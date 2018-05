Tưởng mắc giun hóa bị bệnh Lupus ban đỏ

Theo các bác sĩ, Lupus ban đỏ thường gây nhiều biến chứng nhưng gây trướng bụng như bà Hà hiếm thấy trong Y văn thế giới.

Bệnh nhân cho biết bà bắt đầu có triệu chứng bụng to, khó thở từ 6 tháng trước. Tại Bình Phước và TP HCM, bà đến nhiều bệnh viện với nhiều chẩn đoán khác nhau nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân.

"Bụng ngày càng to và ngày càng khó thở, tôi phải nằm một chỗ chờ chết. Trong lúc tuyệt vọng, tôi vô tình đọc một bài báo viết về bệnh bụng to do giun chó được điều trị thành công ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nên tìm tới. Tại đây tôi may mắn tìm được bệnh", bà Hà nói.

Thạc sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Phó khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, khi tiếp nhận, sức khỏe của bà Hà đã rất kém.

"Nghi ngờ bệnh nhân bị bụng to do tràn dịch, thực hiện nhiều xét nghiệm, chúng tôi xác định bệnh nhân không mắc bệnh tiêu hóa mà do chứng Lupus đỏ gây nên", ông Phương nói.

Cũng theo bác sĩ Phương, Lupus đã gây nên tình trạng viêm màng bụng khiến trướng bụng. Ngoài ra, còn làm tăng áp lực động mạch phổi khiến bệnh nhân khó thở và nếu không phát hiện điều trị kịp thời, bà Hà sẽ tử vong.

Đến nay, sau hơn một tháng phát hiện bệnh và điều trị đặc trị, sức khỏe của bệnh nhân đã dần cải thiện, bụng của bà Hà nhỏ lại, bớt khó thở. Siêu âm bụng không còn thấy dịch.

Lupus ban đỏ là một bệnh hay gặp ở nữ giới, với các biểu hiện thường gặp là các mảng đỏ da, kèm đau khớp, viêm cầu thận làm tiểu đạm và phù, viêm màng tim, viêm cơ tim hoặc tràn dịch màng phổi.

"Riêng viêm màng bụng gây tràn dịch ổ bụng kèm theo tăng áp lực động mạch phổi là trường hợp rất hiếm gặp. Trên thế giới cũng chỉ có vài ca", bác sĩ Phương nói.

Thiên Chương

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi