Viên sỏi nặng hơn nửa kg trong bàng quang người đàn ông

Viên sỏi thận to bằng quả trứng vịt / Con sán dài 8 cm trong não người phụ nữ thích uống nước lã

Viên sỏi khổng lồ trong bàng quang bệnh nhân. Ảnh: Health.

Theo Health Sina, bệnh nhân Trịnh Mỗ năm nay 36 tuổi làm nghề bán hoa quả. Sau chầu nhậu vui vẻ cùng bạn bè, anh về đến nhà thì cảm thấy rất khó tiểu tiện. Lúc đầu người đàn ông nghĩ có thể do uống quá nhiều rượu nên không mấy lo lắng. Hôm sau anh cảm thấy trong người rất khó chịu nên đến Bệnh viện Thạch Nham Mỗ khu Bảo An kiểm tra.

Trịnh Mỗ không tin khi nghe bác sĩ thông báo trong bàng quang có viên sỏi rất to, đường kính 4x5 cm. Anh cho biết từ trước đến nay luôn cảm thấy sức khỏe rất tốt, ít ốm vặt, chưa từng bị tức ngực, khó thở hay bất cứ triệu chứng bất thường nào khác. Người đàn ông U40 không ngờ trong bàng quang mình lại có viên sỏi to hơn cả nắm tay.

Trịnh Mỗ không đồng ý làm phẫu thuật lấy sỏi ra mà chỉ chữa bằng thuốc Đông y. Sau một thời gian anh vẫn cảm thấy rất khó tiểu nên đến bệnh viện khám lại. Bác sĩ kết luận bàng quang kết sỏi và đề nghị phẫu thuật ngay.

Bác sĩ Trương Ninh đã mổ lấy ra một viên sỏi to hơn năm tay nặng 542 g từ trong bàng quang bệnh nhân. Viên sỏi gần như chiếm trọn diện tích của bàng quang, là viên sỏi to nhất từ trước tới nay ông nhìn thấy. Do sỏi quá to, các bác sĩ đành phải phẫu thuật theo phương pháp truyền thống là rạch một đường dài 15 cm tại vị trí phẫu thuật và gắp sỏi ra.

Theo bác sĩ, có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến sỏi thận, chẳng hạn như yếu tố môi trường, ăn uống, di truyền, độ tuổi, do thuốc… Viên sỏi có kích thước lớn như của Trịnh Mỗ hẳn đã hình thành trong khoảng thời gian rất dài. Để phòng bệnh, bác sĩ khuyên mọi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời. Uống nhiều nước, chăm vận động cũng là những phương pháp phòng tránh kết sỏi trong cơ thể rất hữu hiệu.

Linh Ngọc