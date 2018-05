Vì sao đàn ông không nên có con muộn

Đối với phái mạnh, không tồn tại "thời hạn" chính xác để sinh con. Họ không mãn kinh nên vẫn đủ khả năng làm cha khi đã lớn tuổi và trên thực tế ngày càng nhiều đấng mày râu lựa chọn có con muộn.

Trong hầu hết trường hợp, tuổi tác đàn ông không đáng lo ngại. Đa số người bố lớn tuổi không gặp vấn đề gì về sinh sản, trẻ sinh ra cũng không mắc các rối loạn thể chất hay phát triển. Tuy nhiên, theo Men's Health, điều đó không có nghĩa là trì hoãn làm cha không đem lại rủi ro.

Cứ mỗi nhịp tim đập, cơ thể nam giới lại sản xuất khoảng 1.000 tinh trùng, hầu hết được giải phóng qua đường xuất tinh hoặc bị đào thải khi không còn chất lượng tốt. Bước vào tuổi 30, nhà máy sản xuất tinh trùng dần kém hoạt động do hàng loạt nguyên nhân như tiếp xúc với bức xạ, chất độc môi trường và quá trình lão hóa. Cơ thể bắt đầu tạo ra những tinh trùng khiếm khuyết chứa ADN đột biến, có nguy cơ gây hại cho trẻ sơ sinh. Bài đăng trên tạp chí Nature chỉ ra đàn ông 30 tuổi mang khoảng 55 đột biến và cứ mỗi năm lại tăng thêm 2 đơn vị. Sau 16,5 năm, lượng ADN đột biến tăng gấp đôi.

Ảnh: Men's Health.

Không phải mọi đột biến đều dẫn đến vấn đề sức khỏe. Thế nhưng vài loại khiến khó mang và duy trì thai nhi. Một nghiên cứu của Anh nhận định khả năng thụ thai sau một năm của đàn ông 35 tuổi trở lên kém hơn 50% so với thanh niên 25 tuổi. Công trình trên tờ American Journal of Epidemiology kết luận phụ nữ có đối tác từ 35 tuổi trở lên dễ sảy thai hơn 25% so với những ai có đối tác từ 25 tuổi trở xuống.

Các đột biến khác không ảnh hưởng đến thụ thai hay sự phát triển của thai nhi song có thể dẫn đến bị tật bẩm sinh, bất thường nhiễm sắc thể hoặc các bệnh di truyền. Đại học Y Baylor (Mỹ) thống kê 86 vấn đề ở trẻ sơ sinh liên quan đến người cha lớn tuổi.

Cụ thể, tỷ lệ sinh con mắc chứng loạn sản sụn (một dạng bệnh người lùn) của đàn ông 50 tuổi tăng từ một trên 15.000 lên một trên 1.923. Tương tự, rủi ro tâm thần phân liệt là một trên 22, tăng 4 lần so với bình thường. Chưa hết, tỷ lệ tự kỷ từ một trên 1.000 lên một trên 174 nếu đấng mày râu làm cha sau tuổi 40. Kèm theo đó, số ca ung thư cũng nhiều lên do một số đột biến ADN liên quan đến căn bệnh này.

Dù những thống kê có vẻ đáng sợ, các chuyên gia nhận định bạn không cần quá lo lắng bởi hầu hết đàn ông lớn tuổi vẫn sinh ra con khỏe mạnh. Bên cạnh đó, độ tuổi người mẹ đóng vai trò quan trọng hơn đối với em bé. Nếu vẫn lo lắng, bạn hãy thử tham khảo ý kiến của nhà bác sĩ di truyền học.

Minh Nguyên