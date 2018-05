Tư vấn trực tuyến về bệnh huyết áp

Tăng huyết áp là loại bệnh phổ biến và có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam. Theo thống kê, tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành là 25,1%. Bệnh tiến triển âm thầm trong 15-20 năm đầu. Do đó, các nhà tim mạch học gọi tăng huyết áp là "kẻ giết người thầm lặng".

Nghiên cứu của trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội năm 2008 cũng cho thấy hơn 2/3 người Việt Nam mắc bệnh tăng huyết áp không biết được tình trạng của mình. Trong khi, nếu không điều trị đầy đủ, bệnh sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cấp, thậm chí là tử vong.

PGS-TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (phải).

Phần lớn bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp mà không tìm thấy nguyên nhân. Trong đó, khoảng 5-10% người tìm được nguyên nhân, nhóm này gọi là tăng huyết áp thứ phát. Số còn lại không rõ nguyên nhân, gọi là tăng huyết áp nguyên phát hay tăng huyết áp vô căn.

Các nguyên nhân thường gặp của tăng huyết áp thứ phát là do suy thận mạn tính, hẹp động mạch thận, cường aldosteron nguyên phát, u tủy thượng thận và do uống thuốc ngừa thai. Hầu hết bệnh nhân tăng huyết áp trong giai đoạn đầu không có biểu hiện. Người bệnh chỉ phát hiện mình bị tăng huyết áp khi tình cờ đo huyết áp hoặc khám sức khỏe định kỳ. Do đó đa số bệnh nhân biết mình bị bệnh khi đã có biến chứng trên các cơ quan của cơ thể. Nếu tăng huyết áp có nguyên nhân thì chỉ cần điều trị loại bỏ nguyên nhân sẽ hết bệnh. Tăng huyết áp vô căn thì phải điều trị lâu dài, đưa huyết áp về mức bình thường nhằm giảm thiểu các biến chứng.

Phó giáo sư, tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Quýnh.

Tham gia buổi tư vấn trực tuyến ngày 12/9, hai khách mời là Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội và Phó giáo sư, tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Quýnh, Phó giám đốc Nội khoa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ giúp độc giả có thêm những thông tin hữu ích về cách phòng bệnh và điều trị bệnh huyết áp.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn hiện là giảng viên chính bộ môn Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội và là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông đồng thời là Ủy viên ban quản lý dự án, hoạt động phòng, chống bệnh tăng huyết áp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015. Bác sĩ Tuấn từng tu nghiệp về tim mạch tại Pháp.

Đại tá, Phó giáo sư, tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Quýnh là chuyên gia tim mạch, nguyên chủ nhiệm khoa Nội cán bộ A1 (Khoa Điều trị cho các cán bộ cấp cao), Bệnh viện 108. Ông hiện là Phó giám đốc Nội khoa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Bác sĩ Quýnh có 30 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp cao trong quân đội.

Phương Thảo