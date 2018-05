Ứng dụng hẹn hò làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV

Người duy nhất khỏi HIV nhờ gien đột biến / Những vụ lây nhiễm HIV chấn động thế giới

The Independent đưa tin, theo Liên Hiệp Quốc (UN), có ít nhất 220.000 thanh thiếu niên trong độ tuổi 10-19 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được xác định mắc HIV. Gần 50% số này được điều trị và tỷ lệ tử vong do HIV chưa có dấu hiệu hạ xuống. So với 4 năm trước, lượng trẻ vị thành niên bị HIV ở Philippines đã tăng gấp đôi còn ở Bangkok (Thái Lan), 1/3 đàn ông trẻ đối mặt với nguy cơ nhiễm virus chết người.

Ảnh: phillymag.com.

Các nhà nghiên cứu nhận định, lý do hàng đầu dẫn đến hiện tượng trên là sự phát triển của các ứng dụng hẹn hò. Chúng giúp con người tăng kết nối và dễ dàng quan hệ tình dục, đặc biệt là đối với nam giới đồng tính.

Nguyên nhân khác dẫn đến tỷ lệ nhiễm HIV tăng ở thanh thiếu niên là tâm lý sợ hãi. Ở nhiều nước châu Á, trẻ dưới 18 tuổi vẫn cần sự bảo trợ của bố mẹ. Các em giấu giếm tình trạng sức khỏe vì không muốn bị đánh giá hay giải thích. Ngoài ra, một số nền văn hóa vẫn coi quan hệ đồng tính là phạm pháp, khiến nam giới đồng tính không dám đi khám hoặc không nhận được sự trợ giúp đầy đủ về mặt y tế.

Người chuyển giới, hành nghề mại dâm hay tiêm chích cũng là những đối tượng dễ mắc HIV. UN khuyến cáo giáo dục giới tính cần được triển khai toàn diện hơn, đồng thời đề nghị hạ thấp độ tuổi mà thiếu niên được kiểm tra HIV không cần thông qua sự đồng ý của cha mẹ.

Minh Nguyên