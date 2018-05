Tư vấn về bệnh rối loạn mỡ máu

Rối loạn mỡ máu là bệnh không lây qua đường truyền nhiễm nhưng lại lan nhanh trong cộng đồng bằng thói quen, lối sống hiện đại. Với tốc độ phát triển cả về người mắc bệnh lẫn phạm vi địa lý, rối loạn mỡ máu hiện được báo động là một “đại dịch” nguy hiểm, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Các nghiên cứu cho thấy, sự gia tăng nhanh chóng và gây tử vong cao của các bệnh lý nguy hiểm đa phần có nguyên nhân trực tiếp là rối loạn mỡ máu. Đến 90% trường hợp nhồi máu cơ tim là do biến chứng của mảng xơ vữa và mỗi năm, tỷ lệ tử vong do các bệnh lý liên quan đến rối loạn mỡ máu chiếm hơn 50% tỷ lệ tử vong do bệnh tật trên toàn thế giới.

Thậm chí, một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí chuyên khoa về Nội tiết của Mỹ mới đây cho thấy, rối loạn mỡ máu không chỉ làm rối loạn hệ tim mạch mà ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, sinh sản của con người.

Mỡ máu lắng đọng trong thành mạch, gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, nếu như trong khoảng chục năm trước, người ta ít quan tâm đến mỡ máu thì gần đây, đời sống kinh tế phát triển hơn, khẩu phần ăn và lối sống thay đổi nhiều, những thói quen xấu như rượu bia, thuốc lá… dẫn đến những vấn đề rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Rối loạn mỡ máu có nguyên nhân chủ yếu do sự suy giảm hoạt động của receptor tế bào. Khi cơ thể suy yếu, tế bào suy giảm kéo theo các receptor tế bào kém hoạt động và hậu quả là gây trở ngại cho việc tiếp nhận cholesterol, làm tăng mỡ trong máu và làm hại đến cơ thể.

Hơn nữa, việc phát hiện bệnh sớm rất khó khăn vì ở giai đoạn đầu thường ít có triệu chứng. Các biểu hiện của rối loạn mỡ máu rất phức tạp, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào thể trạng từng người và có những tác động khác nhau trên từng cơ thể bệnh nhân. Thực tế cho thấy, các dấu hiệu cảnh báo trước bệnh rất mờ nhạt và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác khiến nhiều người bị rối loạn mỡ máu không hề hay biết. Chính sự chủ quan mất cảnh giác và kéo dài việc điều trị rối loạn mỡ máu trong nhiều năm dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia việc ý thức phòng bệnh từ đầu trước khi bệnh tấn công bao giờ cũng vẫn hơn là đối đầu với nó.

Để giúp độc giả VnExpress hiểu rõ hơn về nguyên nhân, các yếu tố hình thành bệnh, các bệnh lý nguy hiểm liên quan, giải pháp phòng và điều trị, chương trình tư vấn về rối loạn mỡ máu sẽ được thực hiện từ ngày 3/6 đến ngày 9/6 trên chuyên mục sức khỏe của báo VnExpress.

Đảm trách chuyên mục tư vấn "Rối loạn mỡ máu" lần này là ba chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tim mạch. Trong đó, Giáo sư Phạm Gia Khải hiện đảm nhận Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam. Ông là chuyên gia cao cấp về tim mạch cho ngành y; đồng thời kiêm chức Chủ tịch hội đồng chuyên môn của Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương.

Giáo sư Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Vạn Phước, Chủ tịch Hội Tim mạch TP HCM; Chủ nhiệm khoa y, Đại học Quốc gia TP HCM; Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam. Đồng thời, Giáo sư đang là cố vấn chuyên môn cao cấp cho trường Đại học Y dược TP HCM.

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Vạn Phước, Chủ tịch Hội Tim mạch TP HCM.

Phó giáo sư Phạm Thị Hồng Thi, Phó viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, đồng thời là Phó bí thư Chi bộ Viện Tim mạch có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, khám và điều trị các bệnh về tim mạch.

Phó giáo sư Phạm Thị Hồng Thi, Phó viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam.

Đây là lần thứ 3, chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến được tổ chức trên báo điện tử Vnexpress với các vị chuyên gia hàng đầu của y học Việt Nam. Trước đó, chương trình "Tư vấn xương khớp" và “Tư vấn sức khỏe sinh lý nữ” đã nhận được sự ủng hộ của độc giả ở mọi lứa tuổi. Độc giả có câu hỏi tư vấn về rối loạn mỡ máu và các bệnh lý liên quan , gửi về media@vnexpress.net

Phương Thảo