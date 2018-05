Ưu điểm của sữa hữu cơ

Trên thị trường Việt Nam hiện nay có 2 loại: sữa an toàn và sữa không an toàn. Sữa không an toàn có thể được hiểu là các loại sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ, không được công bố các tiêu chuẩn chất lượng cũng như tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn lại, tất cả các sản phẩm sữa được lưu hành trên thị trường đều phải có sự kiểm định về chất lượng và các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tuy nhiên, thị trường sữa còn một loại sản phẩm khá đặc biệt với nhiều ưu điểm là sữa hữu cơ organic milk. Khác biệt lớn nhất của sữa hữu cơ so với các loại sữa an toàn thông thường khác chính là nguồn nguyên liệu từ một quy trình sản xuất tự nhiên khép kín.

Tại các trang trại nuôi bò sữa hữu cơ, nguồn thức ăn chăn nuôi phần lớn dựa vào sản phẩm tại trang trại - nguồn cỏ nuôi trồng tự nhiên không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, chất bảo quản hay chất tạo màu và không có hạt giống biến đổi gen (GMO).

Việc chọn giống bò cũng được tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, nhằm chọn được giống có khả năng thích ứng được với điều kiện môi trường và khí hậu, góp phần xây dựng một quy trình chăn nuôi an toàn nhằm mang lại sản lượng sữa cao, sức khỏe tốt cho bò sữa và giới hạn nguy cơ nhiễm bệnh. Thông thường, bò được nuôi thả trên đồng cỏ tự nhiên.

Vào mùa đông, khi nguồn cỏ tươi ít hơn, động vật được ăn thêm cỏ khô hoặc ngũ cốc. Theo quy định, đàn bò chỉ được chăm sóc một cách tự nhiên, nhằm mục đích giúp người chăn nuôi tránh xa với kháng sinh, chỉ có thể được sử dụng thuốc chống ký sinh trùng khi thật sự cần thiết. Người nuôi bò cũng cần phải trau dồi thường xuyên kiến thức về canh tác cũng như chăm sóc vật nuôi khỏe mạnh và mang lại sản lượng sữa cao.

Tuy nhiên, trên thực tế, sản lượng sữa của đàn bò được chăm nuôi bằng phương pháp organic thường không cao như khi được nuôi trồng bằng phương pháp công nghiệp thông thường. Điều này khiến cho giá thành của loại nguyên liệu này thường đắt đỏ hơn, khiến cho sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng cũng không có giá cạnh tranh. Đổi lại, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng của nguồn nguyên liệu này.

Ngoài ra, quy trình sản xuất sau thu hoạch đối với loại sữa hữu cơ cũng khắt khe. Để có được dòng sữa sạch, an toàn cho sức khỏe toàn diện của con người, nhất là trong những sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mọi khâu sản xuất sữa đều phải được tiến hành nghiêm chỉnh theo đúng tiêu chuẩn đặt ra của luật Organic Food và phải có chứng nhận của các tổ chức quốc tế từ châu Âu và Mỹ.

Quy trình sản xuất đảm bảo cho mọi nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm kim loại nặng hay bất kỳ một thành phần vật lý - hóa học không cho phép nào khác thâm nhập vào sản phẩm cuối cùng, trước khi đưa ra thị trường. Theo lưu ý của các nhà sản xuất, người tiêu dùng khi lựa chọn các sản phẩm sữa hữu cơ cần quan tâm tới một số tính chất vật lý và hóa học quan trọng trong việc sản xuất sữa bột organic, bao gồm: hàm lượng nước, chất béo, độ tách béo, hàm lượng protein, hàm lượng chất khoáng, độ acid, tính hòa tan, số dư oxy trong bao bì sản phẩm (nhằm ngăn chặn tình trạng oxy hóa sản phẩm)…

