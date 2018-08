Việt Nam giám sát chặt cửa khẩu ngăn dịch Ebola xâm nhập

Ngày 31/5, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế họp đánh giá tình hình dịch bệnh Ebola.

Virus Ebola tái bùng phát tại Congo từ đầu tháng 4 đến ngày 29/5. Hiện ghi nhận 58 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, có 3 người là nhân viên y tế, 27 người tử vong (tỷ lệ 47%). Trong số này có 35 ca đã được xác định mắc Ebola. Các quốc gia khác chưa ghi nhận bệnh nhân nào.

Dịch Ebola tái bùng phát tại Congo khiến 27 người tử vong. Ảnh: NBC.

Ủy ban khẩn cấp thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá dịch Ebola tại Congo đang ở mức ba, là mức cao nhất ở cấp độ cảnh báo đối với quốc gia này và có nguy cơ cao lây truyền sang các nước lân cận. Vùng bùng phát dịch bệnh là khu vực hẻo lánh cách xa thủ đô Kinshasa, ít khách du lịch và điều kiện đi lại khó khăn.

WHO cũng đánh giá hiện nguy cơ thấp đối với các nước thuộc khu vực khác ngoài Châu Phi.

Bộ Y tế Việt Nam đánh giá khả năng xâm nhập dịch bệnh Ebola từ Congo vào nước ta là thấp, không loại trừ trường hợp nhiễm bệnh về từ vùng dịch. Vì thế, để ngăn ngừa Ebola xâm nhập, ngành y tế đẩy mạnh giám sát tại cửa khẩu và các bệnh viện để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ bệnh, đặc biệt là người về từ vùng dịch. Bộ cũng rà soát các hướng dẫn chuyên môn về phòng chống, đáp ứng với dịch bệnh do virus Ebola. Các bệnh viện tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, sẵn sàng khu vực cách ly điều trị bệnh nhân Ebola.

Hiện nay, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur ở Việt Nam đã đủ năng lực xét nghiệm xác định dịch bệnh do virus Ebola.

Bệnh Ebola lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, bộ phận cơ thể của người mắc bệnh, động vật bị bệnh hoặc tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người, động vật mắc bệnh. Người mắc bệnh do virus Ebola thường xuất hiện các triệu chứng sau: sốt đột ngột, mệt mỏi kéo dài, đau cơ, đau đầu, đau họng; sau đó là nôn, ỉa chảy, phát ban, suy thận, suy gan. Bệnh nhân dễ lây truyền bệnh ngay khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

Virus Ebola gây thành dịch đầu tiên trên thế giới tại Sudan năm 1976 với hơn 600 người mắc. Đại dịch hoành hành các quốc gia Trung Phi suốt từ tháng 3/2014 đến hết năm 2015. Sau hơn 20 tháng, WHO ghi nhận 28.637 ca bệnh từ 6 nước là Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Mỹ và Mali. 11.315 trường hợp tử vong. Số người chết do đại dịch này cao gấp 5 lần những đợt bùng phát khác cộng lại. Đầu năm 2016, WHO công bố đại dịch Ebola kết thúc. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng Ebola vẫn tái xuất hiện những trận dịch nhỏ ở các nước Tây Phi.

Phương Trang