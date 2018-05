Tư vấn phòng và điều trị bệnh hẹp tắc động mạch vành

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây

Bệnh động mạch là tình trạng bệnh lý làm cho lòng động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn (xơ vữa động mạch) khiến dòng máu đến nuôi tim không đủ, dẫn đến tình trạng thiếu máu cơ tim. Hẹp tắc động mạch vành còn được gọi là suy tim động mạch vành, thiếu máu cơ tim, thiểu năng vành hay bệnh tim thiếu máu cục bộ.

TS.BS Gerard Bonot, bác sĩ cao cấp tại Đơn vị Can thiệp mạch, Bệnh viện trường Đại học Brive (Pháp).

Biểu hiện của hẹp tắc động mạch vành là những cơn đau thắt ngực dữ dội với cảm giác đau nhói, thắt chặt, bỏng rát, kim châm, đè nặng ngực. Vị trí đau ở sau xương ức, chính giữa tim, ngực trái lan ra vai trái, cánh tay và bàn tay trái… kèm theo hiện tượng khó thở, mồ hôi, hồi hộp, chóng mặt… Trường hợp nặng hơn dẫn đến nhồi máu cơ tim gây tử vong.

Bệnh tim mạch do hẹp động mạch được tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp đầu danh sách các bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất toàn cầu. WHO đưa ra dự báo, đến năm 2030, căn bệnh này có tỷ lệ tử vong tăng đến 14,2%.

Tình trạng hẹp tắc động mạch vành hay gặp ở người cao tuổi. Nhiều nguyên nhân gây nên hẹp tắc động mạch vành như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu (LDL cao, HDI thấp, Triglyceride cao), hút thuốc lá, béo phì, đái tháo đường, yếu tố gia đình có người bị bệnh động mạch vành sớm…

Để chẩn đoán và đánh giá bệnh, bác sĩ cần dựa vào thăm khám làm các xét nghiệm như đo điện tâm đồ, siêu âm tim, điện tâm đồ và siêu âm tim gắng sức, chụp động mạch vành… Tuỳ trường hợp, bác sĩ sẽ chọn lựa, phối hợp các phương pháp điều trị như: điều chỉnh lối sống (không hút thuốc, luyện tập thể thao, kiểm soát cân nặng…), dùng thuốc, can thiệp động mạch vành, hay phẫu thuật.

ThS. BS. Nguyễn Hoàng Hà, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Các thắc mắc về chẩn đoán và điều trị hẹp tắc động mạch vành sẽ được TS. BS. Gerard Bonot, bác sĩ cao cấp đơn vị Can thiệp mạch, Bệnh viện trường Đại học Brive (Pháp) và ThS. BS. Nguyễn Hoàng Hà, Trưởng khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec trả lời trực tuyến trên VnExpress ngày 8/7.

TS. BS. Gerard Bonot hiện là bác sĩ cao cấp tại Đơn vị Can thiệp mạch, Bệnh viện trường Đại học Brive (Pháp). Bắt đầu nghiên cứu và thực hành chuyên sâu trong lĩnh vực can thiệp tim mạch từ những năm 1980, TS. Bonot được giới chuyên môn đánh giá là chuyên gia nội tim mạch hàng đầu và bậc thầy can thiệp mạch châu Âu. Ông cũng đào tạo tạo về huyết động cho nhiều bác sĩ và kỹ thuật viên của nhiều bệnh viện Việt Nam tại TP Perpignan (Pháp). TS. BS. Bonot là người đồng sáng lập phòng chụp mạch vành Bệnh viện 108. Ông đã thực hiện ca nong mạch vành đầu tiên tại Việt Nam năm 1995.

ThS.BS Nguyễn Hoàng Hà hiện là Trưởng khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1991, ThS. BS. Hoàng Hà liên tục được đào tạo chuyên ngành Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực tại nhiều bệnh viện lớn trong và ngoài nước như Bệnh viện Việt Đức, Viện Tim mạch TP HCM, Bệnh viện Saint Luke, Denver, Mỹ. ThS. BS. Hoàng Hà từng giữ cương vị trưởng Đơn vị phẫu thuật của Viện Tim mạch Quốc gia. Ông cũng tham gia những khoá học nâng cao về phẫu thuật tim tại những trung tâm phẫu thuật tim hàng đầu thế giới như Cleveland Clinic và Mayo Clinic (Mỹ), Bệnh viện Tim Sakakibara (Nhật Bản). ThS. BS. Hoàng Hà đã thực hiện khoảng hơn 2.000 phẫu thuật tim trong đó có nhiều phẫu thuật phức tạp. Bác sĩ Hà là một trong những chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành ở Việt Nam.

