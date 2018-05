Vì sao nhiều em bé được thụ thai vào Giáng sinh

Tháng 12 là thời điểm tốt nhất để thụ thai

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao rất nhiều trẻ em được thụ thai vào tháng 12 rồi sinh ra vào tháng 9? Theo Independent, hiện tượng thú vị này xảy ra do một số nguyên nhân khác nhau.

Ảnh: nameberry.com.

Trên tờ Obstetricians and Gynecologists, nhóm nhà khoa học từ Đại học Texas (Mỹ) chỉ ra chất lượng tinh trùng thường tăng lên khi trời lạnh và giảm xuống khi trời nóng. Bên cạnh đó, thời gian chiếu sáng cũng ảnh hưởng tới cơ quan sinh sản phụ nữ khiến buồng trứng và trứng làm việc tốt hơn vào mùa đông.

Ngoài nguyên nhân sinh học, hiện tượng nhiều trẻ được thụ thai dịp cuối năm còn do tần suất hoạt động tình dục bởi nhiệt độ thấp khiến con người muốn gần gũi nhau hơn. Tuy tờ Daily Beast đưa tin số lượng bao cao su bán ra mùa Giáng sinh tăng gấp đôi, các nghiên cứu khác khẳng định nhiều cặp đôi sẵn sàng ân ái mà không dùng biện pháp bảo vệ.

Trên thực tế, công ty phân tích dữ liệu The Daily Viz thống kê ở Mỹ, ngày đông người chào đời nhất là ngày 9/9 và 19/9, tương ứng với thời điểm thụ thai là 17/12 và 27/12. So sánh với bạn cùng lớp, trẻ sinh tháng 9 thường đạt kết quả tốt hơn ở trường học.

Minh Nhật