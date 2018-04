Uống thuốc An cung ngưu ngừa tai biến, người đàn ông xuất huyết toàn thân

Bệnh nhân 65 tuổi được bệnh viện ở Vĩnh Phúc chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) ngày 31/3 vì nghi ngờ sốt xuất huyết do có hiện tượng xuất huyết dưới da. Kết quả xét nghiệm, chiếu chụp cho thấy khả năng đông máu của bệnh nhân giảm, tình trạng xuất huyết dưới da ngày càng nặng, có chảy máu dạ dày, chảy máu trong cơ kèm theo biểu hiện suy gan.

Bệnh nhân cho biết khoảng ba tuần trước đó đã uống một liều thuốc An cung ngưu hoàng hoàn để dự phòng tai biến mạch máu não. Sau đó ông bắt đầu có biểu hiện bất thường như xuất huyết dưới da, chảy máu dạ dày... Bệnh nhân đang bị bệnh tiểu đường, huyết áp cao.

Một loại An cung ngưu hoàng hoàn. Ảnh: VFA.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, một số bệnh nhân uống An cung ngưu hoàng hoàn gây giảm đông máu song chỉ phát hiện khi xét nghiệm các chỉ số đông máu. Đây là lần đầu bác sĩ Cấp điều trị một bệnh nhân bị chảy máu có các biểu hiện bên ngoài nghiêm trọng như người này.

Theo bác sĩ Cấp, An cung ngưu hoàng hoàn không có tác dụng dự phòng tai biến mạch máu não. Đây là loại thuốc dùng trong trường hợp bị tai biến nhồi máu và phải có chỉ định từ bác sĩ. An cung ngưu không phải thuốc dự phòng mà là thuốc điều trị bệnh.

“Về lý thuyết, bệnh nhân bị tai biến nhồi máu não uống an cung ngưu có thể cải thiện lâm sàng do thuốc làm giảm yếu tố đông máu. Trường hợp bị tai biến xuất huyết não, uống An cung ngưu càng nguy hiểm vì gia tăng chảy máu”, bác sĩ Cấp nói.

Kể cả trong trường hợp tai biến nhồi máu não, nếu bệnh nhân có đông tắc mạch thì việc tùy tiện dùng thuốc An cung ngưu cũng rất nguy hiểm, theo bác sĩ Cấp. Khi vùng nhồi máu quá lớn, dùng thuốc An cung sẽ gây nguy cơ chảy máu bên trong vùng nhồi máu làm tình trạng chảy máu thêm trầm trọng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo, thuốc An cung ngưu hoàng hoàn được chỉ định dùng cho các trường hợp tai biến mạch máu não do thiếu máu, tắc mạch, nhồi máu, sốt cao, rối loạn tâm trí, viêm não. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng thuốc này cho bệnh nhân bị tai biến máu não do chảy máu hoặc thể chứng thoát - giai đoạn nặng, khi cơ thể suy nhược, nhiễm hàn.

Thuốc An cung ngưu có tác dụng chống đông. Bệnh nhân đang bị xuất huyết máu não, cần cầm máu không cho chảy thì lại uống An cung khiến máu không thể đông lại, càng chảy máu nhiều thêm, nguy hiểm cho người bệnh.

Vì thế, trước khi dùng thuốc, người bệnh cần được chụp cộng hưởng từ, chẩn đoán chính xác tình trạng tai biến mạch máu não có chảy máu hay không.

Phương Trang