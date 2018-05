Tử vong vì uống nhiều nước ngọt có gas

Nghiện nước ngọt, chàng trai 25 tuổi mất sạch răng / Nước ngọt có thể gây ra 7 loại bệnh

Paul Inman từng được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt từ năm 17 tuổi, sau đó các bác sĩ xác định anh bị hội chứng Asperger - rối loạn phát triển.

Trước lúc qua đời, Paul đã tìm đến cửa hàng gần nhà mua nước ngọt có gas liên tục để làm dịu cơn khát. Sau đó, anh được phát hiện đã chết trong phòng ngủ của mình tại Haworth, Tây Yorkshire ở Anh, trong tình trạng nằm úp mặt trên giường.

Tiến sĩ Deirdre Mckenna, một nhà nghiên cứu bệnh học cho biết, khối lượng lớn chất lỏng là nguyên nhân làm cho phổi của Paul sưng to gấp 4 lần so với bình thường, gây cản trở hô hấp và khiến chàng trai tử vong khi ngủ. Ngoài ra hàm lượng natri trong máu của Paul cũng rất thấp do lượng nước có gas quá lớn mà Paul đã tiêu thụ.

Mẹ của Paul cho biết: "Tôi không phải là người nghiên cứu bệnh học nhưng tôi đã đoán được lý do tử vong sau khi Paul qua đời hai giờ. Tôi cho rằng nguyên nhân là do nó đã uống nước ngọt nhiều quá mức. Nó nghiện nước ngọt từ năm 10 tuổi".

Mặc dù Paul bị động kinh nhưng theo các chuyên gia, nguyên nhân cái chết của anh là từ chứng nghiên nước ngọt do hội chứng Asperger gây ra. Bác sĩ khám nghiệm tử thi Dominic Bell cũng ghi nhận, nguyên nhân cái chết của chàng trai này là hoàn toàn tự nhiên, không có dấu hiệu gì đáng ngờ. Người nhà cho biết trước khi chết Paul không sử dụng thuốc lá, tâm trạng cũng rất vui vẻ, thoải mái.

Trước đây, bà mẹ của 8 đứa con Natasha Harris cũng đã từng tử vong vì uống tới 10 lít nước ngọt có gas trong một ngày. Bà mẹ trẻ sống tại New Zealand này có tiền sử bệnh huyết áp, sâu răng, có khi hút tới 30 điếu thuốc lá một ngày.

Lê Phương (theo The Telegraph)