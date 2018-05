U xơ to bằng quả bưởi trong tử cung người phụ nữ

Ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung cho chị Như. Trước đó kết quả xét nghiệm, siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy chị bị u xơ tử cung. Khối u có dấu hiệu vỡ gây chảy máu tử cung nên phải phẫu thuật gấp. Khối u bị cắt bỏ nặng hơn một kg.

Ca mổ lấy u xơ nặng hơn 1 kg. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Phạm Thành Sơn, Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trước đó khoa cũng cắt khối u xơ nặng khoảng 1,5 kg cho một bệnh nhân nữ 53 tuổi ở Hà Nội. Bệnh nhân đi khám vì bụng to lên nhiều.

Không có các dấu hiệu bất thường như rong huyết, chảy máu tử cung, đau bụng… nên phần lớn chị em bị u xơ tử cung mà không biết, chỉ cảm thấy cơ thể béo lên hoặc ngỡ có bầu. Có người mang khối u trong bụng suốt nhiều năm mà không đi khám vì ngại. Đến khi nhập viện thì khối u đã to, việc phẫu thuật phức tạp hơn rất nhiều, bác sĩ Sơn cho biết.

U xơ tử cung là bệnh khá phổ biến ở chị em, tỷ lệ mắc khoảng 20%. Đây là loại u lành tính thường thấy nhất trong tử cung, có thể nằm ngoài bìa hoặc lọt trong lòng dạ con. U chịu ảnh hưởng của nội tiết tố, khi estrogen cao thì u to, ngược lại estrogen giảm thì u dần nhỏ lại.

Nếu khối u không quá to, không nguy hiểm, không gây biến chứng gì thì chỉ cần theo dõi liên tục, không cần mổ bóc khối u. Đến tuổi mãn kinh, tử cung sẽ co lại như tử cung của trẻ, khối u không phát triển nữa. Với bệnh nhân khối u phát triển quá to (lớn hơn 5 cm), người bệnh khó chịu, đau... thì cần can thiệp xử lý.

Bác sĩ khuyến cáo chị em nên khám phụ khoa định kỳ và khi có dấu hiệu ra máu bất thường thì đến cơ sở y tế kiểm tra ngay để được chữa trị kịp thời, tránh để xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Hà An

* Tên nhân vật đã được thay đổi.