Tư vấn trực tuyến phòng và điều trị bệnh thiếu máu não

* Độc giả đặt câu hỏi tại đây

Áp lực cuộc sống với người trẻ, quá trình lão hóa ở người già khiến bệnh thiểu năng tuần hoàn não ngày càng phổ biến. Bệnh có nhiều biểu hiện lâm sàng khác nhau nhưng cùng cơ chế sinh bệnh là thiếu máu não.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện, Trưởng khoa đột quỵ Bệnh viện 103.

Khi não bị thiếu máu, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng: thay đổi tính tình, trở nên khó tính, cáu gắt, giận dữ vô cớ hoặc lo âu buồn rầu, giảm trí nhớ, khó tập trung tư tưởng kèm theo nhức đầu âm ỉ, đặc biệt tăng lên về chiều và ban đêm... Ngoài ra, người bệnh còn có thể mất ngủ, ngủ không sâu, ác mộng, có những cơn hoảng sợ về đêm. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, bệnh nhân luôn cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm việc. Một số người xuất hiện triệu chứng dị cảm như tê bì, châm chích, kiến bò ở đầu ngón tay và ngón chân, run tay chân...

Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108.

Tình trạng thiếu máu não nặng còn có thể xuất hiện những triệu chứng thần kinh khu trú như nói khó, nói ngọng, nói lắp, liệt (nhẹ hoặc nặng) nửa người hay một chi nào đó. Theo thống kê, khoảng 80% trường hợp mất ngủ kinh niên có nguyên nhân thiếu máu não, tuy nhiên nhiều người lại cho rằng đó là do có tuổi rồi nên vậy. Rối loạn giấc ngủ do thiếu máu não thường khó chữa với các biểu hiện như không buồn ngủ, rất khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu, nửa đêm thức giấc, mình, cổ, lưng mỏi, chân tay tê buồn, bồn chồn, trằn trọc không ngủ tiếp được... Người bị mất ngủ do thiếu máu não còn thường xuyên thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau mỏi vai gáy, cứng cổ, tê bì chân tay… Thiếu máu não tưởng là bệnh đơn giản nhưng biến chứng của nó lại khá phức tạp. Nếu không chú ý điều trị kịp thời có thể khiến não bị nhũn, xuất huyết não gây liệt nửa người hoặc chết đột ngột.

Để giúp độc giả có thêm thông tin về bệnh thiếu máu não, 14h ngày 14/11, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện, Trưởng khoa đột quỵ Bệnh viện 103 và Thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 sẽ tư vấn cho độc giả những kiến thức phòng và điều trị bệnh thiếu máu não.

Phương Thảo