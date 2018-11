Ung thư da cướp đi sinh mạng nhiều đàn ông

Viện Nghiên cứu ung thư Quốc gia NCRI 2018 ở Glasgow (Anh) vừa công bố số liệu, trong ba thập kỷ qua tỷ lệ tử vong do ung thư ở nam cao hơn so với nữ. Nghiên cứu này tập trung vào 33 nước phát triển ở châu Âu, Bắc Mỹ và Australia.

Tiến sĩ Dorothy Yang, người đứng đầu nghiên cứu cho biết trong 30 năm qua số người tử vong do ung thư tăng ở hầu hết các nước. Trong đó, melanoma là một loại ung thư da làm chết người tăng nhiều nhất, chiếm 1,7% số tử vong do ung thư trên thế giới.

Nhóm của Yang đã phân tích dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tỷ lệ tử vong do ung thư da từ năm 1985 đến năm 2015. Theo đó, cứ 100.000 người đàn ông Australia chết do ung thư thì gần 6 người bị ung thư da, trong khi tỷ lệ này ở nữ là gần 3/100.000. Ở Anh, gần 3 người chết do ung thư da trong 100.000 đàn ông tử vong vì ung thư, tỷ lệ ở nữ là gần 2/100.000 người. Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ireland có mức tăng tỷ lệ đàn ông chết do ung thư da cao nhất toàn cầu (121-192%). Hiệp hội Ung thư Mỹ ước tính 5.990 đàn ông và 3.330 phụ nữ nước này chết vì ung thư da năm 2018.

Trong khi đó Nhật Bản, Israel, Sec có tỷ lệ đàn ông tử vong do ung thư da thấp nhất, thậm chí giảm ở cả hai giới.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến ung thư da là do phơi nhiễm quá mức với bức xạ cực tím. Các nước đều nỗ lực nâng cao nhận thức của người dân về các yếu tố nguy cơ, song ung thư da vẫn tăng, nhất là ở người da trắng. Bà Yang cho biết đang nghiên cứu những khác biệt sinh học giữa nam và nữ để tìm hiểu đặc thù giới ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong do ung thư da.

