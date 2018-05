Tưởng súng bút là đồ chơi, nhiều người suýt chết

Đêm 22/1, ông Toàn vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng có vết đạn bắn xuyên cổ. Phim X-quang cho thấy viên đạn dính vào tủy sống. Theo lời ông, trên đường đi đổ xăng, ông bỗng nhặt được một vật trông nhỏ xinh giống chiếc chốt cửa liền mang về nhà.

Hai vợ chồng ông loay hoay ngắm nghía xem vì tưởng là thứ đồ chơi lạ, không ngờ nó phát nổ, đạn bắn qua tay bà vợ gây chảy máu và cắm vào cổ ông Toàn.

Viên đạn trong cổ bệnh nhân.

Khi trúng đạn, ông Toàn không thấy có cảm giác gì. Nhìn thấy vợ chảy máu tay, ông còn đi tìm đồ cứu thương để băng bó cho vợ. Đến khi thấy người lạnh và có vết trên cổ, ông mới nhận ra mình bị trúng đạn. Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo. Theo Trưởng điều dưỡng Nguyễn Xuân Vinh, Khoa tim mạch, lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức: Viên đạn hoàn toàn có khả năng cướp đi tính mạng nếu chệch đi một tí, có thể tổn thương mạch máu lớn, hoặc tổn thương tủy sống.

Ông Toàn đã được các bác sĩ tại Khoa tim mạch, lồng ngực phối hợp với Khoa cột sống phẫu thuật lấy đạn ra. Hiện, sức khỏe của ông dần hồi phục.

Trước đó, tối 16/1, khi bạn đến nhà chơi, ông Huỳnh Văn Giao (quận Phú Nhuận, TPHCM) lấy một cây súng bút ra khoe rồi cùng săm soi từng chi tiết của cây súng. Trong lúc lẩy cò súng nằm ở giữa thân bút, không may chốt bật xuống, viên đạn chì trong súng bay thẳng vào ngực khiến ông Giao chết ngay tại chỗ. Súng bút còn được bọn tội phạm sử dụng để giải quyết mâu thuẫn.

Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho rằng: Súng bút là loại vũ khí rất tinh vi. Nhìn thoáng qua, nó trông như một chiếc bút bi với 3 phần: đầu, thân và nắp cài ngực, do đó rất dễ ngụy trang vì có thể cài lên ngực áo. Khi phát hỏa, đạn súng bút tạo vùng sát thương lớn. Còn theo một lãnh đạo công an khác, nếu bắn ở cự ly dưới 5 m, khả năng sát thương của súng này không thua gì súng quân dụng. Súng bút có nguồn gốc từ Trung Quốc.



Do là thứ vũ khí đặc biệt, súng "bút" không được phổ biến và trang bị rộng rãi, bởi vậy rất ít người biết. Vì là vũ khí, nên mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép... cũng sẽ bị pháp luật xử lý như đối với các loại vũ khí quân dụng.

Theo VTC