U não dễ nhầm với nhiều bệnh khác

Một số dấu hiệu nổi bật của bệnh u não là nhức đầu (89,8%), giảm thị lực (36,2%), xuất hiện triệu chứng nôn, buồn nôn (34,7%), động kinh (21,7%). Đa số các bệnh nhân đều đợi đến khi có triệu chứng rõ ràng và đầy đủ mới đi khám thì bệnh đã trở nặng, khối u đã gây ảnh hưởng đến các nhu mô bên cạnh, chèn ép các cấu trúc quan trọng. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng khoa Ung bướu - Trung tâm Ung Bướu và Y Học Hạt nhân Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, u não chiếm 5,8 % các loại u trong cơ thể. Tại Bệnh viện Nhân dân 115, có hơn 2.000 ca phẫu thuật thần kinh mỗi năm, trong đó u não chiếm 15%, phần lớn được phát hiện khi bệnh đã trở nặng. Chính vì vậy, quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn, gây tốn kém tiền bạc và thời gian, kết quả điều trị cũng hạn chế. Theo bác sĩ Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh BV Nhân Dân 115, u não có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó độ tuổi mắc nhiều nhất là 40-60. Đến nay, bệnh nhân nhỏ nhất là 3 tuổi và lớn nhất là 86 tuổi. Đặc điểm của u não là một số u không to nhưng phản ứng phù nề quanh u rất to, dẫn đến khó khăn trong điều trị và tiên lượng xấu. Một số u nhỏ nhưng vị trí là “ác tính” (các u nằm sâu trong não, vùng chức năng…) cũng có tiên lượng rất nghèo nàn. Thời gian gần đây, nhờ sự phát triển vượt bậc của các phương tiện chẩn đoán, u não được chữa trị hiệu quả hơn. Phẫu thuật vẫn là lựa chọn hàng đầu trong điều trị bệnh này. Các phương pháp hóa trị - xạ trị bổ sung sau phẫu thuật làm gia tăng tỉ lệ sống sau mổ. U não nếu không được phát hiện sớm và được mổ kịp thời có thể để lại nhiều biến chứng: chảy máu sau mổ, nhiễm trùng vết mổ, dò dịch não tủy, tử vong do tiến triển của bệnh. Nếu phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ sống của bệnh nhân sau 5 năm là 90% và tỉ lệ này giảm dần nếu bệnh nhân phát hiện và điều trị muộn. Do đó, khi cảm nhận thấy một trong những triệu chứng bất thường như đã nói ở trên, người bệnh phải đến bác sĩ chuyên khoa nội và ngoại thần kinh để tiến hành các xét nghiệm kịp thời. Lê Phương