Vì sao phái đẹp nên từ bỏ giầy cao gót

12 món đồ thời trang có hại cho sức khỏe

Ảnh: Women's Health.

Mang giầy cao gót là thói quen của nhiều chị em nhưng những đôi giầy xinh đẹp không hề tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 5 lý do phái đẹp rất nên từ bỏ, hoặc ít nhất là hạn chế giầy cao gót.

Chân sẽ dài hơn

Giầy cao gót có thể giúp chân trông dài hơn, nhưng thực tế, chúng khiến chân bạn ngắn lại. Theo một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tờ The Journal of Applied Physiology, những người thường xuyên mang giầy cao gót không những bước ngắn hơn mà bắp chân cũng bị co lại. Kết hợp tập luyện, massage và đi giầy đế bằng sẽ đưa chân trở về trạng thái và chiều dài tự nhiên.

Đỡ đau lưng

Giầy cao gót khiến vòng ba của chị em trông sexy vì chúng xoay xương hông cao lên, đẩy các cơ bắp về phía sau tạo cảm giác đầy đặn. Thế nhưng điều này lại tăng áp lực lên vùng thắt lưng. Một số “tín đồ” của giầy cao gót còn bị chứng trượt đốt sống, gây đau đớn và tổn thương thần kinh. Cột sống sẽ trở về vị trí ban đầu và các cơn đau sẽ giảm đi nếu bạn chịu rời xa những đôi giầy này.

Bảo vệ gót chân

Giầy cao gót không chỉ làm co bắp chân mà còn thu ngắn cả gân chân. Nếu đột ngột chuyển sang giầy bệt sau một thời gian dài gắn bó với giầy cao gót, bạn có thể bị đau gót chân. Thế nhưng đây lại một tín hiệu tốt. Bàn chân và gân chân sẽ được hồi phục như cũ. Sau vài ngày, gót chân sẽ bớt đau và khỏe mạnh hơn.

Đầu gối bớt “củ lạc”

Khi bạn đi cao gót, đầu gối là vùng hoạt động nhiều nhất, khiến gân và dây chằng ở bộ phận này căng ra, gây nên đầu gối “củ lạc”. Từ bỏ những đôi giầy cao lênh khênh sẽ giúp đầu gối trông đẹp hơn.

Lấy lại thăng bằng

Thường xuyên đi giầy cao gót khiến bạn dễ ngã nhào. Một nghiên cứu năm 2015 tại Hàn Quốc cho thấy chỉ sau vài năm mang giầy cao gót, các tiếp viên hàng không thực tập rất dễ bị mất thăng bằng và đau mắt cá chân. Thay bằng giầy bệt sẽ giúp các cơ cùng mắt cá hoạt động bình thường và lấy lại khả năng giữ thăng bằng.

Minh Nguyên (Theo Women's Health)