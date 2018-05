Uống bia rượu quá mức có thể tử vong

Đối với người Việt Nam, rượu có vai trò không nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ đám hiếu tới đám hỷ, dịp cúng giỗ, lễ Tết đến những buổi tiếp đãi bạn bè. Thực tế, tỷ lệ người mắc bệnh viêm gan do rượu ngày càng tăng.

Sử dụng rượu bia ở mức độ vừa phải sẽ có lợi cho hệ tiêu hóa tốt, phòng ngừa tim mạch. Tuy nhiên, việc uống quá mức trung bình hay phải thường xuyên sử dụng quá số lượng cho phép sẽ có hại cho sức khỏe. Dưới đây là bảng số liệu để các bạn tham khảo, giúp bạn cảnh giác giữ gìn sức khỏe khi phải sử dụng rượu bia.

Theo khảo sát, người dân ở các thành phố lớn thường sử dụng rượu vodka, vodka men, khoảng 29 - 40 độ cồn. Ở các vùng quê, mỗi nơi lại có các loại rượu khác nhau, thường là rượu tự nấu có độ cồn khoảng 35 - 40 độ, các loại rượu ngoại có nồng độ từ 40 độ đến 43 độ cồn...

Theo các nghiên cứu, người lớn không nên sử dụng quá 75ml rượu 40 độ cồn mỗi ngày, vì nếu vượt quá có thể gây tổn hại tế bào gan, gây xơ hóa gan cấp hay ngộ độc rượu. Những biểu hiện thường thấy khi sử dụng quá giới hạn hay gặp nhất là mệt mỏi, đầy bụng khó tiêu, mẩn ngứa, da bì , táo bón.. lâu ngày gây ra gan nhiễm mỡ. Các trường hợp uống quá nhiều còn tổn hại tới thần kinh, hệ thống tiêu hóa và nội tiết, thậm chí gây tử vong.

Không nên sử dụng quá 75 ml loại rượu 40 độ cồn một ngày.

Khi còn trẻ, sức chịu đựng và khả năng giải độc của gan còn tốt, một số người uống nhiều cảm thấy không sao hoặc chỉ mệt mỏi qua quýt, rồi lại khỏe bình thường. Nhưng trên 40 tuổi, cơ thể con người bắt đầu lão hóa, chức năng của các cơ quan có dấu hiệu suy giảm. Vì vậy, con người sẽ gặp nhiều rất nguy hiểm nếu vẫn tiếp tục uống rượu bia vượt giới hạn cho phép.

Những số liệu thống kê cho biết người bị bệnh gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan, ung thư gan thường ở lứa tuổi tứ tuần trở ra, nhiều người để lại sự nghiệp khi còn dang dở. Vì vậy, con người cần có những hiểu biết về mức độ nguy hiểm khi sử dụng nhiều rượu bia thường xuyên để có giải pháp phòng ngừa tác hại do thức uống có cồn này gây ra với sức khỏe từ sớm, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Ngọc Bích