U xơ tử cung nên mổ hay điều trị bằng thuốc

Bác sĩ hội chẩn cho mổ nội soi. Tôi hoang mang không hiểu mổ nội soi có ảnh hưởng gì đến bộ phận khác không. Bệnh của tôi có nhất quyết phải mổ hay chỉ cần điều trị bằng thuốc là được. (Thủy)



Kích thước u xơ tử cung của chị có lẽ là 70 mm (hay 7 cm) mới có chỉ định mổ chứ nếu kích thước 7 mm thì rất nhỏ và không cần thiết phải phẫu thuật chị ạ. Nếu mổ nội soi do u xơ tử cung ở phụ nữ lớn tuổi đủ con thì sẽ cắt toàn phần tử cung chừa hai phần phụ. Cuộc mổ này chỉ can thiệp trên tử cung mà thôi, không can thiệp đến các cơ quan khác. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc phẫu thuật nội soi trong ổ bụng bao giờ cũng có những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận như ruột, bàng quang, niệu quản.

Điều trị bằng thuốc đối với u xơ tử cung không thể nào hết được, chỉ có thể không gia tăng kích thước mà thôi. Ngoài ra, điều trị bằng thuốc nhằm giảm các triệu chứng như rong kinh hoặc đau bụng kinh. Khi mãn kinh, kích thước u xơ sẽ giảm đáng kể. Không rõ u xơ của chị nằm vị trí nào trên tử cung, có gây đau bụng kinh hay rong kinh lập lại nhiều chu kỳ hay không. Nếu u xơ tử cung lớn, có những biến chứng như gây chèn ép bàng quang, trực tràng, thường gây rong kinh hoặc đau bụng kinh thì cần phải phẫu thuật.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hà

Phó Trưởng Khoa Sản A - BV Từ Dũ TP HCM