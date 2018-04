Văcxin Ấn Độ thay thế văcxin Quinvaxem từ tháng 6

Văcxin Quinvaxem do Hàn Quốc sản xuất và được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam từ tháng 6/2010 theo diện viện trợ. Năm 2013, văcxin Quinvaxem bị tạm dừng sử dụng để đánh giá lại do có 43 em bé bị phản ứng nặng sau tiêm. Kết quả đánh giá độc lập của WHO sau đó cho thấy, trong số các bé bị phản ứng có 27 ca tử vong không liên quan đến tiêm chủng, 9 trường hợp có thể coi là có liên quan đến tiêm văcxin nhưng đều hồi phục. Các ca còn lại không liên quan đến tiêm chủng và chất lượng văcxin. Đến tháng 11/2013, văcxin này được tiếp tục tiêm cho trẻ đến nay. Tháng 12/2016, nhà sản xuất đã ngừng sản xuất Quinvaxem. Trên thế giới có 6 loại văcxin 5 trong 1 (thành phần ho gà toàn tế bào) đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế thế giới, trong đó có 2 loại của Hàn Quốc, 4 loại của Ấn Độ. Có 2 loại đã đăng ký lưu hành tại Việt Nam là văcxin Quinvaxem (của Hàn Quốc, ngừng sản xuất tháng 12/2016) và ComBE Five (của Ấn Độ). Văcxin ComBE Five cũng nằm trong hệ thống cung ứng của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.