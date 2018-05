'Văcxin tiêm 3 trẻ Quảng Trị có chất lạ gây sốc phản vệ'

Dừng tiêm văcxin viêm gan B sau khi 3 trẻ sơ sinh tử vong / Hoang mang khi đưa con tiêm ngừa văcxin viêm gan B

Cả 3 bé đều tím tái, khó thở, lịm đi trong vòng 10 phút sau tiêm. Kết quả mổ tử thi cho thấy có biểu hiện xuất tiết, xung huyết, xuất huyết đa phủ tạng (phổi, tim, gan, thận lách, não, màng ruột).

Theo giáo sư Hiển, đây cũng chỉ là giả thiết, mọi kết luận cuối cùng cần phải chờ kết quả kiểm nghiệm văcxin và mẫu bệnh phẩm của cơ quan chức năng. Trong đó, Viện Pháp y Quốc gia kiểm định chất lạ cùng Viện Kiểm định Văcxin và Sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng, tính an toàn của văcxin. Sau khoảng một tháng nữa thì có thể sẽ có kết quả cuối cùng về vụ việc này.

Ảnh minh họa: Wordpress.

Có 3 giả thuyết gây ra 3 ca tử vong nêu trên: Chất lượng văcxin, chất lượng dịch vụ tiêm chủng (vận chuyển, bảo quản văcxin, quy trình tiêm chủng...) hoặc bệnh lý trùng hợp ngẫu nhiên của trẻ. Hiện Hội đồng tư vấn chuyên môn, đánh giá tai biến trong sử dụng văcxin và sinh phẩm y tế tỉnh Quảng Trị, đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đã loại trừ nguyên nhân do sự trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ.

"Kinh nghiệm của các nước cho thấy, lỗi do dịch vụ tiêm chủng có thể là nguyên nhân dẫn đến chùm ca tai biến trong tiêm chủng. Thực tế Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa bảo quản và quản lý văcxin chưa đúng quy định, để văcxin cùng sinh phẩm khác. Đồng thời, không ghi chép quản lý văcxin hàng ngày, không lưu vỏ, lọ theo quy định…", giáo sư Hiển cho biết.

Liên quan đến sự cố mất điện trong khi bảo quản văcxin tại bệnh viện, giáo sư Hiển cho rằng, về lý thuyết việc mất điện trong thời gian ngắn không ảnh hưởng gì đến chất lượng, tính an toàn của văcxin. Văcxin viêm gan B có tính ổn định cao với nhiệt độ, có thể chịu ở nhiệt độ 37 độ C trong vòng một tháng mà vẫn không làm thay đổi tính sinh miễn dịch. Tuy nhiên vẫn nên bảo quản nó ở nhiệt độ 2-8 độ C.

Ngày 21/7, tại Bình Thuận cũng có một bé gái tử vong sau tiêm văcxin viêm gan B mũi 24 giờ sau sinh. Kết luận ban đầu của cơ quan chức năng là ca tử vong này không liên quan gì đến văcxin viêm gan B và dịch vụ tiêm chủng. Từ khi tiêm đến lúc tử vong, trẻ không có triệu chứng gì biểu hiện của phản ứng sau tiêm chủng. Dây chuyền bảo quản văcxin cũng được thực hiện theo đúng quy định. Hộp văcxin tiêm cho bé trên có 10 lọ (1 liều mỗi lọ), trước đó đã tiêm hết 9 lọ. Sau tiêm các cháu bé này vẫn bình thường... Tỉnh Bình Thuận đã nhận 600 liều từ lô văcxin viêm gan B tiêm cho em bé tử vong này, đến nay đã sử dụng 414 liều.

Ngày 20/7, 3 em bé sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, Quảng Trị, được chích văcxin ngừa viêm gan B. Khoảng 10 phút sau các cháu tím tái người, lịm dần rồi tử vong. Đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với các bên liên quan, chưa có kết luận chính thức nguyên nhân nhưng cho rằng các bé chết do "sốc phản vệ không rõ nguyên nhân". Các chuyên gia tiêm chủng đánh giá đây là tai biến hiếm thấy và đáng lo.

Hà An