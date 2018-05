Văn phòng không vách ngăn khiến nhân viên dễ ốm

Nghiên cứu, công bố trên Scandinavian Journal of Work, Environment and Health tiết lộ rằng người làm việc trong các văn phòng mở có số ngày ốm cao hơn 62% so với người làm việc trong các khoang riêng tư, khép kín.

Các tác giả nghiên cứu tin rằng đó là bởi vi khuẩn, vi trùng gây bệnh lan truyền dễ dàng hơn trong môi trường này. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng nguyên nhân có thể là do môi trường làm việc ở các văn phòng mở căng thẳng hơn, và sự gia tăng stress làm tăng nguy cơ ốm của nhân viên.

Kiểu văn phòng mở (giữa các bàn làm việc không có vách ngăn) đang là xu thế hiện đại, nhưng lại bị cho là gây giảm hiệu suất công việc và gây ốm cho nhân viên. Ảnh: guardian.

Tuy vậy, ốm đau không phải là tác dụng tiêu cực duy nhất của loại văn phòng này. Nghiên cứu do nhóm khoa học tại Đại học bang Virginia và Đại học bang North Carolina ở Mỹ cho thấy người làm việc ở đó cũng có hiệu suất công việc thấp hơn. Đó là vì họ bị ảnh hưởng bởi tiếng trò chuyện của các đồng nghiệp xung quanh.

Một công trình khác của Đại học Bách khoa Hong Kong cũng ủng hộ phát hiện này. Theo đó, 259 nhân viên văn phòng được đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của họ. Kết quả, tiếng ồn và nhiệt độ là những thứ ảnh hưởng nhất, bao gồm việc nghe đồng nghiệp nói chuyện, tiếng chuông điện thoại, tiếng máy móc xung quanh.

Văn phòng mở cũng khiến vi khuẩn từ thức ăn (đồ ăn vặt của các nhân viên) dễ lây từ bàn này sang bàn khác.

T. An