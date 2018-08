Tự ti vì cậu nhỏ khi cương chỉ được 7 cm

'Cậu nhỏ' chỉ 3-4 cm có sao không? / Từ khi lấy vợ, 'cậu nhỏ' thường cương khi ngủ

Trả lời:

Chào em! Tôi xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến dương vật để em có cái nhìn tích cực hơn. Theo khảo sát, hầu hết phụ nữ đều muốn "cậu nhỏ" của đàn ông có kích thước trung bình hoặc lớn hơn một chút. Kích thước quá khổ không làm họ hài lòng, thậm chí còn gây khó khăn khi quan hệ tình dục.

Đa số đàn ông nghĩ "súng ống" dài sẽ tốt hơn là to. Tuy nhiên như vậy chỉ đáp ứng được một trong hai yếu tố. Nếu to thường làm phụ nữ dễ khoái cảm, do cọ xát vào thành âm đạo tốt. Song nếu nó cân đối vừa đủ to và dài sẽ khiến phụ nữ cảm thấy thỏa mãn nhất.

Mặt khác, một điều cần lưu ý nữa là không nên nhìn dương vật lúc chưa cương để khẳng định "cậu nhỏ" to hay bé. Thường bộ phận đó nhỏ khi xìu thì khi cương cứng sẽ to gấp đôi; trong khi nếu to sẵn khi xìu thì khi cương cứng chỉ tăng lên thêm khoảng 20%. Để biết được kích thước chính xác, người ta đo chiều dài từ xương mu đến đầu cậu nhỏ. Kích thước khi xìu của người bình thường ở Việt nam là 6,6 ± 1,4 cm và khi cương là 11,2 ± 1,7 cm. Còn chu vi là độ dài vòng tròn đoạn giữa thân cậu nhỏ, kích thước chu vi lúc xìu là 6,6 ± 1,7 cm và khi cương là 8,8 ± 1,8 cm.

Qua thông tin trên, tôi nghĩ em không cần quá lo lắng, tự ti về kích thước chỗ ấy của mình. Vì nó còn liên quan đến sự hài hòa giữa chiều dài và chu vi nữa. Về mặt sức khỏe tình dục, nó còn liên quan đến nghệ thuật khi quan hệ của em. Với sức khỏe sinh sản thì em hoàn toàn không có gì phải lo lắng, vì kích thước không phải là yếu tố quyết định đến khả năng sinh sản mà là nồng độ nội tiết tố cũng như chất lượng tinh trùng của em.

Bác sĩ Trương Gia Bảo