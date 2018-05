Tương lai xuất khẩu của văcxin 'made in' Việt Nam

Sau 14 năm chuẩn bị, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 37 được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận đạt tiêu chuẩn cơ quan quản lý quốc gia về văcxin (NRA). Hiện thế giới có 43 nước sản xuất văcxin. Kết quả đánh giá NRA vừa qua, WHO cho biết trước mắt có 4 loại văcxin của Việt Nam gồm viêm não Nhật Bản B, sởi, viêm gan A, viêm gan B có thể tham gia tiền thẩm định của WHO để các tổ chức quốc tế mua số lượng lớn cung cấp cho toàn cầu.

Hiện Công ty Vabiotech đã xuất khẩu được hơn 3 triệu liều văcxin viêm não Nhật Bản B đến bang Hydrabad, Ấn Độ. Văcxin viêm não Nhật Bản cũng được xuất khẩu cho thị trường Đông - Timo. 32.000 liều văcxin viêm gan A đã vào Hàn Quốc và 115.000 liều văcxin tả uống được nhập khẩu vào Srilanka, Philippine, Ấn Độ.

Việt Nam hiện sản xuất được 10 trong số 12 loại văcxin được sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Ảnh: N.Phương.

Thay vì chỉ phục vụ thị trường nội địa với 1,7 triệu trẻ em sinh ra mỗi năm, nay các nhà sản xuất Việt Nam có cơ hội xuất khẩu sản phẩm đi khắp thế giới, đặc biệt cho các chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cần nguồn văcxin giá thành phải chăng và đảm bảo chất lượng, độ an toàn. Các công ty có đủ điều kiện để yêu cầu WHO tiến hành tiền thẩm định đối với các sản phẩm cụ thể. Dự kiến văcxin từ Việt Nam có thể được tiền thẩm định trong 1 đến 2 năm tới. Khả năng các cơ quan mua sắm của Liên Hợp Quốc có thể thu mua văcxin sản xuất tại Việt Nam.

Các nước cũng sẽ quan tâm hơn đến đầu tư sản xuất văcxin tại Việt Nam. Việc đạt chuẩn NRA được coi là bước tiến quan trọng, mở ra cánh cửa xuất khẩu văcxin “made in Việt Nam”, góp phần cung cấp văcxin phòng, chống dịch bệnh cho khu vực và toàn cầu. Trong 20-30 năm nữa, Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia sản xuất văcxin nhiều nhất trên thế giới.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện việc xuất khẩu những sản phẩm văcxin trên chỉ mới dừng lại với quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo ra được giá trị thương mại cao. Để có thể xuất khẩu chính ngạch vào thị trường quốc tế, đặc biệt là được các tổ chức như UNICEF, GAVI mua với số lượng lớn cung cấp cho toàn cầu… đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn. Việc đạt được NRA của Việt Nam là những bước đi quan trọng đầu tiên.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ mở rộng xuất khẩu văcxin sang các nước châu Á, tiến đến xuất khẩu toàn bộ 11 loại văcxin mà Việt Nam đã sản xuất được. Bộ cũng quy hoạch 4 công ty văcxin thành một để tập trung sản xuất, chuyên môn hóa, tránh chồng chéo. Dự kiến từ nay đến năm 2020, Việt Nam có ít nhất 7 loại văcxin đáp ứng yêu cầu của chương trình Tiêm chủng quốc gia, thay thế văcxin nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu. Trong đó, dạng văcxin đa giá (văcxin 5 trong 1 và 6 trong 1) phối hợp nhiều loại kháng nguyên là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nghiên cứu và phát triển văcxin mới hiện nay.

Việt Nam hiện đã sản xuất được 10 trong số 12 văcxin thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng và đang thử nghiệm lâm sàng các văcxin phòng chống cúm mùa, cúm đại dịch; nghiên cứu, xây dựng nhà máy và phát triển sản xuất văcxin cúm tại Nha Trang.

Việc công nhận tiêu chuẩn NRA chỉ có giá trị trong 2 năm. Định kỳ cứ 2 năm một lần WHO sẽ tiến hành đánh giá lại các chức năng của cơ quan quản lý sản xuất văcxin tại một quốc gia.

Nam Phương