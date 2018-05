Tuyệt chiêu chăm con của diễn viên Thu Trang

Tạo cảm hứng ăn uống

Thay vì bày biện thức ăn theo kiểu truyền thống, Thu Trang dành nhiều thời gian chăm chút từng bữa ăn cho con. Andy - con trai cô khá kén ăn, đặc biệt là các loại rau. Để tạo cảm hứng ăn uống cho con, sau khi chế biến, cô xếp thức ăn thành những hình thù lạ và ngộ nghĩnh như hình mặt cười, gấu, heo... Còn rau thì nữ diễn viên xếp thành những cái cây dễ thương nhằm dụ dỗ cậu bé.

"Tôi thường khuyến khích con cùng trang trí, có thể bé làm không đẹp nhưng sẽ biết trân trọng và vui vẻ ăn những gì mình đã làm", nữ diễn viên chia sẻ.



Cho bé cùng vào bếp là một trong những cách chăm con độc đáo của Thu Trang.

Tránh "hội chứng sạch đĩa"

Theo cô, nhiều bà mẹ có suy nghĩ ép trẻ ăn càng nhiều càng tốt theo phương châm phải "sạch đĩa" mà không quan tâm đến nhu cầu của con. Chính tình trạng bị ép ăn kéo dài khiến trẻ nảy sinh tâm lý sợ ăn. Đối với Andy, cô cho con ăn theo nhu cầu, những lúc cậu bé không muốn ăn uống cô chọn cách chia nhỏ thành nhiều bữa để không tạo áp lực mà con vẫn ăn đủ lượng thức ăn cần thiết.

Cô cũng không cho Andy xem tivi, chơi điện thoại, máy tính bảng… trong các bữa ăn bởi điều này khiến việc ăn uống mất tập trung, dẫn đến việc cơ thể không tiết men dễ làm bé bị khó tiêu.

Bữa ăn gia đình

Thu Trang thường cho con ăn chung với cả nhà để tạo không khí vui vẻ cho bữa ăn. Cậu bé đã 3 tuổi nên có thể ăn được một số thức ăn người lớn.

Với cách này cô giúp con tạo thói quen tốt khi ăn đúng giờ, biết mời người lớn dùng bữa. Đồng thời, Andy được tập các kỹ năng ăn uống như cầm muỗng, đũa, tự xúc ăn… Chính nhờ cách này, Andy thường ăn nhiều và nhanh hơn khi ăn một mình.

Cùng con đi chợ, vào bếp

Thỉnh thoảng, Thu Trang dẫn con cùng đi chợ, lúc đó cô chỉ đóng vai trò gợi ý những thứ cần mua và để con tự tay chọn thực phẩm giúp cậu bé cảm nhận được vai trò của mình.

Sau đó nữ diễn viên cùng con vào bếp và khuyến khích con tự làm bằng cách nhờ Andy những việc dễ như nhặt rau, bóc trứng thậm chí là đứng "chỉ đạo" mẹ... Sau khi hoàn thành, cô thường nói to với mọi người "món này do Andy nấu" để động viên con. Với chiêu này, Andy thường tự ăn hết những gì do mình làm ra.

Bí quyết của Thu Trang là tạo thói quen uống sữa mỗi ngày cho Andy để giúp bé phòng tránh thiếu vi chất.

Bổ sung vi chất dinh dưỡng

Mặc dù đã cố gắng dành nhiều thời gian nấu nướng và tìm cách cho con ăn uống đầy đủ nhưng nhiều lần đưa Andy đi khám sức khỏe tổng quát, nữ diễn viên rất lo lắng khi bác sĩ cho biết 50% trẻ em Việt Nam không đủ vi chất dinh dưỡng bao gồm những vi chất thiết yếu như vitamin A, B1, C, D và sắt... Đây là những chất có vai trò quan trọng để phát triển trí não và chiều cao.

Để con không bị thiếu những chất này, cô luôn chú trọng bổ sung các thực phẩm chứa vitamin B1 có trong gạo, thịt bò, rau xanh, các loại đậu… Đặc biệt, nữ diễn viên tập thói quen uống sữa công thức mỗi ngày cho cậu bé, vì đây là thực phẩm nguồn gốc động vật có đầy đủ các nhóm dưỡng chất như chất đạm, đường, béo, vitamin và chất khoáng cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ.

N.Loan