Viên sỏi thận to bằng quả trứng vịt

Viên sỏi thận to bằng quả cam trong cơ thể người đàn ông / 8 yếu tố không ngờ khiến bạn bị sỏi thận

Bệnh nhân Đặng Văn Ngọ nhập viện trong tình trạng đau hai bên thắt lưng. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị sỏi thận trái và sỏi niệu quản phải. Ông Ngọ phát hiện sỏi thận cách đây 20 năm nhưng tự điều trị bằng thuốc nam, ngoài ra còn bị các cơn đau thắt ngực không ổn định, viêm loét dạ dày.

Sỏi thận được lấy ra từ bệnh nhân Ngọ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Việt Tuấn, khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Saint Paul, với nhiều bệnh lý kèm theo, bệnh nhân có nguy cơ mất máu cao và diễn biến bất thường về tim mạch. Tuy nhiên, ca mổ đã thành công, bệnh nhân rút ống nội khí quản ngay sau mổ, chức năng tim mạch và hô hấp tốt.

Bác sĩ Bùi Hoàng Thảo, khoa Tiết niệu, phẫu thuật viên chính đã lấy ra khỏi thận bệnh nhân một viên sỏi có kích thước 6,1x5 cm, to như quả trứng vịt. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện thận nhu mô mỏng còn 7-8 mm, đài bể thận giãn to do sỏi, vì thế nếu không mổ ngay thì bệnh nhân có thể bị suy thận.

Bác sĩ khuyến cáo, mọi người không nên coi thường sỏi thận, để lâu sỏi thận có thể gây biến chứng nguy hiểm. Hiện có nhiều kỹ thuật mới được áp dụng, giúp việc lấy sỏi khá dễ dàng, an toàn.

Phương Trang