Văcxin liên tiếp bị thu hồi, cha mẹ lo khi tiêm chủng cho con

Nhiều loại văcxin bị đề nghị thu hồi đã được sử dụng trong một thời gian dài, không ít loại được tiêm phòng cho trẻ em…

Mới đây nhất, Sở Y tế TP HCM gửi văn bản đến các cơ sở y tế yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu văcxin, trung tâm y tế dự phòng tạm dừng các hoạt động liên quan đến kế hoạch nhập khẩu, sử dụng văxin cúm mùa: Fluad, Agrippal, Influpozzi Sub-Unity và Influpozzi Adjuvanted của Công ty Novartis Vaccines & Diagnostic Srl (Italia).



Theo đó, nguyên nhân thu hồi là Cơ quan Quản lý dược Italia (AIFA) đã thông báo ngừng sử dụng các loại văcxin trên do quan sát thấy hiện tượng kết tụ protein trong các sản phẩm này. AIFA đang phối hợp với Cơ quan Quản lý dược Châu Âu (EMA) điều tra xác định khiếm khuyết này có ảnh hưởng tới tính an toàn và hiệu quả của văcxin hay không và khả năng rút khỏi thị trường các lô hàng có khiếm khuyết nêu trên.

Chủng ngừa cho trẻ em tại TP HCM.

Ngày 13/11, Cục Quản lý dược cũng đã có công văn gửi Sở Y tế TP HCM, Hà Nội thông báo việc thu hồi văcxin Typhim Vi (bơm tiêm và lọ 20 liều), số đăng ký QLVX-0289-09, các loại E 1293, G0 461, H 0495, H0078, H0101 do Công ty Sanofi Pasteur S.A - Pháp sản xuất. Lô hàng trên do Công ty TNHH tư vấn và phát triển đầu tư Hồng Thúy và Công ty cổ phần dược, mỹ phẩm may nhập khẩu do phát hiện có khả năng chứa hàm lượng kháng nguyên thấp.



Cũng trong tháng 11, sau khi nhận được báo cáo từ nhà sản xuất GSK về việc phát hiện bề mặt của một khu vực bào chế văcxin nhiễm một lượng nhỏ vi khuẩn bacillus cereus, Cục Quản lý dược đã có thông báo gửi sở y tế các tỉnh, thành về quyết định thu hồi lô văcxin Infanrix “6 trong 1” vì có nguy cơ không đạt chuẩn.

Trước thông tin về hàng loạt văcxin bị thu hồi, nhiều người đã tiêm phòng trước đó và đặc biệt là những phụ huynh có con nhỏ rất lo lắng liệu những loại văcxin trên có gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?

Điển hình văcxin Infanrix Hexa “6 trong 1” được lưu hành tại VN từ năm 2005. Loại văcxin này chích một mũi có thể phòng ngừa được 6 loại bệnh là bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và Hib nên được phụ huynh ưu tiên lựa chọn mặc dù có giá rất cao, 600.000-700.000 đồng một mũi.



Trong thực tế đã xảy ra một số trường hợp văcxin do quá trình sản xuất có vấn đề mà gây tai biến trầm trọng cho người. Ví dụ, văcxin ngừa bệnh dại trước đây có sử dụng nguồn virus gây bệnh dại lấy từ não súc vật trưởng thành bị bệnh dại, quá trình sản xuất không loại trừ được chất lạ gây liệt não ra khỏi chế phẩm. Đã có nhiều trường hợp người tiêm ngừa phòng dại với loại văcxin sơ khai đó bị tử vong. Loại văcxin này đã bị cấm sản xuất ngay sau đó.

“Chủng ngừa bằng văcxin là cách phòng bệnh hữu hiệu. Vì vậy, phụ huynh không nên quá lo lắng về những vấn đề nảy sinh từ văcxin mà không cho trẻ tiêm chủng hay uống ngừa theo yêu cầu”, PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, Trường ĐH Y dược TPHCM, khuyến cáo.

Nếu do sử dụng quá liều hoặc văcxin có vấn đề về chất lượng, bác sĩ sẽ cho hướng xử trí gọi là điều trị ngộ độc thuốc. Thông thường văcxin không có thuốc giải độc đặc hiệu mà chỉ điều trị triệu chứng như nâng huyết áp, hỗ trợ hô hấp trong trường hợp sốc phản vệ. Cũng theo PGS Đức: “Các nhà khoa học đã tính kỹ, nguy cơ gây tai biến văcxin ở trẻ là nhỏ hơn rất nhiều so với lợi ích mà nó mang lại”.

Theo laodongonline