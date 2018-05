Vì sao nam giới có cảm giác muốn yêu vào sáng sớm

Hiện tượng cương này được gọi là NPT (nocturnal penile tumescence). "NPT rất phổ biến ở thanh thiếu niên do lượng hormone cao tương quan với số lần cương cứng và nhu cầu ân ái", tiến sĩ tình dục học Gloria Brame, tác giả cuốn Sex for Grown-Ups chia sẻ với Women's Health. "Thông thường, nam giới già đi sẽ ít cương cứng vào buổi sáng hơn do testosterone cùng chức năng tình dục suy giảm". Nói cách khác, NPT không diễn ra suốt cuộc đời người đàn ông.

Ảnh: Huffington Post.

Nhiều giả thuyết tồn tại xung quanh lý do dẫn đến NPT. "Cương cứng buổi sáng không liên quan đến những giấc mơ ban đêm vì cả thai nhi trong bụng mẹ cũng có biểu hiện này", tiến sĩ tình dục học Uta Demontis cho biết. Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ những xung não điện trong giai đoạn REM (mắt chuyển động nhanh) của giấc ngủ. Brame tin rằng đó là do nội tiết tố còn Demontis nhận định đây chỉ như phản ứng bình thường của cơ thể phái mạnh để cảm thấy thoải mái hơn.

Vậy tại sao NPT chỉ xảy ra vào sáng sớm? "Bộ não đàn ông sản sinh ra loại chất chống cương cứng khi thức dậy nhằm ngăn có hứng vào những thời điểm không thích hợp", Brame lý giải. "Trong lúc ngủ, sự ức chế này mất đi, cho phép 'cậu nhỏ' cương cứng tự do rồi trở lại bình thường. Tuổi tác, ham muốn, sức khỏe tim mạch, huyết áp cùng hàng chục yếu tố khác khiến NPT thay đổi ở từng người".

Tóm lại, cương cứng vào buổi sáng là hoàn toàn tự nhiên. Nếu một người đàn ông tỉnh dậy mà không có biểu hiện này, anh ta nhiều khả năng đã gặp một vấn đề về sức khỏe tình dục.

Minh Nhật