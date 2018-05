Văcxin 5 trong 1 'vô tội' trong cái chết 3 trẻ Nghệ An

3 em nhỏ tử vong sau tiêm văcxin / Thêm một em bé tử vong sau tiêm văcxin 5 trong 1

Tiêm phòng là cách an toàn và hiệu quả để bảo vệ trẻ. Ảnh: Dương Ngọc.

Theo đó, mẫu văcxin Quinvaxem "5 trong 1" của Hàn Quốc dùng cho 3 bé tử vong sau tiêm tại xã Quang Châu, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, được gửi đến Viện Kiểm định Văcxin và Sinh phẩm y tế quốc gia. Kết quả cho thấy chỉ tiêu sinh học thực hiện đạt độ an toàn chung và an toàn đặc hiệu ho gà trên động vật thí nghiệm theo Dược điển Việt Nam và tiêu chuẩn của Tổ chức y tế Thế giới (WHO).

Ngoài ra, điều tra cũng cho thấy văcxin được vận chuyển, bảo quản đúng quy trình tiêu chuẩn, cán bộ tiêm chủng cũng thực hiện đúng quy định nên có thể loại trừ nguyên nhân do văcxin và do lỗi tiêm chủng, giáo sư Hiển cho biết.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi WHO yêu cầu đưa mẫu văcxin này đến một tổ chức kiểm định độc lập của quốc tế cũng như đề nghị nhà sản xuất Hàn Quốc thẩm định lại mức độ an toàn. Hiện WHO chưa có câu trả lời.

Trước đó, ngày 7/12, Trạm Y tế xã Châu Quang tiến hành tiêm chủng cho trẻ em. Đợt tiêm mũi “5 trong 1” phòng các bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do HIB. Sau tiêm, 3 cháu bé ở xã có các biểu hiện nôn, sốt và tử vong vài ngày sau đó.

Chia sẻ với báo chí trước đó, giáo sư Hiển cũng khẳng định: "Không có văcxin nào là an toàn 100%". Theo đó, tiêm văcxin là đưa một kháng nguyên lạ vào trong cơ thể. Mỗi cơ thể phản ứng khác nhau nên có thể một số trẻ sau tiêm bị sốt nhẹ, sốt cao, chỗ tiêm sưng, thậm chí có bé bị sốc phản vệ. Dù vậy, tỷ lệ gặp phản ứng, nhất là phản ứng nặng, nguy hiểm sau tiêm là rất ít".

Thống kê của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia 3 năm qua cho thấy, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 10-20 ca gặp phản ứng nặng (phải nhập viện) sau tiêm có nghi ngờ liên quan đến văcxin. Tuy nhiên, theo kết luận của Hội đồng khoa học của Sở Y tế các tỉnh phân tích thì trong đó đa phần ca tử vong không liên quan đến tiêm chủng.

Tiến sĩ Hiển cũng khẳng định văcxin cơ bản là an toàn. Chẳng hạn, tỷ lệ phản ứng nặng sau viêm gan B là 0,56 trên một triệu, bạch hầu, ho gà, uốn ván là 0,9 trên một triệu. So với tiêu chuẩn của thế giới thì đây là tỷ lệ chấp nhận được.

Một năm nước ta có 1,5 triệu trẻ ra đời, tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi hiện nay là 15 phần nghìn, như vậy không liên quan tiêm chủng thì hàng năm cũng có 22.500 trẻ tử vong do các nguyên nhân khác nhau. 95% trẻ được tiêm văcxin. "Vì thế, điều quan trọng là đánh giá lợi ích của văcxin căn cứ trên hiệu quả phòng bệnh mà nó mang lại", ông Hiển cho biết.

Mới đây nhất tại Hà Nội một bé trai 3 tháng tuổi cũng đã tử vong sau khi tiêm văcxin Quinvaxem "5 trong 1" của Hàn Quốc và uống bại liệt. Sáng 9/1, Bộ Y tế sẽ họp Hội đồng xử lý tai biến sau tiêm chủng. Ngày 10/1 Sở Y tế Hà Nội cũng sẽ tiến hành họp Hội đồng đánh giá phản ứng sau tiêm chủng.

Phương Trang