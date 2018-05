Tư vấn trực tuyến bệnh viêm gan virus

* Độc giả gửi câu hỏi tại đây

Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Thành là bác sĩ điều trị, tham gia nghiên cứu tại khoa Nội tiêu hoá Đại học Y Shinmane Nhật Bản và Viện Quân y 103. Phó giáo sư đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và trực tiếp điều trị thành công các bệnh lý gan mật, đặc biệt là viêm gan virus. Nhiều nghiên cứu của ông về gan được đăng trên tạp chí nước ngoài. Với những đóng góp cho ngành Y và cho cộng đồng, năm 2008, ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Hiện Phó giáo sư đảm nhận chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Thành.

Giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Mùi nguyên là Phó giám đốc kiêm Chủ nhiệm bộ môn - khoa Truyền nhiễm Bênh viện Quân y 103. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Mùi đã đóng góp cho nền y học nước nhà những thành tựu ý nghĩa giúp điều trị khỏi bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân viêm gan. Ông là người đầu tiên nghiên cứu thành công điều trị viêm gan virus bằng các hoạt chất từ cây cà gai leo, cây nhân trần, diệp hạ châu và hàng loạt công trình nghiên cứu có giá trị khác.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Mùi.

Viêm gan virus là một nhóm các bệnh nhiễm trùng gây viêm gan. Năm loại virus viêm gan đã được biết rõ là: A, B, C, D và E. Trong đó, virus viêm gan B và C có thể gây nhiễm trùng mãn tính. Ước tính khoảng 500 triệu người đang bị nhiễm virus viêm gan B hoặc C mãn tính. Khoảng một triệu người chết hàng năm (chiếm khoảng 2,7% tổng số ca tử vong) do các nguyên nhân liên quan đến viêm gan, thường gặp nhất là xơ gan và ung thư gan do nhiễm virus viêm gan B và C.

Viêm gan A và E thường do ăn uống phải thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm. Viêm gan B, C và D xảy ra sau khi tiếp xúc với các dịch tiết của cơ thể bị nhiễm bệnh, như truyền máu hoặc các sản phẩm máu của người nhiễm bệnh, các thủ thuật y tế có dùng dụng cụ nhiễm virus.

Viêm gan B còn có thể lây truyền từ mẹ sang con và quan hệ tình dục. Virus viêm gan B và C gây bệnh gan mãn tính cho hàng trăm triệu người. Hai loại virus này là nguyên nhân phổ biến nhất gây xơ gan và ung thư gan nguyên phát. Bệnh viêm gan B mãn tính có thể điều trị bằng thuốc nhưng rất tốn kém và việc tiếp cận điều trị vẫn còn hạn chế ở nhiều nước đang phát triển. Trong khi đó, bệnh viêm gan C lại dễ lây và chưa có vắc-xin để dự phòng.

Những năm gần đây, mỗi năm, Việt Nam có đến 10.000 ca mắc bệnh viêm gan virus mới, trở thành quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư gan hàng đầu thế giới. Phần lớn bệnh nhân lại phát hiện bệnh trong giai đoạn trễ nên việc chữa trị kém hiệu quả. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về các bệnh viêm gan virus, hai khách mời của chương trình sẽ tư vấn, giải đáp các thắc mắc xung quanh căn bệnh này.

Phương Thảo