho tổng thể nhờ ổn định được cột sống. Tư thế ngủ nghiêng bên trái giúp máu dễ dàng lưu thông và tốt nhất cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo sẽ tác động xấu tới ngực và khuôn mặt.

Ảnh: Health.

Giải pháp khắc phục đơn giản là dùng một chiếc gối dày để lấp khoảng trống trên vai, giúp đầu và cổ được hỗ trợ ở vị trí trung lập.

Tư thế bào thai

Nghiên cứu cho thấy có 41% người trên thế giới thường nằm co người, ôm đầu gối giống như tư thế của thai nhi trong tử cung. Tư thể ngủ này có thể tốt cho phụ nữ mang thai và những người ngủ ngáy. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo bạn có thể bị đau lưng và các khớp gối khi thức dậy. Áp lực khi nằm nghiêng cũng khiến da mặt có thêm nhiều nếp nhăn, ngực chảy xệ. Ngủ trong tư thế này lâu dài ảnh hưởng xấu tới cổ và cột sống, hạn chế việc thở bằng cơ hoành.

Ảnh: Health.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu chọn tư thế ngủ này bạn cố gắng để lưng không bị cong quá nhiều và nên dùng một chiếc gối dày để lấp khoảng cách trên vai.

Tư thế nằm úp

Tư thế nằm này cũng được nhiều người ưa thích, nhược điểm là về lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe. Đầu tiên, sẽ khó duy trì vị trí trung lập của cột sống và gây chèn ép ngực. Hơn nữa, khi nằm úp, trọng lượng cơ thể gây áp lực lên các cơ, kích thích dây thần kinh dẫn đến hiện tượng tê chân tay, ngứa ở một số vùng da.

Ảnh: Health.

Nằm úp cũng dễ khiến bạn bị nghẹo cổ, đau lưng do luôn giữa một tư thế. Nằm úp sẽ khiến dạ dày nằm ở phía trên so với thực quản, thức ăn bữa tối của bạn có thể trào ngược, gây tức bụng, khó tiêu. Tuy nhiên, tư thế úp mặt giúp cho đường thở được thông thoáng, không bị cản trở.

Hội An